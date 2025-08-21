Ft
Ft
32°C
15°C
Ft
Ft
32°C
15°C
08. 21.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 21.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
hadiállapot Ukrajna jogszabálytervezet börtön határőr

Választás elé állította a hadköteles férfiakat Ukrajna: börtön, vagy háború

2025. augusztus 21. 11:45

Mindent megtesz az ukrán kormány, hogy pótolja a veszteségeket a fronton.

2025. augusztus 21. 11:45
null

Az ukrán kormány jogszabálytervezetet terjesztett elő, amely büntetőjogilag felelősségre vonná az ország területének illegális elhagyását hadiállapot idején – számolt be a Strana.today.

A tervezet szerint börtönbüntetés is fenyegetheti azokat, akik megpróbálnak nem hivatalos határátkelőhelyeken átlépni a határt.

Ukrán határőrök hadköteles férfiak ezreinek letartóztatását jelentették. Ezek az emberek folyókon, erdős területeken keresztül vagy hamis dokumentumokkal próbáltak meg menekülni a háború elől.

Ezt is ajánljuk a témában

Eddig az ilyen eseteket közigazgatási szabálysértésként kezelték, a kormány azonban szigorítani kívánja a szabályokat, és a bűncselekmények közé sorolná ezeket.

Az elkövetőket komoly szankciók fenyegették: 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztés és vagyonelkobzás. A börtön büntetés a határőröket és a tisztviselőket is fenyegeti, ugyanis ők ha segítenék az utazásra nem jogosultakat, még súlyosabb büntetések lépnének életbe: 7-től 12 évig terjedő börtönbüntetés vagyonelkobzással.

Az ukrán kormány ezt azzal indokolja, hogy a hadköteles férfiak illegális határátlépése gyengíti az ország hadi erőforrásait.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Lionel BONAVENTURE / AFP

***

Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
NewWorldOrder
•••
2025. augusztus 21. 14:45 Szerkesztve
Zelenskij és vezérkara mikor megy ki a frontra harcolni? Az megoldana minden problémát és se perc alatt vége lenne a háborúnak.
Válasz erre
0
0
makapaka2
2025. augusztus 21. 14:15
Miért nem zavarja már el a népharag ezt a gyikos gazembert?
Válasz erre
3
0
Balu mester
2025. augusztus 21. 14:00
Ha a hoholok belépnek az eu-ba qurva gyorsan el fog onnan menekülni az akit idáig ebben meg akadájoztak......szabad munkaerő áramlás címen 😂😂😂
Válasz erre
4
0
schulczgabor.main
2025. augusztus 21. 13:33
épülhetnek a börtönök most a nem kakonáskodoknak, késöbb a jelenlegi vezetöknek...
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!