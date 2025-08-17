Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
Zelenszkij Ursula von der Leyen Trump Európai Bizottság

Nagyon tele lehet a gatya Zelenszkijnél, hogy nem mer a pedellusa nélkül elmenni Washingtonba

2025. augusztus 17. 12:57

Ennek vajon mennyire fog örülni Trump?

2025. augusztus 17. 12:57
null
Kovács András
Kovács András
Facebook

„Nagyon tele lehet a gatya Zelenszkijnél, hogy nem mer a pedellusa nélkül elmenni Washingtonba!

Vasárnap Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közösségi oldalán jelentette be, hogy csatlakozik Washingtonban, Trump és Zelenszkij találkozójához, az ukrán elnök kérésére!

Ennek vajon mennyire fog örülni Trump?” 

Nyitókép forrása: Andrew Medichini / POOL / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

trokadero
2025. augusztus 17. 13:57
Nem engedik a gazdái ,hogy egyedül menjen ,mert még elcseszne valamit.
Válasz erre
5
0
Búvár Kund
2025. augusztus 17. 13:42
Sztem kérdéses, hogy ki van jobban beszarva zselé, vagy a "hajlandóak"... Mert hogy az összes összefosta magát, az tuti!
Válasz erre
7
0
Nemegyangyal
2025. augusztus 17. 13:34
Trump most tudna ütni egy nagyot VDL-en hogy nem engedi a tárgyalóasztalhoz
Válasz erre
8
0
londonbaby
2025. augusztus 17. 13:31
na baszki egy kotnyeles minden faszba beleüti az orrát, ez a náci idióta kápó pulyka !!!! ülhetsz megint az ajtó mellett a kisszéken :)))))))) . Azért rittyentsd ki magad !!!! : . szakálladat vágd le, mert elég ciki mikor kilépsz a repcsiből és a szél meglengeti !!!!! :))))
Válasz erre
6
0
