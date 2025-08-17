„Nagyon tele lehet a gatya Zelenszkijnél, hogy nem mer a pedellusa nélkül elmenni Washingtonba!

Vasárnap Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közösségi oldalán jelentette be, hogy csatlakozik Washingtonban, Trump és Zelenszkij találkozójához, az ukrán elnök kérésére!

Ennek vajon mennyire fog örülni Trump?”