Trump egyértelművé tette: amerikai katonák semmiképpen nem mennek Ukrajnába

Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy mandátuma alatt amerikai katonák

semmiképpen nem mennek harcolni Ukrajnába,

ugyanakkor egy esetleges békemegállapodás részeként az Egyesült Államok vállalná a biztonsági garanciák biztosítását – írja a CPAC Instagram-oldala.

Trump hangsúlyozta, hogy az amerikai részvétel a diplomáciai és biztonsági támogatásra korlátozódik, és nem jelenti a földi erők bevetését a konfliktus zónában.