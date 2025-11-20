Leáldozott a genderőrületnek: csupán az elmúlt évek divatja volt a mozgalom – felére csökkent a bizonytalan identitásúak száma

Jean Twenge, a fiatalok társadalmi trendjeinek egyik legismertebb kutatója arra jutott, hogy a 18–22 évesek körében 2022 és 2024 között a transznemű identitás közel felére, a nonbináris több mint felére csökkent.

A középiskolásoknál is hasonló mintázat látszik: az elsősöktől a végzősökig minden korosztályban visszaesés történt.

A kutatók szerint a genderhullám egy gyorsan múló ifjúsági trend volt, amely 2020 után meglepetésszerűen futott csúcsra, majd ugyanilyen gyorsan lecsengeni kezdett.

A változás politikai szempontból is jelentős lehet. A transzmozgalom gyors terjedése az elmúlt években a progresszív társadalomértelmezés egyik központi eleme volt, ezért a mostani visszaesés arra utal, hogy a fiatalok bizonyos része már kevésbé követi az identitáspolitika radikálisabb irányzatait. Mindez az amerikai politikában is láthatóvá teszi a különbséget a visszafogottabb, mérsékeltebb álláspontot képviselők és a továbbra is erőteljes identitáspolitikai narratívához ragaszkodó szereplők között.