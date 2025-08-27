Nem elírás: az NB III-ba igazolt a magyar válogatott középpályás

Az NB III-ban szereplő Gyirmót FC Győr szerdán hivatalos honlapján jelentette be a 36-szoros válogatott Kalmár Zsolt leigazolását.

A még mindig csak 30 éves, győri születésű és nevelésű magyar bajnok középpályás legjobb légióséveiben a német RB Leipzignél és FSV Frankfurtnál, valamint a 11-szeres dán bajnok Bröndbynél is megfordult, mielőtt

2017-ben Dunaszerdahelyre igazolt, ahol egészen 2023-ig 148 tétmérkőzésen 47 gólt szerzett és 29 gólpasszt adott a DAC mezében, melynek csapatkapitánya is volt. Kalmár karrierjét az utóbbi években teljesen ellehetetlenítették a sérülések, az előző két idényben már a Fehérvárnál szerepelt, de csupán 26 bajnokin tudott pályára lépni a végül az NB II-be kieső együttesben.

Az NB III Északnyugati csoportját négy forduló után négy győzelemmel vezető gyirmótiak híre alapján Kalmár „a legutóbbi sérülése, műtétje után felépült, immáron hetek óta Gyirmóton készül, a szakmai stáb elégedett a munkájával, és társaival is remek viszonyt alakított ki.” Horváth Cs. Attila sportigazgató ehhez annyit tett hozzá, hogy a klasszis játékos pechszériájának remélhetőleg vége:

Ha egészséges lesz, márpedig jelen állás szerint szépen javul az állapota, hosszútávon számítunk rá. Kiváló labdarúgó, aki igazi vezére lehet csapatunknak!”

(Nyitókép: gyirmotfc.hu)