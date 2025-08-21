Micsoda meglepetés: megújult külsővel „tért vissza” a párizsi olimpia botrányhőse, Imane Helif (FOTÓ)

Az olimpia óta Helif nem lépett a kötelek közé és a médiában is elvétve szerepelt.

A sportoló a hét elején azonban újra feltűnt a nyilvánosság előtt, méghozzá meglepő külsővel

– számolt be a Sun.

A bokszolóval egy szelfit készített a televíziós műsorvezető, Nassima Djaffar Bey, amit meg is osztott Instagram-oldalán.

A képen Helif meglepően nőies kinézettel, hosszú hajjal és sminkben látható.

Nyitókép: KARIM JAAFAR / AFP

