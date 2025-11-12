„Elindulunk végre egy normális világ felé” – Gyulay Zsolt MOB-elnök a transznemű sportolók kitiltásáról

Ide jutottunk: folyamatosan zaklatják Helif első párizsi áldozatát
Teljesen kifordult magából a világ.
A Magyar Olimpiai Bizottság első embere is üdvözölte a NOB hiánypótló tervezetét. Gyulay a Helif-botrány nyomán leszögezte, az új szabályozás segítségével remélhetőleg végleg rövidre zárható a genderőrület az ötkarikás játékokon.
Történelmi hír volt a minap, miszerint nemzetközi sajtóhírek alapján a NOB arra készül, hogy az elnök Kirsty Coventry vezetésével kitiltsa a transznemű sportolókat az olimpia női versenyeiről. Ezt politikailag korrekten úgy fogalmazták meg, hogy „a nemi fejlődésbeli különbségekkel rendelkező női sportolókkal” kapcsolatban szigorú szabályozás nyomán az általános tilalom lépne életbe, a NOB-elnök legalábbis ezt szorgalmazná a Párizsban látott anomáliák, különösképpen az ökölvívók között aranyérmet szerző Imane Helif botránya után.
Szigorú új szabályozás tilthatja el a nemi fejlődésbeli különbségekkel rendelkező női sportolókat a versenyzéstől.
Az örömteli hírre a Magyar Olimpiai Bizottság első embere, Gyulay Zsolt is reagált: az InfoRádióban leszögezte, a MOB ezen a téren is teljes mellszélességgel támogatja Coventryt és a NOB-ot. Az olimpiai és világbajnok sportdiplomata úgy fogalmazott, bízik abban, hogy
a jövőben a sporton belül is a normális világ felé fogunk tendálni. Az utóbbi időben nagy teret kapott a genderőrület, reméljük, hogy ezt rövidre zárjuk az olimpiai sportágakon belül.”
Amint az Infostart írja, Gyulay Zsolt úgy véli, nagyon fontos volt, hogy az új szabályozás a NOB keretein belül és kezdeményezésére szülessen meg (Donald Trump amerikai elnök valószínűsíthető hatására), továbbá azt is kiemelte, hogy a követelmény minden sportágra vonatkozik majd. A MOB elnöke hangsúlyozta:
mostantól egységes kritériumrendszer lesz, ami „védi a női sportolókat, hogy ne fordulhasson elő az, hogy egyenlőtlen verseny alakuljon ki.”
Kiemelte, hogy ennek a megállapítására tudományos csoportot hoztak létre a NOB égisze alatt. Bízik benne, hogy a munkájuknak minél előbb meglesz az eredménye.
A kedden kezdődő NOB-közgyűlés legnagyobb érdeklődést kiváltó kampánytémája a transznemű sportolók helyzetének megoldása, na meg a szervezet és Donald Trump amerikai elnök közötti kapcsolat.
(Nyitókép: MTI/MTVA)