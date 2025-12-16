Újabb részletek derültek ki az ausztrál támadás elkövetőiről!

A hatóságok közölték, hogy a nyomozás részeként vizsgálják a két gyanúsított múlt havi Fülöp-szigeteki utazását is. A két férfi november 1-jén érkezett Sydney-ből az országba, és november 28-ig maradt ott – közölte a Fülöp-szigeteki bevándorlási hatóság, amely az idősebb Akramot indiai állampolgárnak és ausztrál lakosnak azonosította, fiát pedig Naveed Akramnak, ausztrál állampolgárnak nevezte meg. Az ausztrál rendőrség szerint nincs bizonyíték arra, hogy a két fegyveres mellett más is részt vett volna a vasárnapi támadásban, de a nyomozás folytatódik. Ausztrália kapcsolatba lépett nemzetközi biztonsági partnereivel, „hogy pontosan megvizsgálják, van-e bármilyen kapcsolat” – mondta Albanese.

A fiatalabb elkövetőt az ausztrál belbiztonsági ügynökség 2019 októberétől hat hónapig vizsgálta, mert kapcsolatban állt két személlyel, akiket később börtönbe zártak.

Az ügynökség nem talált bizonyítékot arra, hogy a fiú radikalizálódott volna, vagy erőszakos vagy antiszemita cselekményt tervezett volna – mondta Albanese hétfőn. A miniszterelnök szerint nem volt megfigyelés alatt. Az apát is kihallgatták a nyomozás során – mondta Albanese.

A miniszterelnök a vasárnapi támadást, amelyben két fegyveres egy gyaloghídról lőtt egy hanuka első éjszakáján összegyűlt tömegre, előre megfontoltnak minősítette.