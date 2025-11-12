Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 12.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 12.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Hámori Luca Imane Helif Kirsty Coventry NOB transznemű Gyulay Zsolt olimpia Magyar Olimpiai Bizottság

„Elindulunk végre egy normális világ felé” – Gyulay Zsolt MOB-elnök a transznemű sportolók kitiltásáról

2025. november 12. 11:06

A Magyar Olimpiai Bizottság első embere is üdvözölte a NOB hiánypótló tervezetét. Gyulay a Helif-botrány nyomán leszögezte, az új szabályozás segítségével remélhetőleg végleg rövidre zárható a genderőrület az ötkarikás játékokon.

2025. november 12. 11:06
null

Történelmi hír volt a minap, miszerint nemzetközi sajtóhírek alapján a NOB arra készül, hogy az elnök Kirsty Coventry vezetésével kitiltsa a transznemű sportolókat az olimpia női versenyeiről. Ezt politikailag korrekten úgy fogalmazták meg, hogy „a nemi fejlődésbeli különbségekkel rendelkező női sportolókkal” kapcsolatban szigorú szabályozás nyomán az általános tilalom lépne életbe, a NOB-elnök legalábbis ezt szorgalmazná a Párizsban látott anomáliák, különösképpen az ökölvívók között aranyérmet szerző Imane Helif botránya után.

GYULAY Zsolt, Helif-botrány
Gyulay Zsolt NOB-elnök a Helif-botrány után reméli, legalább az olimpiákon rövidre zárhatjuk végre a genderőrületet (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Nincs több Helif-féle agymenés: egyenlő verseny lesz innentől

Az örömteli hírre a Magyar Olimpiai Bizottság első embere, Gyulay Zsolt is reagált: az InfoRádióban leszögezte, a MOB ezen a téren is teljes mellszélességgel támogatja Coventryt és a NOB-ot. Az olimpiai és világbajnok sportdiplomata úgy fogalmazott, bízik abban, hogy 

a jövőben a sporton belül is a normális világ felé fogunk tendálni. Az utóbbi időben nagy teret kapott a genderőrület, reméljük, hogy ezt rövidre zárjuk az olimpiai sportágakon belül.”

Amint az Infostart írja, Gyulay Zsolt úgy véli, nagyon fontos volt, hogy az új szabályozás a NOB keretein belül és kezdeményezésére szülessen meg (Donald Trump amerikai elnök valószínűsíthető hatására), továbbá azt is kiemelte, hogy a követelmény minden sportágra vonatkozik majd. A MOB elnöke hangsúlyozta: 

mostantól egységes kritériumrendszer lesz, ami „védi a női sportolókat, hogy ne fordulhasson elő az, hogy egyenlőtlen verseny alakuljon ki.”

Kiemelte, hogy ennek a megállapítására tudományos csoportot hoztak létre a NOB égisze alatt. Bízik benne, hogy a munkájuknak minél előbb meglesz az eredménye.

Ezt is ajánljuk a témában

(Nyitókép: MTI/MTVA)

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elcapo-2
2025. november 12. 11:31
Ez a gendernáci , a Tohomas Bach nevű volt NOB elnök túltolta a gender őrületet. Tönkretette az olimpiát vele......a megnyitó csak a hab volt a tortán!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!