Ft
Ft
32°C
17°C
Ft
Ft
32°C
17°C
08. 12.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 12.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
KSH HVG Szalai Piroska

Ismét beindult a HVG-ben a baloldali álhírgyár!

2025. augusztus 12. 19:01

A HVG azt híreszteli, hogy 2025 első negyedévében a munkaerőpiacon sokaknak csökkent a bére. Ez nem igaz!

2025. augusztus 12. 19:01
null
Szalai Piroska
Szalai Piroska
Facebook

„Ismét beindult a HVG-ben a baloldali álhírgyár!

A HVG azt híreszteli, hogy 2025 első negyedévében a munkaerőpiacon sokaknak csökkent a bére. Ez nem igaz! 

A valóság ezzel szemben az, amit az OECD Employmet Outlookban is olvashattunk, hogy a 37 OECD ország között a 7. legnagyobb volt nálunk a reálkereset növekedése az előző év azonos időszakához viszonyítva, 2021 azonos időszakához képest pedig a 2. legnagyobb. (Ld. a grafikonokat.)

Hogyan vezet félre a HVG? Úgy, hogy kiforgat, manipulatív módon összezagyvál mindent. Ebből lesz a szakértői köntösbe bújtatott hazugság. 

Nézzük részletesen:

A KSH kereseteloszlás változásáról szóló statisztika NEM az alapbérekről szól, hanem a teljes keresetről. https://www.ksh.hu/.../a-keresetek-valtozasanak.../ Ez részletesen le is van írva a kiadványban, hogy aki nem hozzáértő e területen, annak is egyértelmű legyen: »A statisztika a teljes munkaidős álláshellyel rendelkező személyek keresetváltozását vizsgálja, vagyis azt, hogyan alakult a munkavállaló teljes keresete. (Alapbér, törzsbér, bérpótlékok, kiegészítő fizetés, jutalom, prémium, 13. és további havi fizetés együtt az előző év azonos időszakához képest, függetlenül attól, hogy álláshelye, munkáltatója változott-e. Az egyes bérelemekre külön információ nem áll rendelkezésre.)«

Tehát a keresetnek csak egy része az alapbér. A KSH anyagában egy szó sincs arról, hogy valakinek csökkent volna az alapbére. Ennek ellenére a HVG azt állítja, hogy a bruttó és a nettó bérek csökkentek a munkavállalók jelentős részénél. A KSH azt mutatja meg, hogy a nettó illetve a bruttó kereset a munkavállalók hány százalékánál csökkent, illetve hány százaléknál nőtt. 

Idézzük a HVG-t: »A bruttó átlagkereset – minden pótlékkal és jutalékkal együtt – 9,2 százalékkal nőtt az idei első negyedévben 2024 azonos időszakához képest, igaz, a növekedés üteme 5 százalékponttal csökkent. Azoknak az aránya, akiknek a bruttó bére csökkent, 17,7 százalékra emelkedett az egy évvel korábbi 12 százalékról.«

Először is jó lenne megemlíteni, hogy a 2024 évi reálkereset emelkedésünk az elmúlt 65 évben (azaz 1960 óta) a 3. legnagyobb javulás volt. Ahhoz viszonyítva idén tényleg kisebb arányú a növekedés, DE az OECD 37 országa között a 7. legnagyobb így is. 

Másodszor pedig NEM A BÉREK csökkentek a munkavállalók 17,7százalékánál. A KSH kiadványában SEM ez szerepel! Maximum csak elenyésző kisebbségüknél csökkenhetett esetleg a bér, ha munkahelyet váltott. A Munka Törvénykönyve nem engedi csak úgy az alapbér csökkentését. A keresete azonban akkor is csökkenhetett, ha a korábbi pótlékát már nem kapja, mert pl. nem éjszakai műszakban dolgozik, vagy idén éppen nem osztályfőnök, stb. Illetve azért is nőhetett a csökkenést elszenvedők aránya, mert 2024-ben az I. negyedévben (március végén) volt húsvét, 2025-ben pedig a II. negyedévben (április közepén), ami már a vizsgált időszakon kívül esnek idén, a húsvét előtti plusz juttatások (egyszeri, nem rendszeres kereseti elemek). A nettó kereset pedig akkor is csökkenhet, ha valaki idén már nem jogosult valamely adókedvezményre. Pl. betölti a 25. évét, vagy olyan édesanya, aki 30 éves lett idén, vagy a gyermeke betöltötte a 18. évét, s már nem jogosult a családi adókedvezményre. 

