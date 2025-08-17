Ft
Ft
36°C
21°C
Ft
Ft
36°C
21°C
08. 17.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 17.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
montenegró Jadran párbeszéd botrány Horvátország szerep eu helyzet

Egy tengeri hajó blokkolhatja Montenegró EU-s csatlakozását?  

2025. augusztus 17. 21:31

Az utóbbi időben a Jadran hajó tulajdonjogán ment a vita Horvátország és Montenegró között. Tavaly már odáig jutottak, hogy Horvátország többek között emiatt sem engedte Montenegrónak egy fontos EU-csatlakozási fejezet lezárását. Most amiatt izzott fel a feszültség, hogy a montenegrói Hadügyminisztérium a hajó képét ábrázoló kitűzőket készíttetett.

2025. augusztus 17. 21:31
null
Korpás László Róbert

A szerző a Makronóm elemzője. 

A két balkáni ország kapcsolatát az elmúlt években számos vitás kérdés árnyékolta be, amely most újra a figyelem középpontjába került. Ezek hátterében különböző, érzékenynek mondható történelmi és politikai kérdések állnak. 

A diplomáciai feszültségek 2024 végén kezdtek fokozódni, amikor  

Horvátország megakadályozta Montenegró számára a 31. EU-s csatlakozási fejezet (kül-, biztonság- és védelmi politika) lezárását.  

A parlamenti határozat, amely felkorbácsolta a kedélyeket 

Mindezt megelőzte a montenegrói parlament 2024 júniusában hozott határozata, amely a horvátországi Jasenovacban, valamint a dachaui és a mauthauseni náci haláltáborban elkövetett népirtásról szólt. Horvátország értelemszerűen élénken reagált erre. A határozat elfogadása után diplomáciai jegyzéket küldött Montenegrónak, amelyben tiltakozott a parlamenti döntés ellen, mivel úgy értékelte, hogy az sérti az ország történelmi érzékenységét.ország történelmi érzékenységét. 

Az újabb feszültség: a Jadran kiképzőhajó jelvényei 

A helyzet egy újabb diplomáciai botránnyal súlyosbodott az idén augusztus elején, amikor Horvátország  tiltakozó jegyzéket küldött a montenegrói védelmi minisztériumnak. Az ok, hogy  

Montenegró jelvényeket gyártott a Jadran kiképzőhajó képével, amely a horvátok szerint az ő tulajdonukat képezi.  

A Jadran hajó nemcsak a két ország közötti kapcsolatokat, hanem a két fél történelmi és kulturális örökségét is szimbolizálja. A horvát álláspont szerint ugyanis a hajó a nemzeti örökségük része, és bármilyen felhasználása a beleegyezésük nélkül diplomáciai feszültséget válthat ki.  

A Jadran kiképzőhajó kalandos története 

A Jadran egy háromárbócos, 1931-ben Hamburgban épített kiképzőhajó, amely a Jugoszláv Királyi Haditengerészet számára készült. A neve a horvát Adria szóból ered, és a mai napig a Montenegrói Haditengerészet szolgálatában áll. Az évtizedek során nemcsak a tengerészeti kiképzés szimbólumává vált, hanem a térség politikai és kulturális identitásának is fontos eleme lett. 

Az építése 1930-ban kezdődött a hamburgi H. C. Stülcken Sohn hajógyárban, Josip Škarica horvát mérnök tervei alapján. 1931. június 25-én került vízre, és 1933. augusztus 19-én állt szolgálatba a Jugoszláv Királyi Haditengerészetnél. 

A második világháború alatt, 1941 áprilisában a Jadrant az olasz haditengerészet elfoglalta, és Marco Polo néven használta kiképzőhajóként. Miután Olaszország 1943-ban kapitulált, a németek átvették a hajót, és különböző célokra, például úszó hídként és szénraktárként használták. A háború végén a Jadran súlyosan megrongálódott. 

1946-ban a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság kérésére a hajót visszajuttatták, majd 1947 és 1949 között teljes körű felújításon esett át a tivati haditengerészeti dokkban. 

A Jadran Jugoszlávia felbomlása után is fontos szerepet játszott a tengerészeti kiképzésben. 1991-ben, a horvát függetlenségi háború kitörésekor a montenegrói Tivatba került felújításra, és azóta is ott állomásozik. Horvátország azonban a visszaszolgáltatását követeli, mivel szerintük a Jadran a horvát tengerészeti örökség része, és 1991 előtt Splitben volt a hivatalos kikötőhelye. Montenegró viszont úgy véli, hogy mivel a hajó a területén maradt, ezért őket illeti, és jelenleg is az ő haditengerészetük szolgálatában áll. A két ország között 2021 decemberében közös kormányközi bizottság alakult a kérdés rendezésére, de a vitát nem sikerült rendezni.  

