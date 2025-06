„Végre fellélegezhetünk!” – Kovács István a kötelező nemi teszt bevezetéséről

Hámori Luca (kék) és az egyhangú pontozással győztesnek kihozott interszexuális Imane Helif a női ökölvívók 66 kg-os súlycsoport-negyeddöntőjének végén a 2024-es párizsi nyári olimpián / Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

A WB emellett világossá tette, hogy a tesztek elvégzéséért mindenhol a nemzeti szövetségek felelnek majd, így kézenfekvő volt a kérdés, a gyakorlatban hogyan kell majd elképzelni a versenyek előtti procedúrát.

„A gyakorlatban ez úgy fog kinézni, hogy tizennyolc év felett minden esemény minden résztvevőjének kötelezően hoznia kell magával a teszteredményt. Ha csak a gyanú is felvetődik a teszt valódiságát illetően, a helyszínen azonnal csinálnak egy PCR-tesztet – mint anno a Covidnál –, aminek azonnal megvan az eredménye. Ha bebizonyosodik, hogy egy versenyző vagy nemzet tudatosan próbál hamis adatokkal manipulálni, annak nagyon komoly következményei lesznek, tehát remélhetőleg senki sem meri majd megkockáztatni.”

Nem elhanyagolható tény továbbá, hogy az eddigi jelek alapján az előd IBA-val ellentétben a WB igyekszik harmonikus kapcsolatra törekedni a NOB-bal – és viszont –, ezt Kovács István is így látja a szakmán belülről.

„Azt látni idáig, hogy tökéletes az együttműködés. Ezt egyebek mellett ez a fajta bizalom is mutatja, hogy a NOB kompletten átadta a World Boxing kezébe az olyan döntési jogköröket, mint amilyen a nemi tesztelés kérdése is.

A WB pedig teljesen önállóan járhat el ezekben, a NOB-nak jóformán nincs beleszólása a dolgukba, ily módon már a Los Angeles-i olimpián is az új szervezet bonyolítja le az ökölvívóversenyeket a saját szabályrendszere alapján.”

A MÖSZ elnöki székét novemberben átvevő szakember egyébként márciusban nevezte ki a magyar válogatott új szövetségi kapitányát, a szakmában kimondottan jó névnek számító Emanuele Renzinit. Érdekesség, az olasz szaktekintély korábban többek között a Párizsban szintén Hámori Luca súlycsoportjában induló, a női versenyekről azóta újra kitiltott Iman Helif másik emlékezetes áldozata, Angela Carini edzője is volt – érthető tehát, hogy az olasz mester is örült a WB hiánypótló új szabályozásának.

„Én múlt hét csütörtökön kaptam kézhez magát a szabálytervezetet – amit másnap el is fogadott a WB –, és azzal a lendülettel továbbítottam is Matteo Renzininek.

Nagyon örült neki, úgy fogalmazott, hogy végre megnyugodhatunk.

Ugye pont ez a hétvégi, eindhoveni nemzetközi verseny volt az, amelyen volt rá esély, hogy Helifet is elindítják, és megfelelő szabályozás hiányában egyszerűen nem is lett volna rá lehetőség, hogy ezt bárki bármilyen módon megakadályozza. A korábbi, a párizsi olimpián is érvényben lévő szabályozás ugyanis megadta neki a lehetőséget, hogy részt vegyen a női versenyben, ehhez eddig elegendő volt pusztán az útlevélben és az anyakönyvi kivonatban megjelölt nemét alapul venni. Most viszont már nem kell ettől tartani – mondta Kovács István, hozzátéve, ilyen rövid idő után még korai lenne értékelni Renzini magyarországi szakmai munkáját, az első benyomások mindenesetre meggyőzőek. – Kétszer két hetet edzett eddig a válogatott versenyzőinkkel, ez alapján nagyon korai lenne még a munkáját szakmai szemmel értékelni. Rövid távú következtetéseket abból tudok levonni, amiket a srácokkal beszélgettem, nekik pedig nagyon pozitívak voltak a korai benyomásaik vele kapcsolatban. Az biztos, hogy ő is alaposan felkavarta az állóvizünket – ugyanúgy, mint én itt, a szövetségnél a hivatalba lépésemkor –, a korábbiaktól teljesen eltérő szemléletmódot vezetett be. Akik eddig dolgoztak vele, azokat abszolút meggyőzte, remélhetőleg mindannyiunk számára hamarosan bebizonyosodik, hogy valóban olyan nagy tudású edző, mint amit az eredményessége mutat.”

Angela Carini Párizsban 46 másodpercig bírta a szorítóban az egyenlőtlen küzdelmet, majd sírva adta fel – a jövőben remélhetőleg nem kell hasonló jelenetektől tartani / Fotó: AP

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt