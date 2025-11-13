Fegyveres rendőrök várták a reptéren a Budapestről hazatérő olimpiai bajnokot

Megkönnyebbülhetnek a Ferencváros szurkolói, lezárult az ügy, amire vártak
Adam Peaty vasárnap este rendőri védelem alatt hagyta el a manchesteri repülőteret.
Fegyveres rendőrök fogadták vasárnap este a manchesteri repülőtéren a budapesti legénybúcsújáról hazatérő háromszoros olimpiai bajnok brit úszót, Adam Peatyt, miután olyan üzeneteket kapott, hogy „leszállás után várni fognak rá”. A fenyegetést menyasszonya, Holly Ramsay (a sztárséf Gordon Ramsay lánya) jelentette a hatóságoknak. A 30 éves sportolót öt egyenruhás kísérte le a gépről, és végig rendőri védelem alatt tartották, amíg el nem hagyta a terminált – számolt be róla a helyi sajtó.
A fenyegetések hátterében személyes és családi feszültségek is meghúzódhatnak: az úszónak megromlott a kapcsolata az édesanyjával, Caroline-nal, aki állítólag nem is kapott meghívást a karácsonyra tervezett esküvőre. Peaty nagynénje a közösségi médiában azt állította, hogy
a sportoló „a legundorítóbb dolgokat vágta az anyja fejéhez, amiket egy fiú mondhat az édesanyjának”.
Egy Caroline-hoz közel álló forrás szerint az anya megbántva érzi magát amiatt, hogy a fia „nem tartja őt elég jónak” ahhoz, hogy a Ramsey család társadalmilag elfogadja.
Adam megváltozott, szinte már zsarnokként viselkedik. Borzasztóan bánt az anyukájával, és most megpróbálja kizárni az életéből. Az anya nagyon aggódik a történtek miatt, és nem hiszi el, hogy ez történik vele
– mondta a névtelenségbe burkolózó forrás a Daily Mailnek.
Peaty a 2016-os és a 2021-es olimpián is aranyérmet nyert 100 méteres mellúszásban – a tokiói játékokon a 4x100-as mixed vegyes váltó tagjaként is felállhatott a dobogó legfelső fokára –, továbbá nyolc világ- és tizenhat Európa-bajnoki címet szerzett pályafutása során.
Nyitókép: JONATHAN NACKSTRAND / AFP
Adam Peaty aranyérme 100 mellen a tokiói olimpián