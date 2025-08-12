Ft
Antwerpen utcai támadás iszlám

Brutális utcai támadás Belgiumban: muszlim férfiak vertek meg egy muszlim nőt az öltözete miatt (VIDEÓ)

2025. augusztus 12. 17:32

A perzselő hőségben fedetlen vállakkal és karokkal lépett ki az utcára, ez volt a nő bűne.

2025. augusztus 12. 17:32
null

Brutális támadásról számolt be a Visegrád 24: a belgiumi Antwerpenben egy fiatal muszlim nőt bántalmaztaka  nyílt utcán. A nő a perzselő hőségben fedetlen vállakkal és karokkal lépett ki az utcára, amikor – a portálhoz eljutott videó tanúsága szerint – egy, magát „muszlim testvéreknek” nevező, 

agresszív férfiakból álló csoport rátámadt.

A felvételen az látható, ahogy a férfiak körbeveszik, fenyegetően szidalmazzák, majd válogatás nélkül, brutális erőszakkal bántalmazzák az áldozatot. Az eset részleteiről, valamint a hatósági intézkedésekről eddig nem érkezett hivatalos tájékoztatás.

A nyitókép illusztráció (Morteza Nikoubazl / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

***

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
letsgobrandon-2
2025. augusztus 12. 18:03
elszigetelt eset... századik a héten
Válasz erre
0
0
faramuci
2025. augusztus 12. 18:03
KÖZÉPKORBAN REKEDT MOCSKOS ÁLLATOK....ENNYI😎
Válasz erre
0
0
chiron
2025. augusztus 12. 17:58
A Megbékélés és Türelem vallása, mi? Lehet így is fordítani, ha valaki tényleg be akarja csapni a gojokat, de az al-Islam valójában alávetettséget és behódolást, beletörődést jelent. Amit a fehér embereknek szántak. Amit a kafíroknak szántak. Egy újabb hazugság azoktól, akik ezúttal nem a cigányokat, nem a négereket, hanem a muszlimokat felhasználva akarnak még egyet ütni a gojokon. A kettősállampolgár Merkel vezetésével. Aztán amikor fagyi visszanyal, már nemcsak a katedrális lángol, de a zsinagógák körül is kitör a córesz.
Válasz erre
0
0
mi-egy-nagy-vibralo-tojast-hasznalunk-2
2025. augusztus 12. 17:58
Azért a "harcmodor" is árulkodó : falkában támadnak meg egy nőt is, hátulról, alattomosan. Pont ugyanígy fogják földre vinni az Európai Uniót is. Gyülekeznek, egyre hangosabbak, erőszakosabbak és mihelyst elérik a kritikus tömeget, azonnal át fogják venni a kezdeményezést, majd az irányítást. Csúnya világ jön.
Válasz erre
1
0
