Megdobban Von der Leyen szíve: Ukrajnában nyolc év börtönnel fenyegetik az LMBTQ-lobbi ellenzőit

Nagyszabású bejelentést tett Kubatov Gábor: ennek minden zöld-fehér szurkoló örülni fog!
Új korszak kezdődik a Ferencvárosnál.
Új törvényjavaslatot tárgyal az ukrán parlament.
Kubatov Gábor, a Fidesz alelnöke Facebook-bejegyzésében bírálta az ukrán parlament elé került törvényjavaslatot, amely a hírek szerint akár nyolcéves börtönnel is büntetné, ha valaki nem támogatja az LMBTQ-lobbit.
Ahová Brüsszel beteszi a lábát… avagy: egy háborúban nyilvánvaló, hogy ez a legfontosabb…”
– írta a politikus.
Ezt is ajánljuk a témában
Új korszak kezdődik a Ferencvárosnál.
Nyitókép: STR / NurPhoto / NurPhoto via AFP
***