Rengeteg fiatal várt erre: eltörölnék az oroszok és a fehéroroszok szankcióját

– írta közleményében a bizottság, elismerve egyúttal azt is, hogy ennek elfogadása és bevezetése időbe telhet majd az egyes sportági szövetségeknél, amelyek hivatottak dönteni a saját utánpótlás versenyeikről.

Az olimpiai bizottság ugyanakkor egyértelművé tette, hogy a most megfogalmazott javaslatnak megfelelően fogja lebonyolítani a jövő évi, Dakarban sorra kerülő ifjúsági olimpiát és kéri az érdekelt szövetségeket és versenyszervezőket, hogy ennek megfelelően rendezzék eseményeiket már az ifjúsági olimpiát megelőzően.

Az oroszok és a fehéroroszok helyzete

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság közvetlenül Oroszország Ukrajna elleni háborújának megindítását követően, 2022 tavaszán felfüggesztette az orosz és fehérorosz bizottságot, a felfüggesztés pedig még mindig érvényben van. A két ország sportolói sokáig egyáltalán nem indulhattak nemzetközi versenyeken, jelenleg pedig csak szigorú feltételek mellett, semleges színekben szerepelhetnek. Ugyanakkor továbbra is több olyan sportág van, melyben nem versenyezhetnek, így például labdarúgásban semmilyen sorozatban, így az utánpótlás tornákon sem vehetnek részt.