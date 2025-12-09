Ft
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Aján Tamás Főügyészség sikkasztás súlyemelés Magyar Olimpiai Bizottság

Több százmilliós csalással vádolják a MOB korábbi alelnökét – szerinte lejáratókampány zajlik ellene

2025. december 09. 19:49

A magyar sportvezető ellen jelentős értékre elkövetett sikkasztás miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség. Az egykori MOB-főtitkár Aján Tamás nem is tagadta, hogy róla van szó, de szerinte bosszúhadjáratot folytatnak ellene.

2025. december 09. 19:49
null

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt és végrehajtandó börtönbüntetést kért az egyik budapesti székhelyű nemzetközi sportszövetség volt elnökére, aki a vád szerint százmilliókkal károsította meg az általa korábban vezetett sportszervezetet – tájékoztatta a főügyészség kedden az MTI-t. A vádirat szerint a most 86 éves férfi 2000 decembere és 2020 áprilisa között a sportszövetség elnöke volt. Elnöksége alatt a szövetséget szoros és kizárólagos ellenőrzése alatt tartotta, teljhatalommal vezette. A szervezet végrehajtó bizottsági tagjainak nem engedett teljes betekintést a pénzügyekbe, továbbá rendszeresen jelentős összegű készpénzt vett fel a szövetség bankszámláiról – tartalmazza a közlemény. A vádlott 2019-ben és 2020-ban részletekben összesen 204 450 000 forintot vett fel a szervezet egyik számlájáról. Az összeggel nem számolt el, vagyis a pénzt eltulajdonította – tették hozzá.

AJÁN Tamás; ERDÕDI Katalin MOB
Az egykori MOB-elnök Aján Tamás ellen jelentős értékre elkövetett sikkasztás miatt emelt vádat a főügyészség (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A MOB egykori alelnökéről, főtitkáráról van szó!

Bár a közlemény konkrét nevet nem említ, a leírtakból egyértelműen kikövetkeztethető, hogy a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség egykori elnökéről, Aján Tamásról van szó. A korábbi sportvezető a Blikknek nem is tagadta, hogy valóban ő a vádlott. 

Az ügyészség elvégezte a munkáját, most majd a bíróság elé kerül az ügy, s én bízom abban, hogy az igazságszolgáltatás az elé tárt dokumentumok alapján megalapozott döntést fog hozni – mondta a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) korábbi alelnöke, főtitkára, szerint bosszúhadjáratról és lejáratókampányról van szó.

A főügyészség a férfival szemben különösen nagy értékre, folytatólagosan és üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntette, valamint jelentős értékre elkövetett sikkasztás miatt emelt vádat, emellett indítványozta, hogy a bíróság ítélje a vádlottat végrehajtandó börtönre és pénzbüntetésre, illetve határozott időre tiltsa el sportvezetői foglakozás gyakorlásától. Aján Tamást nem először vádolják meg hasonló bűncselekményekkel, korábban a doppingszabályok súlyos megsértése miatt már örökös eltiltást kapott.

(Nyitókép: MTI/Illyés Tibor)

