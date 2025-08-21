Ft
Ft
32°C
15°C
Ft
Ft
32°C
15°C
08. 21.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 21.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
lány algériai Imane Helif botrány olimpia fiú

Micsoda meglepetés: megújult külsővel „tért vissza” a párizsi olimpia botrányhőse, Imane Helif (FOTÓ)

2025. augusztus 21. 12:45

Hosszú hallgatás után jelent meg a transznemű öklöző.

2025. augusztus 21. 12:45
null

A 26 éves algériai Imane Helif tavaly nyáron a párizsi olimpián óriási botrányba keveredett, ugyanis a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség (IBA) DNS vizsgálata férfi géneket mutatott ki a sportolónál. Azonban mivel az útlevelén nő szerepelt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) engedélyezte az indulását a párizsi ötkarikás játékokon.

Ezt is ajánljuk a témában

Az olimpia óta Helif nem lépett a kötelek közé és a médiában is elvétve szerepelt.

A sportoló a hét elején azonban újra feltűnt a nyilvánosság előtt, méghozzá meglepő külsővel

 – számolt be a Sun.

A bokszolóval egy szelfit készített a televíziós műsorvezető, Nassima Djaffar Bey, amit meg is osztott Instagram-oldalán.

A képen Helif meglepően nőies kinézettel, hosszú hajjal és sminkben látható.

Instagram / nassima_djaffarbey

Nyitókép: KARIM JAAFAR / AFP

***

 

Összesen 33 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
MaBaker
2025. augusztus 21. 14:11
Ennyi filterrel énis így nézek ki, még ha egy hétig nem borotválkozom is
Válasz erre
2
0
Ízisz
2025. augusztus 21. 13:58
Z. ...és??? Mi ebben a hír??? Eddig is nőnek hazudta magát!!! 💯❗🖕
Válasz erre
1
0
NewWorldOrder
2025. augusztus 21. 13:49
Lám, lám, mire képes ma már az AI...
Válasz erre
3
0
Takagi
2025. augusztus 21. 13:37
Jó nagy feje van,jól bele lehet bummolni. Köpedelem.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!