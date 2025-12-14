Végre videón nézhetjük a gyerekbántalmazást, most már buknia kell ennek a rohadék kormánynak

„Először is ott van a kormányoldal: a kancelláriaminiszter leszögezi, hogy a javítóintézetben élők valójában fiatalkorú bűnözők. Tolvajok, bántalmazók, gyilkosok. Ebből ugye az következik, hogy őket sem kell ám félteni, és bár az erőszak elítélendő, azért tudjunk róla, hogy nem olyan könnyű kezelni ezeket a problémás fiatalokat. Főleg akkor, ha cigányok is vannak közöttük. Mert hát tudjuk, hogy vannak. Amúgy sem mi szültük őket, a belügyminiszter is megmondta. A konzervatív szavazó tiszteli a tekintélyt, és különben is úgy gondolja, hogy belőle is azért lett rendes ember, mert gyerekként kapott néhány sallert, ha rossz fát tett a tűzre. A túlkapásokat persze nem szabad engedni, de az ilyesmi előfordul, a bűnösöket megbüntetik, ezek minden bizonnyal elszigetelt esetek, nincs itt semmi látnivaló. És persze ott van az ellenzéki oldal, ahol most mindenkit ez az ügy tart lázban: a NER másfél évtized alatt egészen odáig züllesztette le az országot, hogy a pedagógusok már gyermekeket vernek, ami akkor sem helyes, ha elkövettek kisebb-nagyobb bűnöket. És bár eddig is elviselhetetlen volt ez a félázsiai diktatúra, de ez most már tényleg tűrhetetlen, Orbánnak végre takarodnia kell.

»És az ellenzék tiltakozva asszisztál«