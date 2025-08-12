„Ismét beindult a HVG-ben a baloldali álhírgyár!

A HVG azt híreszteli, hogy 2025 első negyedévében a munkaerőpiacon sokaknak csökkent a bére. Ez nem igaz!

A valóság ezzel szemben az, amit az OECD Employmet Outlookban is olvashattunk, hogy a 37 OECD ország között a 7. legnagyobb volt nálunk a reálkereset növekedése az előző év azonos időszakához viszonyítva, 2021 azonos időszakához képest pedig a 2. legnagyobb. (Ld. a grafikonokat.)

Hogyan vezet félre a HVG? Úgy, hogy kiforgat, manipulatív módon összezagyvál mindent. Ebből lesz a szakértői köntösbe bújtatott hazugság.

Nézzük részletesen:

A KSH kereseteloszlás változásáról szóló statisztika NEM az alapbérekről szól, hanem a teljes keresetről. https://www.ksh.hu/.../a-keresetek-valtozasanak.../ Ez részletesen le is van írva a kiadványban, hogy aki nem hozzáértő e területen, annak is egyértelmű legyen: »A statisztika a teljes munkaidős álláshellyel rendelkező személyek keresetváltozását vizsgálja, vagyis azt, hogyan alakult a munkavállaló teljes keresete. (Alapbér, törzsbér, bérpótlékok, kiegészítő fizetés, jutalom, prémium, 13. és további havi fizetés együtt az előző év azonos időszakához képest, függetlenül attól, hogy álláshelye, munkáltatója változott-e. Az egyes bérelemekre külön információ nem áll rendelkezésre.)«

Tehát a keresetnek csak egy része az alapbér. A KSH anyagában egy szó sincs arról, hogy valakinek csökkent volna az alapbére. Ennek ellenére a HVG azt állítja, hogy a bruttó és a nettó bérek csökkentek a munkavállalók jelentős részénél. A KSH azt mutatja meg, hogy a nettó illetve a bruttó kereset a munkavállalók hány százalékánál csökkent, illetve hány százaléknál nőtt.

Idézzük a HVG-t: »A bruttó átlagkereset – minden pótlékkal és jutalékkal együtt – 9,2 százalékkal nőtt az idei első negyedévben 2024 azonos időszakához képest, igaz, a növekedés üteme 5 százalékponttal csökkent. Azoknak az aránya, akiknek a bruttó bére csökkent, 17,7 százalékra emelkedett az egy évvel korábbi 12 százalékról.«

Először is jó lenne megemlíteni, hogy a 2024 évi reálkereset emelkedésünk az elmúlt 65 évben (azaz 1960 óta) a 3. legnagyobb javulás volt. Ahhoz viszonyítva idén tényleg kisebb arányú a növekedés, DE az OECD 37 országa között a 7. legnagyobb így is.

Másodszor pedig NEM A BÉREK csökkentek a munkavállalók 17,7százalékánál. A KSH kiadványában SEM ez szerepel! Maximum csak elenyésző kisebbségüknél csökkenhetett esetleg a bér, ha munkahelyet váltott. A Munka Törvénykönyve nem engedi csak úgy az alapbér csökkentését. A keresete azonban akkor is csökkenhetett, ha a korábbi pótlékát már nem kapja, mert pl. nem éjszakai műszakban dolgozik, vagy idén éppen nem osztályfőnök, stb. Illetve azért is nőhetett a csökkenést elszenvedők aránya, mert 2024-ben az I. negyedévben (március végén) volt húsvét, 2025-ben pedig a II. negyedévben (április közepén), ami már a vizsgált időszakon kívül esnek idén, a húsvét előtti plusz juttatások (egyszeri, nem rendszeres kereseti elemek). A nettó kereset pedig akkor is csökkenhet, ha valaki idén már nem jogosult valamely adókedvezményre. Pl. betölti a 25. évét, vagy olyan édesanya, aki 30 éves lett idén, vagy a gyermeke betöltötte a 18. évét, s már nem jogosult a családi adókedvezményre.

Összegezve:

A HVG megint véleményem szerint tudatosan manipulatív módon félrevezet úgy, hogy összekeveri a fogalmakat, elhallgat munkagazdasági összefüggéseket – tehát a HVG ismét beindította az álhírgyárat!”

Nyitókép: Facebook