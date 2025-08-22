„Szaúd-Arábiában ezért másnap lefejeznék” – Pataky Attila durván nekiment a Himnuszt ülve, cigarettázva „éneklő” Ajsa Lunának

Az Edda frontembere a Blikknek nyilatkozva a következőket mondta: „Valami nagyon extrát, lazát és figyelemfelkeltőt akart összehozni, de ezzel rögtön önmagáról állított ki bizonyítványt. Nagyon sajnálom őt és a művészetét is, ha ez az, amivel ki tud törni, és ez az, amivel próbál megmutatkozni a világ előtt.

Valószínűleg ezt Szaúd-Arábiában nem merte volna megtenni, mert ott másnap lefejeznék az embert, ha ilyet csinálna.”

Ajsa Luna a közösségi oldalán reagált a felháborodásra, hangsúlyozva, hogy nem állt szándékában tiszteletlenkedni, és a cigaretta sem a szájában volt. „Senkit nem akartam megbántani, célom az volt, hogy a saját módomon köszöntsem az országot az államalapítás ünnepén” – írta.

A botrányos performansz: