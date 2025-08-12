Ft
08. 12.
kedd
08. 12.
kedd
Kubatov Gábor lmbtq-lobbi Ukrajna

Megdobban Von der Leyen szíve: Ukrajnában nyolc év börtönnel fenyegetik az LMBTQ-lobbi ellenzőit

2025. augusztus 12. 17:57

Új törvényjavaslatot tárgyal az ukrán parlament.

2025. augusztus 12. 17:57
null

Kubatov Gábor, a Fidesz alelnöke Facebook-bejegyzésében bírálta az ukrán parlament elé került törvényjavaslatot, amely a hírek szerint akár nyolcéves börtönnel is büntetné, ha valaki nem támogatja az LMBTQ-lobbit. 

Ahová Brüsszel beteszi a lábát… avagy: egy háborúban nyilvánvaló, hogy ez a legfontosabb…”

– írta a politikus. 

Nyitókép: STR / NurPhoto / NurPhoto via AFP

***

Összesen 22 komment

SzaboGeza
2025. augusztus 12. 19:35
Puding ez a pöcszongorista!!!:)))
Válasz erre
0
0
fenris
2025. augusztus 12. 19:23
Nehéz lesz a nácik élete arrafelé :) lemennek SA-ba, aztán jön a hosszú dildók éjszakája, miután kiderül, hogy nem lehetnek eu-tagok :D
Válasz erre
0
0
Kerezs
2025. augusztus 12. 19:06
A szavaknak ereje van. Hofi b.meg!
Válasz erre
1
0
turulminator
•••
2025. augusztus 12. 19:05 Szerkesztve
Annyira fogja betartani a torvenyt, mint szarban a buziellenes alkotmanymodositast Az ilyen balkani eloemberek mind1 mit torvenykeznek, elsonek a penzcsapot kell elzarni, aztan meg kell taposni A nyugat kiismerte mar a fajtajukot
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!