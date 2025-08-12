Brutális utcai támadás Belgiumban: muszlim férfiak vertek meg egy muszlim nőt az öltözete miatt (VIDEÓ)

Betelt a pohár az angoloknál: küldjék haza a migránsokat, és ne is jöjjön már senki
Az utcai tüntetések után egy felmérés is rávilágított arra, hogy a brit társadalom egyre nehezebben tűri az illegális migránsok jelenlétét.
A perzselő hőségben fedetlen vállakkal és karokkal lépett ki az utcára, ez volt a nő bűne.
Brutális támadásról számolt be a Visegrád 24: a belgiumi Antwerpenben egy fiatal muszlim nőt bántalmaztaka nyílt utcán. A nő a perzselő hőségben fedetlen vállakkal és karokkal lépett ki az utcára, amikor – a portálhoz eljutott videó tanúsága szerint – egy, magát „muszlim testvéreknek” nevező,
agresszív férfiakból álló csoport rátámadt.
A felvételen az látható, ahogy a férfiak körbeveszik, fenyegetően szidalmazzák, majd válogatás nélkül, brutális erőszakkal bántalmazzák az áldozatot. Az eset részleteiről, valamint a hatósági intézkedésekről eddig nem érkezett hivatalos tájékoztatás.
A nyitókép illusztráció (Morteza Nikoubazl / NurPhoto / NurPhoto via AFP)
