Most már mindenki nyílt lapokkal játszik: kiderült, hogy Zelenszkij meghívta Von der Leyent a hétfői, Trumppal folytatott tárgyalásra
Eredetileg kétoldalú találkozó lett volna hétfőn. Közben Zelenszkij vasárnap délután Brüsszelbe rohan.
Ennek vajon mennyire fog örülni Trump?
„Nagyon tele lehet a gatya Zelenszkijnél, hogy nem mer a pedellusa nélkül elmenni Washingtonba!
Vasárnap Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közösségi oldalán jelentette be, hogy csatlakozik Washingtonban, Trump és Zelenszkij találkozójához, az ukrán elnök kérésére!
Ennek vajon mennyire fog örülni Trump?”
Nyitókép forrása: Andrew Medichini / POOL / AFP