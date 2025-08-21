Odaszúrt a ferencvárosi vezetésnek a Rapid Wien edzője a győri meccs előtt

Az ETO elleni párharc felvezetéseként az 59 esztendős szakember a Kuriernek nyilatkozva felidézte a rövid, mindössze féléves ferencvárosi korszakát is. Stöger „jó és lényegében sikeres” időszakként tekint vissza a Budapesten eltöltött hónapjaira, mely során 31 meccsen 18 győzelem, két döntetlen és 11 vereség volt a mérlege a zöld-fehérekkel, akik a vezetésével – a Bayer Leverkusen, a Betis és a Celtic mögött – csoportjuk utolsó helyén végeztek az Európa-ligában.

Stögert akkor menesztette a Ferencváros, amikor a csapat 2–0-ra kikapott idegenben a DVSC-től, és egy meccsel kevesebbet játszva visszacsúszott az NB I-es tabella második helyére. A tréner így emlékezett vissza az elválásra:

Sok magyar tehetséget láttam abban a fél évben, és szerettem volna a keretet átalakítani. Számomra meglepő módon azonban a vezetés nem mutatott érdeklődést több minőségi magyar játékos iránt sem

– idézte a Rapid vezetőedzőjét a Magyar Nemzet.