„Elindulunk végre egy normális világ felé” – Gyulay Zsolt MOB-elnök a transznemű sportolók kitiltásáról

Az örömteli hírre a Magyar Olimpiai Bizottság első embere, Gyulay Zsolt is reagált: az InfoRádióban leszögezte, a MOB ezen a téren is teljes mellszélességgel támogatja Coventryt és a NOB-ot. Az olimpiai és világbajnok sportdiplomata úgy fogalmazott, bízik abban, hogy

a jövőben a sporton belül is a normális világ felé fogunk tendálni. Az utóbbi időben nagy teret kapott a genderőrület, reméljük, hogy ezt rövidre zárjuk az olimpiai sportágakon belül.”

Amint az Infostart írja, Gyulay Zsolt úgy véli, nagyon fontos volt, hogy az új szabályozás a NOB keretein belül és kezdeményezésére szülessen meg (Donald Trump amerikai elnök valószínűsíthető hatására), továbbá azt is kiemelte, hogy a követelmény minden sportágra vonatkozik majd. A MOB elnöke hangsúlyozta:

mostantól egységes kritériumrendszer lesz, ami „védi a női sportolókat, hogy ne fordulhasson elő az, hogy egyenlőtlen verseny alakuljon ki.”

Kiemelte, hogy ennek a megállapítására tudományos csoportot hoztak létre a NOB égisze alatt. Bízik benne, hogy a munkájuknak minél előbb meglesz az eredménye.