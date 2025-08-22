Ft
08. 22.
péntek
Ajsa Luna Himnusz botrány Pataky Attila

„Szaúd-Arábiában ezért másnap lefejeznék” – Pataky Attila durván nekiment a Himnuszt ülve, cigarettázva „éneklő” Ajsa Lunának

2025. augusztus 22. 16:47

„Célom az volt, hogy a saját módomon köszöntsem az országot az államalapítás ünnepén” – írta korábban a karibi–magyar származású énekesnő.

2025. augusztus 22. 16:47


Pataky Attila nem kertelt Ajsa Luna augusztus 20-i előadása kapcsán. Ahogy arról beszámoltunk, a karibi–magyar származású énekesnő a koncerten ülve, cigarettával a kezében, rendkívül hamisan adta elő a magyar Himnuszt, ami komoly felháborodást váltott ki. 

Az Edda frontembere a Blikknek nyilatkozva a következőket mondta: „Valami nagyon extrát, lazát és figyelemfelkeltőt akart összehozni, de ezzel rögtön önmagáról állított ki bizonyítványt. Nagyon sajnálom őt és a művészetét is, ha ez az, amivel ki tud törni, és ez az, amivel próbál megmutatkozni a világ előtt. 

Valószínűleg ezt Szaúd-Arábiában nem merte volna megtenni, mert ott másnap lefejeznék az embert, ha ilyet csinálna.”

Ajsa Luna a közösségi oldalán reagált a felháborodásra, hangsúlyozva, hogy nem állt szándékában tiszteletlenkedni, és a cigaretta sem a szájában volt. „Senkit nem akartam megbántani, célom az volt, hogy a saját módomon köszöntsem az országot az államalapítás ünnepén” – írta. 

A botrányos performansz: 



Apáti Bence

Facebook

Idézőjel

VÉGRE nem tisztelik a Himnuszt

Végre! Írja a HVG.

Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton

a straight cold player
2025. augusztus 22. 18:56
Ez énekes?????? Ha nem hallom a szöveget soha nem jövök rá, hogy mit hallok. Én 9 évig tanultam klasszikus zenét, ez fizikai fájdalmat okozott! Ki engedte a színpadra????
Unknown
2025. augusztus 22. 18:53
aljas luna, takarodj el Magyarországról ha ennyire nem tiszteled. Nincs itt helyed, eljátszottad az esélyt, hogy befogadjunk. Húzz vissza oda, ahonnan jöttél! 😂🤣
goldie-2
2025. augusztus 22. 18:52
...............
akkkkorki
2025. augusztus 22. 18:52
Nem akartál senkit megbántani te hülye tyúk?! Közben minden kersztény nemzeti érzelmű embert sikerült! Nekünk ez szent ünnep!!! Remélem eltűnsz a süllyesztőbe és állhatsz ki az útszélére úgy karibiasan!!!
