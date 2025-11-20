Leáldozott a genderőrületnek: csupán az elmúlt évek divatja volt a mozgalom – felére csökkent a bizonytalan identitásúak száma

A biztonsági főnök elárulta: ha ez máshogy történt volna Kirk még mindig élne – ez okozhatta az aktivista halálát
A biztonsági főnök csapata már napokkal a rendezvény előtt figyelmeztette az egyetemet a biztonsági hiányosságokra.
A genderhullám egy gyorsan múló ifjúsági trend volt, amely lecsengőben van.
Az elmúlt években példátlan lendülettel emelkedett az amerikai egyetemisták körében a nonbináris és egyéb nemkonform identitások aránya – ám 2023 után váratlan és meredek visszaesés kezdődött – írta meg a Skeptic.
A Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE) évente 50 ezer hallgatót vizsgáló felmérése szerint a nonbináris identitás 2023-ban tetőzött, majd két év alatt a felére esett vissza.
A jelenség nemcsak a nemi identitást érinti:
2023-ig párhuzamosan emelkedett a „nem heteroszexuálisnak” vallók aránya (biszexuális, queer, pan-, aszexuális stb.), majd ez a csoport is látványosan zsugorodni kezdett.
A 30–50 százalékos csúcsok után mára széles körű visszaesés figyelhető meg a liberális campusoktól a konzervatív államok egyetemeiig.
Jean Twenge, a fiatalok társadalmi trendjeinek egyik legismertebb kutatója arra jutott, hogy a 18–22 évesek körében 2022 és 2024 között a transznemű identitás közel felére, a nonbináris több mint felére csökkent.
A középiskolásoknál is hasonló mintázat látszik: az elsősöktől a végzősökig minden korosztályban visszaesés történt.
A kutatók szerint a genderhullám egy gyorsan múló ifjúsági trend volt, amely 2020 után meglepetésszerűen futott csúcsra, majd ugyanilyen gyorsan lecsengeni kezdett.
A változás politikai szempontból is jelentős lehet. A transzmozgalom gyors terjedése az elmúlt években a progresszív társadalomértelmezés egyik központi eleme volt, ezért a mostani visszaesés arra utal, hogy a fiatalok bizonyos része már kevésbé követi az identitáspolitika radikálisabb irányzatait. Mindez az amerikai politikában is láthatóvá teszi a különbséget a visszafogottabb, mérsékeltebb álláspontot képviselők és a továbbra is erőteljes identitáspolitikai narratívához ragaszkodó szereplők között.
Ezt is ajánljuk a témában
A biztonsági főnök csapata már napokkal a rendezvény előtt figyelmeztette az egyetemet a biztonsági hiányosságokra.
Nyitókép: KISBENEDEK ATTILA / AFP
***