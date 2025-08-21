Választás elé állította a hadköteles férfiakat Ukrajna: börtön, vagy háború

Az ukrán kormány jogszabálytervezetet terjesztett elő, amely büntetőjogilag felelősségre vonná az ország területének illegális elhagyását hadiállapot idején – számolt be a Strana.today.

A tervezet szerint börtönbüntetés is fenyegetheti azokat, akik megpróbálnak nem hivatalos határátkelőhelyeken átlépni a határt.

Ukrán határőrök hadköteles férfiak ezreinek letartóztatását jelentették. Ezek az emberek folyókon, erdős területeken keresztül vagy hamis dokumentumokkal próbáltak meg menekülni a háború elől.