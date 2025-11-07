Trump hadat üzent a genderlobbinak: a Legfelsőbb Bíróság is jóváhagyta a döntést

Az Orbán–Trump-találkozóról jelentették: ez lesz a magyarországi Tesla-gyár sorsa
Új szabályok lépnek életbe.
A Legfelsőbb Bíróság csütörtökön jóváhagyta a Trump-kormány számára, hogy bevezesse azokat a szabályokat, miszerint minden amerikai útlevélben a születéskori biológiai nemet kell feltüntetni, nem pedig a szabadon választott nemi identitást – erről számolt be az abc.
A globalista-balos médiavilág közben újra és újra igyekszik bebizonyítani, hogy mindez nem lehetséges. Nem értik a lényeget.
A bíróság konzervatív többségének 6–3 arányú döntése felülír két alsóbb szintű bírósági határozatot, valamint a transznemű amerikaiak azon állításait, miszerint a szabályozás jogellenes, diszkriminatív, és mindemellett valós veszélyeket rejt számukra, különösen utazás közben.
1992 óta aki útlevelet igényelt lehetőséget kapott arra, hogy az útlevelükben a szabadon választott nemi identitásukat tüntessék fel, amennyiben természetesen ez eltért a születéskor kijelölt nemtől. További feltétele volt még egy orvosi igazolás is, hogy nemi átműttetésük során klinikai kezelést kaptak.
A Külügyminisztérium tehát felfüggesztette az „X” nemjelölésű útlevelek kérelmezését.
Az, hogy az útlevél a tulajdonos születéskori nemét tünteti fel, semmivel sem sérti jobban az egyenlő bánásmód elvét, mint ha a születési országot tüntetné fel – mindkét esetben a kormány csupán egy történeti tényt rögzít, anélkül hogy bárkit megkülönböztetett bánásmódban részesítene”
– írta a Legfelsőbb Bíróság aláírás nélküli, ideiglenes véleményében.
A lap kiemelte, hogy a döntés részét képezte, hogy a szabályozás ellenzői „nem tudták bizonyítani, hogy a kormány döntése a biológiai nem feltüntetéséről kizárólag abból a puszta vágyból fakadna, hogy ártson egy politikailag népszerűtlen csoportnak.”
Nyitókép forrása: NurPhoto via AFP