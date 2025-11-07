Trump hadat üzent a genderlobbinak: a Legfelsőbb Bíróság is jóváhagyta a döntést

A bíróság konzervatív többségének 6–3 arányú döntése felülír két alsóbb szintű bírósági határozatot, valamint a transznemű amerikaiak azon állításait, miszerint a szabályozás jogellenes, diszkriminatív, és mindemellett valós veszélyeket rejt számukra, különösen utazás közben.

1992 óta aki útlevelet igényelt lehetőséget kapott arra, hogy az útlevelükben a szabadon választott nemi identitásukat tüntessék fel, amennyiben természetesen ez eltért a születéskor kijelölt nemtől. További feltétele volt még egy orvosi igazolás is, hogy nemi átműttetésük során klinikai kezelést kaptak.

A Külügyminisztérium tehát felfüggesztette az „X” nemjelölésű útlevelek kérelmezését.

