A világ legerősebb nőjéről kiderült, hogy valójában férfi – kitört a botrány

Leáldozott a genderőrületnek: csupán az elmúlt évek divatja volt a mozgalom – felére csökkent a bizonytalan identitásúak száma
A genderhullám egy gyorsan múló ifjúsági trend volt, amely lecsengőben van.
Leáldozóban a transznemű sportolók fénykora.
A 2025-ös World’s Strongest Woman (a világ legerősebb nője) verseny győztesétől megvonták a címét, miután a szervezők kiderítették, hogy a versenyt megnyerő Jammie Booker férfinak született – számolt be a New York Post.
Az eset a texasi Cerberus Strength Official Strongman Games hétvégi versenyén derült ki, ahol a philadelphiai versenyző, Jammie Booker nyerte a női nyílt kategóriát.
A szervezők közölték, hogy a verseny előtt nem voltak tisztában azzal, hogy a sportoló biológiailag férfi.
„A tények ismeretében kizártuk az érintett versenyzőt” – állt az Official Strongman közleményében, amely hozzátette, hogy kötelességük „a méltányosság biztosítása” azzal, hogy a sportolókat születési nemük alapján sorolják be a férfi vagy női kategóriákba.
A végeredményt ezt követően módosították, és a győzelmet a brit Andrea Thompson kapta. Júliusban az Amerikai Olimpiai és Paralimpiai Bizottság megtiltotta a transznemű nők indulását a női olimpiai számokban, eleget téve Donald Trump elnök azon rendeletének, amely megtiltja a transznemű nők – tehát biológiai férfiak – szereplését női versenyszámokban.
Mindeközben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság még 2021-ben úgy nyilatkozott, hogy „nem kell feltételezni, hogy a transznemű sportolók előnnyel indulnak a biológiai nőkkel szemben”. A The Times e havi értesülései szerint azonban a NOB is változtatott az álláspontján, és 2026-tól várhatóan kizárja a transznemű nőket a női olimpiai kategóriákból.
Nyitókép forrása: Official Strongman / képernyőkép
