„Szaúd-Arábiában ezért másnap lefejeznék” – Pataky Attila durván nekiment a Himnuszt ülve, cigarettázva „éneklő” Ajsa Lunának

Ennél nincs lejjebb: ülve, cigarettázva adta elő a magyar Himnuszt augusztus 20-án az énekesnő (VIDEÓ)
Sokkoló produkció.
„Célom az volt, hogy a saját módomon köszöntsem az országot az államalapítás ünnepén” – írta korábban a karibi–magyar származású énekesnő.
Pataky Attila nem kertelt Ajsa Luna augusztus 20-i előadása kapcsán. Ahogy arról beszámoltunk, a karibi–magyar származású énekesnő a koncerten ülve, cigarettával a kezében, rendkívül hamisan adta elő a magyar Himnuszt, ami komoly felháborodást váltott ki.
Az Edda frontembere a Blikknek nyilatkozva a következőket mondta: „Valami nagyon extrát, lazát és figyelemfelkeltőt akart összehozni, de ezzel rögtön önmagáról állított ki bizonyítványt. Nagyon sajnálom őt és a művészetét is, ha ez az, amivel ki tud törni, és ez az, amivel próbál megmutatkozni a világ előtt.
Valószínűleg ezt Szaúd-Arábiában nem merte volna megtenni, mert ott másnap lefejeznék az embert, ha ilyet csinálna.”
Ajsa Luna a közösségi oldalán reagált a felháborodásra, hangsúlyozva, hogy nem állt szándékában tiszteletlenkedni, és a cigaretta sem a szájában volt. „Senkit nem akartam megbántani, célom az volt, hogy a saját módomon köszöntsem az országot az államalapítás ünnepén” – írta.
A botrányos performansz:
A Mandiner szerint sokkoló volt a produkció, de az olvasóra bízzuk, hogy kinek ad igazat ebben a kérdésben.
