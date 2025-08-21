Ft
08. 21.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ukrajna Donald Trump amerikai katonák

Trump egyértelművé tette: amerikai katonák semmiképpen nem mennek Ukrajnába

2025. augusztus 21. 11:58

Minden kételyt eloszlatott az amerikai elnök.

2025. augusztus 21. 11:58
null

Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy mandátuma alatt amerikai katonák

semmiképpen nem mennek harcolni Ukrajnába,

ugyanakkor egy esetleges békemegállapodás részeként az Egyesült Államok vállalná a biztonsági garanciák biztosítását – írja a CPAC Instagram-oldala

Trump hangsúlyozta, hogy az amerikai részvétel a diplomáciai és biztonsági támogatásra korlátozódik, és nem jelenti a földi erők bevetését a konfliktus zónában. 

A nyitókép illusztráció: MTI/EPA/Will Oliver

Összesen 8 komment

tomekjosef
2025. augusztus 21. 13:47
Nagyon helyes!
bohana
•••
2025. augusztus 21. 13:34 Szerkesztve
Azt is egyértelművé kellene tennie, hogy európaiak sem. Semmilyen NATO-tagország katonái. Mert ha azok mennek, akkor előbb-utóbb amerikai katonák is kénytelenek lesznek. Mert beleprovokálják őket.
kbexxx
•••
2025. augusztus 21. 12:42 Szerkesztve
Ukrajna amerika számára Vietnam 2 lenne és az ma már nem PC aztán ott a jóhangulatú Putyin megállapodás hogy nem teszi Observer-i álláspontja felmenti Őt
masikhozzaszolo
2025. augusztus 21. 12:31
Trump mondta 1 nap és békét csinálok Jó, nem adok több fegyvert. Jó, adok egy csomó fegvert Jó, én ebből kiszállok, csináljátok nélkülem, ahogy akarjátok Jó legyen 400% vám. Jó de azt felfüggesztem. Jó, de nem annyi felannyi se. Mégsem ma, elhalasztom a bevezetését. Úgy kivonulok, hogy már megy is a tengeralattjáró!
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!