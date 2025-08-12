Megdobban Von der Leyen szíve: Ukrajnában nyolc év börtönnel fenyegetik az LMBTQ-lobbi ellenzőit

Chipalku Washingtonban: dollárban mért nemzetbiztonság

Az Egyesült Államok kormánya engedélyezte az Nvidia és az AMD félvezetőinek kínai exportját – cserébe a két óriásvállalat a bevételek 15 százalékát az államkasszába utalja. A „kis megállapodás” nemcsak a korábbi biztonsági érvelést írja felül, hanem precedenst is teremt: immár úgy tűnik, a nemzetbiztonsági kockázatoknak is van meghatározható ára.