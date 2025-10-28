Itt az év magyar sportbotránya: több tízmillió forintot sikkasztottak a szövetségnél

Micsoda teljesítmény! Világbajnokot és olimpiai bronzérmest is maga mögé utasított a magyar triatlonos
Harmincmillió forintos sikkasztást leplezett le a Magyar Triatlonszövetség (MTSZ), a pénz a feljelentést követően megtérült – számolt be a Magyar Távirati Iroda.
Az MTSZ hétfői sajtóközleménye szerint a pénzügyi beszámolók rendszeres felülvizsgálata során szabálytalanságok gyanúja vetődött fel. Kindl Gábor elnök soron kívüli belső vizsgálatot rendelt el, amely megállapította, hogy a szövetséggel szerződésben álló külső pénzügyi megbízott – a gyanú szerint – mintegy 30 millió forintot sikkasztott el a szervezettől.
A belső vizsgálat lezárulása után Kindl haladéktalanul megtette a rendőrségi feljelentést. A határozott fellépés és a jogi lépések hatására a gyanúsított a teljes, 30 millió forintos kárt megtérítette a szövetség részére. Ennek ellenére a nyomozás sikkasztás gyanúja miatt továbbra is folyik.
Mélyen felháborító, hogy valaki megpróbált visszaélni a bizalmunkkal, de a legfontosabb, hogy a gyors és szakszerű fellépés eredményeként a teljes kár megtérült, a pénz visszakerült a szövetséghez.
Ez az eset is bizonyítja, hogy az MTSZ-nél bevezetett kontrollmechanizmusok működnek”
– nyilatkozta Kindl Gábor.
Az ügy az MTSZ operatív működését, a sportágfejlesztést, a versenyek szervezését és a sportolók felkészülését nem befolyásolja. Az elnökség hétfőre (mára) rendkívüli küldöttgyűlést hívott össze, ahol a tagságot is tájékoztatta a történtekről.
