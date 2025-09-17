Ide jutottunk: folyamatosan zaklatják Helif első párizsi áldozatát

„Elgondolkodtatok azon, milyen nehéz volt szembenéznem ezekkel a szavakkal? Mit kellett elviselnem nap mint nap? Mi mindennel kellett szembenéznem a saját hallgatásom közepette, miközben igyekeztem megőrizni az egészségemet és a lelki békémet egy ostoba közösségi hálótól, azoktól az emberektől, akik kétszer sem gondolnak bele a szavaikba?” – tette fel a költői kérdést Angela Carini, majd tovább folytatja megrendítő vallomását.

Sokak számára könnyű elfelejteni a múltat, de nekem nem volt az. Ez a múlt meghatározta az életemet: sebeket hagyott bennem, amiket nap mint nap próbálok begyógyítani, de mint egy fertőzött seb, vérzik és fáj. Ez a múlt megváltoztatta és lerombolta a karrieremet, amelyet évről évre áldozatokkal, odaadással, kitartással és rengeteg szenvedéllyel építettem fel.

Egy olyan karriert, amelyet alábecsülnek és lekicsinyelnek azok, akik inkább csak nevettek egy kicsit, és kövekkel hajigáltak meg.”

Helif és Carini: a büszke győztes és a megtört áldozat Párizsban (Fotó: Jajha Arhab/MTI/MTVA)

Az ökölvívók új világszövetsége azóta szerencsére bevezette a kötelező nemi tesztet, amelyet egyelőre a Párizsban történtekért felelős NOB is elfogadni látszik. Ennek eredményeként