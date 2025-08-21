Választás elé állította a hadköteles férfiakat Ukrajna: börtön, vagy háború

Térképen mutatjuk, hova menekültek milliók Ukrajnából
Izlandtól Görögországig, a balti államoktól Portugáliáig mindenhol vannak ukrajnai menekültek.
Mindent megtesz az ukrán kormány, hogy pótolja a veszteségeket a fronton.
Az ukrán kormány jogszabálytervezetet terjesztett elő, amely büntetőjogilag felelősségre vonná az ország területének illegális elhagyását hadiállapot idején – számolt be a Strana.today.
A tervezet szerint börtönbüntetés is fenyegetheti azokat, akik megpróbálnak nem hivatalos határátkelőhelyeken átlépni a határt.
Ukrán határőrök hadköteles férfiak ezreinek letartóztatását jelentették. Ezek az emberek folyókon, erdős területeken keresztül vagy hamis dokumentumokkal próbáltak meg menekülni a háború elől.
Eddig az ilyen eseteket közigazgatási szabálysértésként kezelték, a kormány azonban szigorítani kívánja a szabályokat, és a bűncselekmények közé sorolná ezeket.
Az elkövetőket komoly szankciók fenyegették: 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztés és vagyonelkobzás. A börtön büntetés a határőröket és a tisztviselőket is fenyegeti, ugyanis ők ha segítenék az utazásra nem jogosultakat, még súlyosabb büntetések lépnének életbe: 7-től 12 évig terjedő börtönbüntetés vagyonelkobzással.
Az ukrán kormány ezt azzal indokolja, hogy a hadköteles férfiak illegális határátlépése gyengíti az ország hadi erőforrásait.
A NATO-csatlakozás kérdése kapcsán beszélt Vaszil Bodnar, Ukrajna lengyelországi nagykövete arról, mi az ukránok értéke.
Nyitókép: Lionel BONAVENTURE / AFP
