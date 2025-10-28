Ft
10. 28.
kedd
magyar triatlon szövetség Kindl Gábor triatlon sikkasztás

Itt az év magyar sportbotránya: több tízmillió forintot sikkasztottak a szövetségnél

2025. október 28. 07:49

Lezárult a belső vizsgálat. Harmincmillió forintos sikkasztást leplezett le a magyar szövetség.

2025. október 28. 07:49
null

Harmincmillió forintos sikkasztást leplezett le a Magyar Triatlonszövetség (MTSZ), a pénz a feljelentést követően megtérült – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

30 millió forintot sikkasztottak (Fotó: Magyar Triatlon Szövetség/Facebook – a kép illusztráció)
30 millió forintot sikkasztottak (Fotó: Magyar Triatlon Szövetség/Facebook – a kép illusztráció)

Harmincmillió forintot sikkasztottak

Az MTSZ hétfői sajtóközleménye szerint a pénzügyi beszámolók rendszeres felülvizsgálata során szabálytalanságok gyanúja vetődött fel. Kindl Gábor elnök soron kívüli belső vizsgálatot rendelt el, amely megállapította, hogy a szövetséggel szerződésben álló külső pénzügyi megbízott – a gyanú szerint – mintegy 30 millió forintot sikkasztott el a szervezettől.

A belső vizsgálat lezárulása után Kindl haladéktalanul megtette a rendőrségi feljelentést. A határozott fellépés és a jogi lépések hatására a gyanúsított a teljes, 30 millió forintos kárt megtérítette a szövetség részére. Ennek ellenére a nyomozás sikkasztás gyanúja miatt továbbra is folyik.

Mélyen felháborító, hogy valaki megpróbált visszaélni a bizalmunkkal, de a legfontosabb, hogy a gyors és szakszerű fellépés eredményeként a teljes kár megtérült, a pénz visszakerült a szövetséghez. 

Ez az eset is bizonyítja, hogy az MTSZ-nél bevezetett kontrollmechanizmusok működnek”

– nyilatkozta Kindl Gábor.

Az ügy az MTSZ operatív működését, a sportágfejlesztést, a versenyek szervezését és a sportolók felkészülését nem befolyásolja. Az elnökség hétfőre (mára) rendkívüli küldöttgyűlést hívott össze, ahol a tagságot is tájékoztatta a történtekről.

Fotó: triatlon.hu

 

dundi-fan3
2025. október 28. 09:08
30 millió? Az már igen! A tenisz szövetségnél mennyi is tűnt el? Több milliárd forint. Ki volt akkor a tenisz szövetség elnöke? Szűcs Lajos. Mi Szűcs Lajos "polgári" foglalkozása jelenleg is? A fidesz országgyűlési képviselője, amelynek keretében veréssel fenyegeti Hadházyt. Függöny le.
kbexxx
2025. október 28. 08:26 Szerkesztve
Ennek a külső pénzügyi megbízottnak ,milyen kötödése van jobb- bal ,vagy csak, a pénzhez.?😄