Ahogy említettük, jelenleg a Montenegrói Haditengerészet kiképzőhajójaként működik, és fontos szerepet játszik a tengerészeti oktatásban.  

Tehát ahogy láttuk, a Jadran nem csupán egy hajó, hanem a tengerészeti hagyományok, a nemzeti identitás és a regionális együttműködés élő példája (lehetne). 

Fontos kiemelni, hogy ez a horvát tiltakozó jegyzék nem csak a Jadranról szólt, ugyanis magában foglalta „a teljes katonai örökség részletes elemzését”, amely szerint  

Montenegró több mint kétmilliárd dollárral tartozik Horvátországnak, azonban a jegyzékben azt nem határozták meg, hogy ez mire vonatkozik pontosan. 

Mivel a montenegrói védelmi minisztérium hivatalosan nem erősítette meg Horvátország ezen követelését, így az együttműködés nem túl valószínű ebben a kérdésben (sem). 

A montenegrói válasz: párbeszéd a megoldás érdekében 

A montenegrói külügyminisztérium részéről elmondták, hogy készek konstruktív párbeszédet folytatni Horvátországgal ezen kérdések megoldása érdekében. Hangsúlyozták, hogy a két ország közötti kapcsolatok alapja a jószomszédi viszony, a barátság, valamint a közös európai és euroatlanti értékek. A külügyminisztérium emlékeztetett arra, hogy a két fél 2024 januárjában és májusában kétoldalú konzultációk során megállapodott abban, hogy szakbizottságokat hoznak létre a vitás kérdések megoldása érdekében. A cél az volt, hogy a meglévő problémáikat, mint például a hajó tulajdonjoga, diplomáciai úton oldják meg. 

Montenegró tehát a diplomáciai párbeszéd fontosságát hangsúlyozza, és nagyon úgy tűnik, hogy a két ország közötti problémák megoldása érdekében újabb konzultációk szükségesek.  

Hogyan oldhatják meg a vitás kérdéseket? 

A két ország közötti diplomáciai feszültségek elsősorban történelmi és kulturális okokra vezethetők vissza, mint a Jadran hajó tulajdonjoga és a második világháborús emlékek kezelése. A legújabb diplomáciai lépések, mint a tiltakozó jegyzékek és a párbeszédre történő felhívás, lehetőséget adnak arra, hogy a kettejük közötti kérdéseket békés és konstruktív úton oldják meg. A jövőben a párbeszéd és a diplomáciai csatornák használata kulcsfontosságú lesz a kétoldalú kapcsolatok javításában és a balkáni stabilitás előmozdításában. 

A horvát–montenegrói vita alakulását azonban szemmel kell követni hazai szempontból is, mivel a Balkán stabilitása, illetve a nyugat-balkáni EU-bővítés kérdése uniós csatlakozásunk óta prioritás. A konfliktus közvetlen hatással van mindezekre, mivel bár Montenegró az EU-tagsághoz legközelebb álló ország, ahogy említettük, tavaly Horvátország megakadályozta az uniós felvételének az előrehaladását. A két ország közötti feszültség csökkentése a balkáni EU-bővítés gördülékeny előrehaladása érdekében Magyarország fontos külpolitikai célja, és így hazánk is aktív szerepet vállalhat a helyzet mielőbbi megoldásában. 

 

Kapcsolódó: 

 

 

https://cdn.mandiner.hu/2023/07/Oy9pmrSRGUf-qdA0M-_QZGSEFm4Epu24CPRXwmH3as0/fit/975/327/no/1/aHR0cHM6Ly9jbXNjZG4uYXBwLmNvbnRlbnQucHJpdmF0ZS9jb250ZW50L2ViMDcxZGM3YjA5MzQzNzc5ZjFhMWQxYTZhY2MxYThi.jpg 

 
További cikkeinket, elemzéseinket megtalálják a makronom.eu oldalon. 

Nyitókép: SAVO PRELEVIC / AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
knvelt
2025. augusztus 17. 22:59
Ha ugyanezt Ukrajna ellen merte volna Horvátország megtenni... Nem tudom, mit csinálnának velük.
Válasz erre
0
0
Hohokam
2025. augusztus 17. 21:46
Balkáni pitiáner csihipuhi.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!