Ide jutottunk: folyamatosan zaklatják Helif első párizsi áldozatát

Bokszbotrány az olimpián: két férfi is aranyért verhet nőket
Két bokszoló van az olimpián, akiknek túl magas a tesztoszteron-szintjük, valamint XY kromoszómákkal rendelkeznek. Mindkettő döntőbe jutott.
Angela Carini eredetileg szerette volna csendben, családi körben feldolgozni az olimpián átélt traumákat, de egy pont után nem bírta tovább. Az olasz ökölvívóhölgy megdöbbentő vallomása arról, milyen gyűlölködő üzeneteket kapott azt követően, hogy kénytelen volt feladni a biológiailag férfi Imane Helif elleni mérkőzését.
A 2024-es párizsi olimpia legnagyobb botrányával, a biológiailag férfi ökölvívók női mezőnyben való indulásával kapcsolatban boldog-boldogtalan kifejtette már a véleményét azóta – élükön persze a liberális világsajtó által áldozatszerepbe emelt „főhősökkel” –, ám a valódi áldozatok eddig jobbára csendben tűrték az elszenvedett megaláztatásokat. Ebből lett most elege Angela Carininek.
Sajnálják, de...
Emlékezetes, ő volt az az olasz ökölvívóhölgy, akinek elsőként kellett farkasszemet néznie a 66 kilóban később aranyérmes, diadalmas menetelése során Hámori Lucát is elintéző Imane Heliffel, de miután annyira valószínűtlenül erős ütéseket kapott az interszexuális algériaitól, hogy azt hitte, egyből eltört az orra, inkább
46 másodperc után sírva feladta az egyenlőtlen küzdelmet.
Ám hogy mennyire kifordult világot élünk, annak újabb ékes példája Carini friss vallomása. Az olasz bokszoló a történtek után úgy döntött, csendben visszavonul családi körben feldolgozni az átélt traumákat, ám eddig bírta a hallgatást. Most ugyanis kifakadt, és elárulta,
azok után, amiken keresztülment, még ő kapott folyamatosan gyalázkodó üzeneteket, amelyekben egyebek mellett gyávának és „az olasz csapat szégyenének” nevezték.
Carini néhány napja – tehát jó egy évvel a párizsi botrány után! – saját közösségi oldalán meg is osztott néhányat a döbbenetes támadásokból – a videót az ESPN is közzétette, a cikkben pedig lefordították angolra Carini szívszaggató szavait.
„Elgondolkodtatok azon, milyen nehéz volt szembenéznem ezekkel a szavakkal? Mit kellett elviselnem nap mint nap? Mi mindennel kellett szembenéznem a saját hallgatásom közepette, miközben igyekeztem megőrizni az egészségemet és a lelki békémet egy ostoba közösségi hálótól, azoktól az emberektől, akik kétszer sem gondolnak bele a szavaikba?” – tette fel a költői kérdést Angela Carini, majd tovább folytatja megrendítő vallomását.
Sokak számára könnyű elfelejteni a múltat, de nekem nem volt az. Ez a múlt meghatározta az életemet: sebeket hagyott bennem, amiket nap mint nap próbálok begyógyítani, de mint egy fertőzött seb, vérzik és fáj. Ez a múlt megváltoztatta és lerombolta a karrieremet, amelyet évről évre áldozatokkal, odaadással, kitartással és rengeteg szenvedéllyel építettem fel.
Egy olyan karriert, amelyet alábecsülnek és lekicsinyelnek azok, akik inkább csak nevettek egy kicsit, és kövekkel hajigáltak meg.”
Az ökölvívók új világszövetsége azóta szerencsére bevezette a kötelező nemi tesztet, amelyet egyelőre a Párizsban történtekért felelős NOB is elfogadni látszik. Ennek eredményeként
Helif és tettestársai az idei, liverpooli világbajnokságon már nem indulhattak el, de a fejlemények így is megdöbbentőek: a múlt heti vb-n nem kevesebb, mint 12 „női” ökölvívó indulását akadályozta meg a szigorított nemi teszt!
(Nyitókép: Mohd Rasfan/AFP)