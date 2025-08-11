Nagyszabású bejelentést tett Kubatov Gábor: ennek minden zöld-fehér szurkoló örülni fog!

Kubatov Gábornak jól indult a hete – kérdés, kedden hogyan folytatódik
Az FTC elnöke örül neki, hogy újra a zöld-fehérek vezetik a magyar bajnoki tabellát, de a gondolatai már a Ludogorec elleni BL-selejtező körül forognak.
Új korszak kezdődik a Ferencvárosnál.
Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Torna Club elnöke és a Fidesz alelnöke Facebook-oldalán hivatalosan is bejelentette a Fradi Digitális Polgári Kör elindítását. A kezdeményezés célja, hogy a klubot nem csupán sportegyesületként, hanem
közös történetként, szenvedélyként és összetartó közösségként kezelje,
és platformot teremtsen a sport társadalmi szerepéről folytatott konstruktív párbeszéd számára. A DPK alapító tagjai között számos elismert sportoló, közéleti személyiség és művész kapott helyet, akik szakmai tapasztalatukkal és közösségi elkötelezettségükkel támogatják a kezdeményezést.
Az elnök hangsúlyozta, hogy a Digitális Polgári Kör szellemisége a közös élmények megosztásán, a mérkőzések és versenyek elemzésén, valamint a klubot érintő innovatív ötletek megvitatásán alapul.
Nyitókép: Kubatov Gábor Facebook-oldala