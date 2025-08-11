Egy Békés megyei fórumon így fakadt ki The Man: »Hol van az országos sajtó? Én szeretném megkérni a kezét akár az RTL-nek, akár az ATV-nek, a Telexnek, a 444-nek, a HVG-nek, 24.hu-nak, akik napok óta egy szót sem szólnak arról, hogy Békés-megyében hogy élnek az emberek, hogy mi a problémájuk. Akik mindig ott vannak, amikor a Kiskörúton belül tüntet 100 ember és élőben adják«.

Vagyis »kapott« valamennyi orgánum, melynek munkatársai korábban szívhez szóló riportokban számoltak be a különböző akcióiról – de ez sem elég! Legyenek ott mindenütt, ahová a quadozó, pillecukrozó, evező meg bandukoló messiás ellátogat, segítsék minden eszközzel politikai céljainak megvalósulását. Áradnak az elvárások!

Ez tehát a kormányra készülő ellenzéki vezér sajtóprogramja: a balos lapok azt kapják »jutalmul«, amit a jobbosok amúgy is. Minden másra ott van a Kontroll.hu meg a többiek.”

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala