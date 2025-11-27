A világ legerősebb nőjéről kiderült, hogy valójában férfi – kitört a botrány

A 2025-ös World’s Strongest Woman (a világ legerősebb nője) verseny győztesétől megvonták a címét, miután a szervezők kiderítették, hogy a versenyt megnyerő Jammie Booker férfinak született – számolt be a New York Post.

Az eset a texasi Cerberus Strength Official Strongman Games hétvégi versenyén derült ki, ahol a philadelphiai versenyző, Jammie Booker nyerte a női nyílt kategóriát.