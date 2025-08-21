Micsoda meglepetés: megújult külsővel „tért vissza” a párizsi olimpia botrányhőse, Imane Helif (FOTÓ)

Hosszú hallgatás után jelent meg a transznemű öklöző.
A 26 éves algériai Imane Helif tavaly nyáron a párizsi olimpián óriási botrányba keveredett, ugyanis a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség (IBA) DNS vizsgálata férfi géneket mutatott ki a sportolónál. Azonban mivel az útlevelén nő szerepelt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) engedélyezte az indulását a párizsi ötkarikás játékokon.
Az olimpia óta Helif nem lépett a kötelek közé és a médiában is elvétve szerepelt.
A sportoló a hét elején azonban újra feltűnt a nyilvánosság előtt, méghozzá meglepő külsővel
A bokszolóval egy szelfit készített a televíziós műsorvezető, Nassima Djaffar Bey, amit meg is osztott Instagram-oldalán.
A képen Helif meglepően nőies kinézettel, hosszú hajjal és sminkben látható.
Nyitókép: KARIM JAAFAR / AFP
***