Adam Peaty úszás Anglia Budapest olimpia

Fegyveres rendőrök várták a reptéren a Budapestről hazatérő olimpiai bajnokot

2025. november 13. 14:59

Adam Peaty vasárnap este rendőri védelem alatt hagyta el a manchesteri repülőteret.

2025. november 13. 14:59
null

Fegyveres rendőrök fogadták vasárnap este a manchesteri repülőtéren a budapesti legénybúcsújáról hazatérő háromszoros olimpiai bajnok brit úszót, Adam Peatyt, miután olyan üzeneteket kapott, hogy „leszállás után várni fognak rá”. A fenyegetést menyasszonya, Holly Ramsay (a sztárséf Gordon Ramsay lánya) jelentette a hatóságoknak. A 30 éves sportolót öt egyenruhás kísérte le a gépről, és végig rendőri védelem alatt tartották, amíg el nem hagyta a terminált – számolt be róla a helyi sajtó.

Adam Peaty és menyasszonya

 

A fenyegetések hátterében személyes és családi feszültségek is meghúzódhatnak: az úszónak megromlott a kapcsolata az édesanyjával, Caroline-nal, aki állítólag nem is kapott meghívást a karácsonyra tervezett esküvőre. Peaty nagynénje a közösségi médiában azt állította, hogy 

a sportoló „a legundorítóbb dolgokat vágta az anyja fejéhez, amiket egy fiú mondhat az édesanyjának”.

Egy Caroline-hoz közel álló forrás szerint az anya megbántva érzi magát amiatt, hogy a fia „nem tartja őt elég jónak” ahhoz, hogy a Ramsey család társadalmilag elfogadja. 

Adam megváltozott, szinte már zsarnokként viselkedik. Borzasztóan bánt az anyukájával, és most megpróbálja kizárni az életéből. Az anya nagyon aggódik a történtek miatt, és nem hiszi el, hogy ez történik vele

– mondta a névtelenségbe burkolózó forrás a Daily Mailnek.

Peaty a 2016-os és a 2021-es olimpián is aranyérmet nyert 100 méteres mellúszásban – a tokiói játékokon a 4x100-as mixed vegyes váltó tagjaként is felállhatott a dobogó legfelső fokára –, továbbá nyolc világ- és tizenhat Európa-bajnoki címet szerzett pályafutása során.

Nyitókép: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Adam Peaty aranyérme 100 mellen a tokiói olimpián

 

 

VeressZoltán
2025. november 13. 16:44
Ez qva izgalmas,
bagoly-29
2025. november 13. 16:23
Tipikus eset, apuka sehol, az anyuka meg nem akarja elengedni a 30 éves fiacskáját!
cint04
2025. november 13. 16:23
Ha igaz amit elmondtak .. akkor ez a csávó a legutolsó szardarab. Remélem megkapja a magáét. Lehet valakinek problémás valamelyik szülője, de akkor is viselkedjen. Aki így bánik a szüleivel különösen az édesanyjával az tényleg a legalja. Meg az is, aki nem gondoskodik róluk. De még csak fel sem hívja pár hetente hogy mi van vele, kell-e neki egy falat kenyér?
citromosParizer
2025. november 13. 15:47
nem viccből alakult ki a világ minden társadalmában, az újkort leszámítva, mindig is a kaszt rendszer. pont az ilyet akarták vele elkerülni. de az anyukának csak várnia kell, az esetek döntő többségében válás lesz, a szerelem csak egy ideig tudja felül írni morális és társadalmi különbségeket. kérdés, hogy ezek után még vágyik-e a fiacskájára?
