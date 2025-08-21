Trump egyértelművé tette: amerikai katonák semmiképpen nem mennek Ukrajnába

Nem igaz, amit a Bloomberg állít: Trump nem akarta meggyőzni Orbán Viktort Ukrajna uniós csatlakozásáról
Donald Trump nem gyakorolt nyomást Orbán Viktorra Ukrajna uniós csatlakozása ügyében, sőt még csak nem is beszéltek róla.
Minden kételyt eloszlatott az amerikai elnök.
Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy mandátuma alatt amerikai katonák
semmiképpen nem mennek harcolni Ukrajnába,
ugyanakkor egy esetleges békemegállapodás részeként az Egyesült Államok vállalná a biztonsági garanciák biztosítását – írja a CPAC Instagram-oldala.
Trump hangsúlyozta, hogy az amerikai részvétel a diplomáciai és biztonsági támogatásra korlátozódik, és nem jelenti a földi erők bevetését a konfliktus zónában.
A nyitókép illusztráció: MTI/EPA/Will Oliver