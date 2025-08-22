Hámori Luca kőkemény üzenetet küldött Imane Helifnek: ha rajta múlna, újra megküzdenének

Azonban arra, hogy az algériai sportoló a ringbe is visszatérjen, már kisebb az esély – ha nem is nulla. Az amatőr ökölvívás irányítását átvevő World Boxing (WB) ugyanis nem akar hasonló botrányt a sportágban, így azt a döntést hozta, hogy július 1. után csak olyan bokszoló léphet szorítóba a nők között, akik DNS teszten bizonyítják női mivoltukat.

Helif ezt a vizsgálatot nem vállalta.

Hámori Luca, aki a megosztó körülmények között is bátran harcolva vereséget szenvedett Heliftől a tavalyi olimpián, a Magyar Nemzetnek elmondta, hogy

szívesen kiállna újra az algériai bunyóssal, ha a teszt igazolja, hogy valóban nő.

A Párizsban 5. helyet szerzett magyar bokszoló elmondta, személy szerint nagyon jó ötletnek tartja a nemi vizsgálatok bevezetését.

Már régen nem foglalkozom Heliffel, nem nézegetem a fotóit, mindössze annyit mondanék vele kapcsolatban, ha aláveti magát az előírt tesztnek és az eredményei azt mutatják, hogy indulhat a női versenyeken, szívesen bokszolnék vele újra. Egyáltalán nem tartok tőle”

– fogalmazott elszántan Hámori Luca.

