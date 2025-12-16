Ft
12. 16.
kedd
Újabb részletek derültek ki az ausztrál támadás elkövetőiről!

2025. december 16. 13:34

A hatóságok szerint a hanuka ünnepségen elkövetett gyilkosságok mögött az Iszlám Állam ideológiája áll, és a fegyveresek novemberben a Fülöp-szigetek déli részére utaztak.

2025. december 16. 13:34
Az ausztrál miniszterelnök kedden kijelentette, hogy a hanuka-ünnepséget megtámadó fegyveresek valószínűleg az Iszlám Állam ihlette cselekményt hajtottak végre – írja a Wall Street Journal.

A rendőrség közölte, hogy két házi készítésű Iszlám Állam zászlót és rögtönzött robbanószerkezeteket találtak az egyik elkövető nevére bejegyzett autóban, akit 50 éves apjával együtt vádolnak a támadás elkövetésével, amelyben 15 ember meghalt és több tucatnyian megsebesültek.

A hatóságok a zsidó közösség elleni terrorista támadásnak minősítették az esetet.

„Úgy tűnik, hogy a támadás hátterében az Iszlám Állam ideológiája áll” – mondta kedden Anthony Albanese miniszterelnök, aki azt a furcsa kijelentést tette, hogy „az ideológia több mint egy évtizede létezik”.  

A hatóságok közölték, hogy a nyomozás részeként vizsgálják a két gyanúsított múlt havi Fülöp-szigeteki utazását is. A két férfi november 1-jén érkezett Sydney-ből az országba, és november 28-ig maradt ott – közölte a Fülöp-szigeteki bevándorlási hatóság, amely az idősebb Akramot indiai állampolgárnak és ausztrál lakosnak azonosította, fiát pedig Naveed Akramnak, ausztrál állampolgárnak nevezte meg. Az ausztrál rendőrség szerint nincs bizonyíték arra, hogy a két fegyveres mellett más is részt vett volna a vasárnapi támadásban, de a nyomozás folytatódik. Ausztrália kapcsolatba lépett nemzetközi biztonsági partnereivel, „hogy pontosan megvizsgálják, van-e bármilyen kapcsolat” – mondta Albanese.

A fiatalabb elkövetőt az ausztrál belbiztonsági ügynökség 2019 októberétől hat hónapig vizsgálta, mert kapcsolatban állt két személlyel, akiket később börtönbe zártak.

Az ügynökség nem talált bizonyítékot arra, hogy a fiú radikalizálódott volna, vagy erőszakos vagy antiszemita cselekményt tervezett volna – mondta Albanese hétfőn. A miniszterelnök szerint nem volt megfigyelés alatt. Az apát is kihallgatták a nyomozás során – mondta Albanese.

A miniszterelnök a vasárnapi támadást, amelyben két fegyveres egy gyaloghídról lőtt egy hanuka első éjszakáján összegyűlt tömegre, előre megfontoltnak minősítette.

„Nyilvánvalóan átgondolták, hogy hol helyezkedjenek el a hídon, hogy magasabb pozícióban legyenek azoknál az embereknél, akiket meg akartak sebesíteni.”

Tavaly augusztusban Ausztrália országos terrorizmusveszély-szintjét „valószínű” szintre emelte, ami azt jelenti, hogy a hatóságok szerint 50% feletti eséllyel várható támadás a hazai földön, vagy olyan, amelyet a következő 12 hónapban terveznek. 

2024 elején egy keresztény vezetőt megkéselt egy tinédzser egy élő közvetítés során egy sydney-i nyugati külvárosi templomban, amit a hatóságok vallási indíttatású terrorista támadásnak minősítettek.

2014 végén egy síita imám fegyverrel túszokat ejtett egy kávézóban, néhány percre Sydney Operaházától és a Harbour Bridge-től, és arra kényszerítette őket, hogy az épület ablakába iszlám zászlót tegyenek ki. A túszdráma során két túsz meghalt.

Nyitókép: X

***

 

Nuttika
2025. december 16. 16:06
Az ügynökség nem talált bizonyítékot arra, hogy a fiú radikalizálódott volna, vagy erőszakos vagy antiszemita cselekményt tervezett volna - tehát két opció van. Vagy nem radikalizálodott és csak hobbibók ölt, vagy ezek gyárilag a terrorizmusra vannak kódolva...
elcapo-2
2025. december 16. 16:06
Ott is bevált a Willkommenskultur!
5m007h 0p3ra70r
2025. december 16. 15:25
Engem inkább az lep meg, hogy a rizikó szintje ilyen magas volt. Persze most kiderült, hogy nem ok nélkül.
mlotta
2025. december 16. 15:13
Közel-Keleti konfliktus szétterjedt az egész világra :((( Nem képmutató névleges hanem valódi muzulmán Koránhívők voltak ezek a harcosok.
