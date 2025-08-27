Ft
Ft
27°C
13°C
Ft
Ft
27°C
13°C
08. 28.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 28.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar válogatott DAC Kalmár Zsolt Gyirmót FC

Nem elírás: az NB III-ba igazolt a magyar válogatott középpályás

2025. augusztus 27. 22:19

A karrierjét megkeserítő sorozatos sérüléshullámok után Gyirmóton próbálhatja magát újraépíteni a még mindig csak 30 éves Kalmár Zsolt.

2025. augusztus 27. 22:19
null

Az NB III-ban szereplő Gyirmót FC Győr szerdán hivatalos honlapján jelentette be a 36-szoros válogatott Kalmár Zsolt leigazolását. 

A még mindig csak 30 éves, győri születésű és nevelésű magyar bajnok középpályás legjobb légióséveiben a német RB Leipzignél és FSV Frankfurtnál, valamint a 11-szeres dán bajnok Bröndbynél is megfordult, mielőtt 

2017-ben Dunaszerdahelyre igazolt, ahol egészen 2023-ig 148 tétmérkőzésen 47 gólt szerzett és 29 gólpasszt adott a DAC mezében, melynek csapatkapitánya is volt. Kalmár karrierjét az utóbbi években teljesen ellehetetlenítették a sérülések, az előző két idényben már a Fehérvárnál szerepelt, de csupán 26 bajnokin tudott pályára lépni a végül az NB II-be kieső együttesben. 

Az NB III Északnyugati csoportját négy forduló után négy győzelemmel vezető gyirmótiak híre alapján Kalmár „a legutóbbi sérülése, műtétje után felépült, immáron hetek óta Gyirmóton készül, a szakmai stáb elégedett a munkájával, és társaival is remek viszonyt alakított ki.” Horváth Cs. Attila sportigazgató ehhez annyit tett hozzá, hogy a klasszis játékos pechszériájának remélhetőleg vége:

 Ha egészséges lesz, márpedig jelen állás szerint szépen javul az állapota, hosszútávon számítunk rá. Kiváló labdarúgó, aki igazi vezére lehet csapatunknak!”

(Nyitókép: gyirmotfc.hu)

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!