Nagyszabású bejelentést tett Kubatov Gábor: ennek minden zöld-fehér szurkoló örülni fog!

Új korszak kezdődik a Ferencvárosnál.

2025. augusztus 11. 21:41
Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Torna Club elnöke és a Fidesz alelnöke Facebook-oldalán hivatalosan is bejelentette a Fradi Digitális Polgári Kör elindítását. A kezdeményezés célja, hogy a klubot nem csupán sportegyesületként, hanem 

közös történetként, szenvedélyként és összetartó közösségként kezelje,

és platformot teremtsen a sport társadalmi szerepéről folytatott konstruktív párbeszéd számára. A DPK alapító tagjai között számos elismert sportoló, közéleti személyiség és művész kapott helyet, akik szakmai tapasztalatukkal és közösségi elkötelezettségükkel támogatják a kezdeményezést. 

A névsorban szerepel

  • Rákosi Gyula (VVK-győztes Fradi-legenda, 41-szeres válogatott), 
  • Székely Zója (olimpikon tornász), 
  • Dibusz Dénes (FTC labdarúgó csapatának nyolcszoros magyar bajnok kapusa), 
  • Nyéki Balázs (kétszeres BL-győztes vízilabdaedző), 
  • Lékai Máté (olimpikon kézilabdázó), 
  • Lotfi Begi (zenész, producer), 
  • Petrás János (Kárpátia), 
  • Bohár Dániel (újságíró, Megafon), 
  • Balogh Ákos (videóelemző),
  • Nyári Kálmán (zenész), 
  • Bánki József (az FTC korábbi labdarúgója, újságíró), 
  • Cseke István (családapa), 
  • Dr. Guller Zoltán (a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatója, MTÜ elnöke), 
  • Nyíri Zoltán (az FTC ügyvezető-alelnöke) 
  • és természetesen Kubatov Gábor maga is.

Az elnök hangsúlyozta, hogy a Digitális Polgári Kör szellemisége a közös élmények megosztásán, a mérkőzések és versenyek elemzésén, valamint a klubot érintő innovatív ötletek megvitatásán alapul.

Nyitókép: Kubatov Gábor Facebook-oldala

