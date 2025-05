Hatalmas pofon Helifnek: kötelező nemi vizsgálatot vezetnek be az ökölvívóknál

Tizennyolc éves kor felett kötelező nemi vizsgálatot vezet be az ökölvívók nemzetközi szervezete – ezt pénteken jelentették be a World Boxing képviselői.

Ez annyit tesz, hogy a döntés nyomán a jövőben kizárólag azok indulhatnak a WB által rendezett világversenyeken – így az olimpián is! –, akik előzetesen alávetették magukat a vizsgálatnak, és igazolják a biológiai nemüket.

Az intézkedést annak a kezdeményezésnek a részeként vezetik be, amely az ökölvívók biztonságát és a megfelelő környezet kialakítását helyezi előtérbe a jövőben.

Ki ne emlékezne rá, hogy a párizsi olimpián több női kategóriában is óriási botrányba fulladtak az ökölvívó-küzdelmek, mert biológiailag férfikromoszómákkal is rendelkező versenyzők indulását engedélyezte az akkori sportági szövetséggel (IBA) hadilábon álló, így az ő tiltásaikat semmibe vevő NOB? A legemlékezetesebb ilyen eset Iman Helifé volt. Az XY-kromoszómával egyaránt bíró, az IBA által korábban a vb-ről már kizárt interszexuális algériai a nők 66 kilogrammos súlycsoportjában előbb ellenfele testi épségét veszélyeztetően verte rommá 46 másodperc alatt olasz riválisát (akinek edzője azóta magyar szövetségi kapitány lett), majd többek között Hámori Lucát is legyőzve nyerte meg az olimpiát esélytelen nőellenfelei ellen.