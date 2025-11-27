Ft
Donald Trump transznemű olimpia

A világ legerősebb nőjéről kiderült, hogy valójában férfi – kitört a botrány

2025. november 27. 09:58

Leáldozóban a transznemű sportolók fénykora.

2025. november 27. 09:58
A 2025-ös World’s Strongest Woman (a világ legerősebb nője) verseny győztesétől megvonták a címét, miután a szervezők kiderítették, hogy a versenyt megnyerő Jammie Booker férfinak született – számolt be a New York Post. 

Az eset a texasi Cerberus Strength Official Strongman Games hétvégi versenyén derült ki, ahol a philadelphiai versenyző, Jammie Booker nyerte a női nyílt kategóriát.

A szervezők közölték, hogy a verseny előtt nem voltak tisztában azzal, hogy a sportoló biológiailag férfi.

„A tények ismeretében kizártuk az érintett versenyzőt” – állt az Official Strongman közleményében, amely hozzátette, hogy kötelességük „a méltányosság biztosítása” azzal, hogy a sportolókat születési nemük alapján sorolják be a férfi vagy női kategóriákba.

A végeredményt ezt követően módosították, és a győzelmet a brit Andrea Thompson kapta. Júliusban az Amerikai Olimpiai és Paralimpiai Bizottság megtiltotta a transznemű nők indulását a női olimpiai számokban, eleget téve Donald Trump elnök azon rendeletének, amely megtiltja a transznemű nők – tehát biológiai férfiak – szereplését női versenyszámokban.

Mindeközben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság még 2021-ben úgy nyilatkozott, hogy „nem kell feltételezni, hogy a transznemű sportolók előnnyel indulnak a biológiai nőkkel szemben”. A The Times e havi értesülései szerint azonban a NOB is változtatott az álláspontján, és 2026-tól várhatóan kizárja a transznemű nőket a női olimpiai kategóriákból.

Nyitókép forrása: Official Strongman / képernyőkép 

states-2
2025. november 27. 11:04
A komcsik antihumanizmusának terméke. Kösz Viktor, hogy mi ebből kimaradunk.
Ödenburger
2025. november 27. 10:57
„nem kell feltételezni, hogy a transznemű sportolók előnnyel indulnak a biológiai nőkkel szemben” Na ez volt a nonszensz a kezdet kezdetétől.
neszteklipschik
2025. november 27. 10:46
Ejnye! Hát most már megint a biológia számít, nem a "szabad identitás választás"? Ha ezt a lippsik meghallják beindul a sivalkodás! :-))
google-2
2025. november 27. 10:45
Ha annyian vannak, legyen transz kategória is. Egymással trükközzenek…
