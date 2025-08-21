Ft
ETO FC Győr SK Rapid Rapid Wien Peter Stöger Ferencváros FTC

Odaszúrt a ferencvárosi vezetésnek a Rapid Wien edzője a győri meccs előtt

2025. augusztus 21. 11:10

A győri ETO FC csütörtökön a Rapid Wiennel játszik a Konferencia-ligában. A bécsi együttest július óta Peter Stöger irányítja, aki korábban rövid ideig a Ferencváros vezetőedzőjeként is dolgozott.

2025. augusztus 21. 11:10
null

A győri ETO FC az osztrák Rapid Wiennel találkozik a harmadik számú nemzetközi kupasorozat, a Konferencia-liga utolsó selejtezőkörében. A magyar válogatott Bolla Bendegúzt is soraiban tudó bécsi együttest július óta Peter Stöger irányítja, aki 2021 őszén az FTC vezetőedzőjeként dolgozott.

Az ETO elleni párharc felvezetéseként az 59 esztendős szakember a Kuriernek nyilatkozva felidézte a rövid, mindössze féléves ferencvárosi korszakát is. Stöger „jó és lényegében sikeres” időszakként tekint vissza a Budapesten eltöltött hónapjaira, mely során 31 meccsen 18 győzelem, két döntetlen és 11 vereség volt a mérlege a zöld-fehérekkel, akik a vezetésével – a Bayer Leverkusen, a Betis és a Celtic mögött – csoportjuk utolsó helyén végeztek az Európa-ligában.

Stögert akkor menesztette a Ferencváros, amikor a csapat 2–0-ra kikapott idegenben a DVSC-től, és egy meccsel kevesebbet játszva visszacsúszott az NB I-es tabella második helyére. A tréner így emlékezett vissza az elválásra: 

Sok magyar tehetséget láttam abban a fél évben, és szerettem volna a keretet átalakítani. Számomra meglepő módon azonban a vezetés nem mutatott érdeklődést több minőségi magyar játékos iránt sem

– idézte a Rapid vezetőedzőjét a Magyar Nemzet.

Akkoriban Bécsben úgy látták, Stögernek azért is kellett mennie, mert nem volt olyan keménykezű tréner, mint az elődje, Szerhij Rebrov. Ezt nem is cáfolta az osztrák szakember, de azt megjegyezte, hogy ezt akkor is tudhatták róla, amikor szerződtették a kispadra. Mindenesetre az őt váltó Sztanyiszlav Csercseszov – aki jelenleg az orosz élvonalbeli Ahmat Groznijnál dolgozik – eleget tett a vezetőség kívánalmainak.

Az ETO és a Rapid párharcának első meccsét csütörtökön 19 órától játsszák Győrben. A visszavágót a jövő héten rendezik Bécsben.

Nyitókép: KISBENEDEK ATTILA / AFP

