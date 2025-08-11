Nagyszabású bejelentést tett Kubatov Gábor: ennek minden zöld-fehér szurkoló örülni fog!

Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Torna Club elnöke és a Fidesz alelnöke Facebook-oldalán hivatalosan is bejelentette a Fradi Digitális Polgári Kör elindítását. A kezdeményezés célja, hogy a klubot nem csupán sportegyesületként, hanem

közös történetként, szenvedélyként és összetartó közösségként kezelje,

és platformot teremtsen a sport társadalmi szerepéről folytatott konstruktív párbeszéd számára. A DPK alapító tagjai között számos elismert sportoló, közéleti személyiség és művész kapott helyet, akik szakmai tapasztalatukkal és közösségi elkötelezettségükkel támogatják a kezdeményezést.

A névsorban szerepel

Rákosi Gyula (VVK-győztes Fradi-legenda, 41-szeres válogatott),

Székely Zója (olimpikon tornász),

Dibusz Dénes (FTC labdarúgó csapatának nyolcszoros magyar bajnok kapusa),

Nyéki Balázs (kétszeres BL-győztes vízilabdaedző),

Lékai Máté (olimpikon kézilabdázó),

Lotfi Begi (zenész, producer),

Petrás János (Kárpátia),

Bohár Dániel (újságíró, Megafon),

Balogh Ákos (videóelemző),

Nyári Kálmán (zenész),

Bánki József (az FTC korábbi labdarúgója, újságíró),

Cseke István (családapa),

Dr. Guller Zoltán (a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatója, MTÜ elnöke),

Nyíri Zoltán (az FTC ügyvezető-alelnöke)

és természetesen Kubatov Gábor maga is.

Az elnök hangsúlyozta, hogy a Digitális Polgári Kör szellemisége a közös élmények megosztásán, a mérkőzések és versenyek elemzésén, valamint a klubot érintő innovatív ötletek megvitatásán alapul.