Összegezve: 

A HVG megint véleményem szerint tudatosan manipulatív módon félrevezet úgy, hogy összekeveri a fogalmakat, elhallgat munkagazdasági összefüggéseket – tehát a HVG ismét beindította az álhírgyárat!”

Nyitókép: Facebook

Kapcsolódó vélemény

undefined

Kacsoh Dániel

Facebook

Idézőjel

Ismét keményen beleállt a Tisza választási győzelmének drukkoló médiumokba Magyar Péter

Kapott valamennyi orgánum, melynek munkatársai korábban szívhez szóló riportokban számoltak be a különböző akcióiról.

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mihint
2025. augusztus 12. 19:39
Elég baj, hogy a valaha mérvadó gazdasági hírlap szelektív statisztikai adatokból von le önkényes következtetéseket, leginkább a magyar gazdaságra dehonesztáló, sajátos és megalapozatlan következtetéseket. No de mióta tudjuk, hogy "van az a pénz, amiért korpásodik" - by Schauma - azóta tudjuk, hogy csak az a fránya pénz kell az újságnak. Ezért aztán az informatív értéke is pont ilyen: nulla. Piroskának köszönet újfent a precíz helyreigazításért, jó ha sokan tudják ezt.
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. augusztus 12. 19:39
A WHO indikátorai alapján a magyar egészségügy jól teljesít és az elmúlt 15 évben jelentősen előrelépett. A kormány minden évben kifizeti a betegellátó intézmények túlköltését a költségvetés terhére és minden évben kiegészíti a gyógyszerkasszát továbbá megfizeti a TB túlköltését. A kormány az orvosok és az ápolók bérét jelentősen növelte. Felújítottak 91 kórházat, 54 rendelőintézetet, 107 mentőállomást, emellett 23 új rendelőintézet és 41 új mentőállomás épült. Több mint ezer új mentőautó állt szolgálatba.
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. augusztus 12. 19:38
Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4. Az OECD adatai szerint világviszonylatban is kiemelkedő volt a magyar jövedelemnövekedés. Az elmúlt 15 évben a magyar gazdaság stabil növekedést mutatott a Fidesz kormányzása alatt, amely időszak során az egy főre jutó GDP 46,4 százalékkal nőtt. Eurobarometer: Magyarország a 7. legkevésbé korrupt állam az EU-ban. Világbanknál Magyarország a 6. legkevésbé korrupt állam az EU-ban. Az EU-ban Magyarországon nőtt a harmadik legnagyobb mértékben a lakosság pénzügyi eszközeinek értéke 2023-ban 12,9%. A WHO indikátorai alapján a magyar egészségügy jól teljesít és az elmúlt 15 évben jelentősen előrelépett. A magyarországi közhangulatot az optimizmus uralja. /Kopp Mária Intézet felmérése/ Az európai értékeket Magyarországon és az EU-ban a Fidesz-KDNP képviseli. Béke, biztonság, jobb élet = Fidesz-KDNP
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. augusztus 12. 19:38
Hiába próbálkozik az ellenzék a forint gyengítésével, az infláció gerjesztésével, az EU-s pénzek visszatartásával megbuktatni a kormányt, ha az ellenzéknek hiteltelen a szava, hiteltelenek és hitványak a szakértői, hiteltelenek és hitványak a vezetői.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!