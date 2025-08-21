Ft
biztonság BKV utas vizsgálat Kormányhivatal

Az utasok életveszélyben vannak a lángoló buszokon. Ez a rövid helyzetkép a Karácsony-Tisza vezette Budapesten

2025. augusztus 21. 10:39

Elképesztő eredménnyel zárult a Kormányhivatal vizsgálata a kigyulladt BKV buszok ügyében.

2025. augusztus 21. 10:39
null
Szentkirályi Alexandra
Szentkirályi Alexandra
Facebook

„Magyar Péter lapít, a városvezetés másra mutogat, az utasok pedig életveszélyben vannak a lángoló buszokon. Ez a rövid helyzetkép a Karácsony-Tisza vezette Budapesten. Ilyen Tarlós István főpolgármestersége idejében elképzelhetetlen lett volna!

Elképesztő eredménnyel zárult a Kormányhivatal vizsgálata a kigyulladt BKV buszok ügyében!

A buszok 22 százaléka alkalmatlan az utasok biztonságos szállítására és 56 százaléknál egyéb műszaki problémákat találtak az ellenőrök. Mindössze a buszok 22 százaléka volt megfelelő állapotban a műszaki ellenőrök szerint.

Ezeket az állapotokat pedig az elmaradt karbantartások okozzák.

Óriási felelőtlenség! Nem csak a járművek kiégése miatti anyagi kár jelentős, ennél sokkal súlyosabb, hogy ezzel emberéletek kerültek veszélybe.

A főpolgármester és szövetségesei nem mutogathatnak másra! Olyan egyszerűen nem történhet, hogy BKV buszok majd’ négyötöde veszélyes az utasok biztonságára az elmaradt karbantartások miatt, közben a csőd szélén táncoló város utolsó pénzéből szeméttelepet vásárolnak.

A városvezetés hanyagsága nem veszélyeztetheti a budapestiek testi épségét!”

Nyitókép: MTI / Szigetváry Zsolt

***

 

T. Péter
2025. augusztus 21. 11:10
Egészen találomra, 2017, Tarlós alatt. Soha nem fordult elő, persze, hogyne. totalcar.hu/hirek/2017/04/19/egnek_a_torok_buszok_budapesten/
wombatmenhely
2025. augusztus 21. 11:05
Mi kell még ahhoz, hogy a kormányoldal akár erőnek erejével is, de eltávolítsa, vagy legalább teljes gyámság alá helyezze (teljhatalmú kormánybiztos Hiperpasszív Gergő felső seggére, ha jobban tetszik, tökfejére ültetése) ?
CirmoS
2025. augusztus 21. 11:00
A kakaót lefetyelő, fogatlan, nyírtassi tahó talán száz - kétszáz szavazattal " nyert " ? Viszont nem láttuk a megsemmisítő vereséget! Pedig a ' 19 óta tartó lopásuk, rombolásuk, rohasztásuk után ez lett volna a normális! Azaz sehol nincs annyi buta, fogatlan, igénytelen, koszos, tanulatlan, tájékozatlan, alkesz proli mint BuTapesten! Persze Szandika mondhatja a magáét.. napi szinten, csak éppen semmi értelme! Másik fővárosra van szükség, a jelenlegivel pedig a kocsmatöltelék retekprolik, a járókeretes, demens agyhalott DK nyugerekkel együtt csináljanak amit akarnak.. majd a nyírtassi bugris az SZDSZ- es csürhével együtt segít........🤣🤣
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!