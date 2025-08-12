Brutális utcai támadás Belgiumban: muszlim férfiak vertek meg egy muszlim nőt az öltözete miatt (VIDEÓ)

Brutális támadásról számolt be a Visegrád 24: a belgiumi Antwerpenben egy fiatal muszlim nőt bántalmaztaka nyílt utcán. A nő a perzselő hőségben fedetlen vállakkal és karokkal lépett ki az utcára, amikor – a portálhoz eljutott videó tanúsága szerint – egy, magát „muszlim testvéreknek” nevező,

agresszív férfiakból álló csoport rátámadt.

A felvételen az látható, ahogy a férfiak körbeveszik, fenyegetően szidalmazzák, majd válogatás nélkül, brutális erőszakkal bántalmazzák az áldozatot. Az eset részleteiről, valamint a hatósági intézkedésekről eddig nem érkezett hivatalos tájékoztatás.