Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
genderhullám nonbináris queer transznemű

Leáldozott a genderőrületnek: csupán az elmúlt évek divatja volt a mozgalom – felére csökkent a bizonytalan identitásúak száma

2025. november 20. 07:23

A genderhullám egy gyorsan múló ifjúsági trend volt, amely lecsengőben van.

Az elmúlt években példátlan lendülettel emelkedett az amerikai egyetemisták körében a nonbináris és egyéb nemkonform identitások aránya – ám 2023 után váratlan és meredek visszaesés kezdődött – írta meg a Skeptic.

A Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE) évente 50 ezer hallgatót vizsgáló felmérése szerint a nonbináris identitás 2023-ban tetőzött, majd két év alatt a felére esett vissza.

A jelenség nemcsak a nemi identitást érinti: 

2023-ig párhuzamosan emelkedett a „nem heteroszexuálisnak” vallók aránya (biszexuális, queer, pan-, aszexuális stb.), majd ez a csoport is látványosan zsugorodni kezdett.

A 30–50 százalékos csúcsok után mára széles körű visszaesés figyelhető meg a liberális campusoktól a konzervatív államok egyetemeiig.

Jean Twenge, a fiatalok társadalmi trendjeinek egyik legismertebb kutatója arra jutott, hogy a 18–22 évesek körében 2022 és 2024 között a transznemű identitás közel felére, a nonbináris több mint felére csökkent.

A középiskolásoknál is hasonló mintázat látszik: az elsősöktől a végzősökig minden korosztályban visszaesés történt.

A kutatók szerint a genderhullám egy gyorsan múló ifjúsági trend volt, amely 2020 után meglepetésszerűen futott csúcsra, majd ugyanilyen gyorsan lecsengeni kezdett.

A változás politikai szempontból is jelentős lehet. A transzmozgalom gyors terjedése az elmúlt években a progresszív társadalomértelmezés egyik központi eleme volt, ezért a mostani visszaesés arra utal, hogy a fiatalok bizonyos része már kevésbé követi az identitáspolitika radikálisabb irányzatait. Mindez az amerikai politikában is láthatóvá teszi a különbséget a visszafogottabb, mérsékeltebb álláspontot képviselők és a továbbra is erőteljes identitáspolitikai narratívához ragaszkodó szereplők között.

Robi54
2025. november 20. 15:30
A divatbuzik kora lejár.
auditorium
2025. november 20. 12:59
Minden csoda három napig tart. A genderelméletek iskolai oktatását pedig más országokban az illető iskolákra bizza. Ott a szülői munkaközösségnek, a tanári karnak és a diák képviseletnek (középiskolákban) kell megszavazni, h. akarják-e vagy sem a kiskorú diákok szexuális felvilágositását. DE ebben az esetben is csak szakorvosok tehetik !!! Ha nem szavazzák meg, akkor nincs felvilágositás vagy nemek váltására biztatás. Nem foglalják alaptörvénybe v. alkotmányba, csupán az oktatási intézményeket delegálják ennek döntésére. Kész. Az EU-vezetés pedig NEM köthet bele.
Ödenburger
2025. november 20. 11:32
Na ja. Eddig erre a témára hivatkozva korlátlan pénzügyi támogatást lehetett igényelni, töménytelen pozitív médiavisszhagot, az egyén szintjén pedig személyes előnyöket. Most Trump befagyasztotta az ilyen támogatásokat, a kritikus médiahangok felelrősödtek, a támogatók elhalkultak, és az egyén sem jut előbbre azzal, ha arra hivatkozik, hogy ő úgymond transznemű. Az egész abszuirditását kifejezi,m hogy eddig úgymond ünnepelték a "másság"-ot, miközben azt állították, hogy ez valójában természetes. Viszont adódik a kérdés, hogy ha megától értetődően természetes, akkor mit is kell ünnepelni rajta.
ujujuj
2025. november 20. 11:18
Nem értem. Ha a génekben van, hogy valaki le akarja nyisszantani a kukit, és ez ellen nem lehet küzdeni, akkor azok az emberek, akik tranyók voltak 3 éve, azok mind meghaltak, vagy most már mégis inkább nem akarják lenyisszantani a kukit, minden genetikai késztetés ellenére? Ha erre jár egy lipcsi, legyen szíves magyarázza el.
