Ismét keményen beleállt a Tisza választási győzelmének drukkoló médiumokba Magyar Péter

2025. augusztus 11. 11:35

Kapott valamennyi orgánum, melynek munkatársai korábban szívhez szóló riportokban számoltak be a különböző akcióiról.

2025. augusztus 11. 11:35
null
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel
„Bár eddig sem fogta vissza magát, most ismét keményen beleállt az egyébként alig leplezetten a Tisza választási győzelmének drukkoló, »független« médiumokba Magyar Péter.

Egy Békés megyei fórumon így fakadt ki The Man: »Hol van az országos sajtó? Én szeretném megkérni a kezét akár az RTL-nek, akár az ATV-nek, a Telexnek, a 444-nek, a HVG-nek, 24.hu-nak, akik napok óta egy szót sem szólnak arról, hogy Békés-megyében hogy élnek az emberek, hogy mi a problémájuk. Akik mindig ott vannak, amikor a Kiskörúton belül tüntet 100 ember és élőben adják«.

Vagyis »kapott« valamennyi orgánum, melynek munkatársai korábban szívhez szóló riportokban számoltak be a különböző akcióiról – de ez sem elég! Legyenek ott mindenütt, ahová a quadozó, pillecukrozó, evező meg bandukoló messiás ellátogat, segítsék minden eszközzel politikai céljainak megvalósulását. Áradnak az elvárások!

Ez tehát a kormányra készülő ellenzéki vezér sajtóprogramja: a balos lapok azt kapják »jutalmul«, amit a jobbosok amúgy is. Minden másra ott van a Kontroll.hu meg a többiek.”

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

papalimapapa
2025. augusztus 11. 11:56
Egyre szánalmasabb ez a performansz. Ez olyan, mintha egy szinházi bemutatóra csak azokat a színikritikusokat engednék be, akivel előre megbeszélték, hogy csakis jó kritikát fognak írni az előadásról. Legyen az akármilyes silány is. Hát ez a Tisza-féle előadás sajnos nagyon silány... pedig még a "színházi évadnak" csupán az elején járunk, de ez a ripacs kis gúnár már most leszálló ágban van.
Válasz erre
1
0
Welszibard
2025. augusztus 11. 11:47
Érthetetlen, hogy a "vizenjáró messiás" Krisztust gúnyoló performanszát nem közvetítette élőben sem az ATV, sem az RTL, csak a Kontroll nevű dollármédium. Maga a performansz felért egy Charlie Hebdo gúnyakcióval, de ezzel azért vigyázni kell, mert mint tudjuk a Charlie Hebdo provokatív stílusát nem mindenki csípi, olyannyira nem, hogy néhány éve az egész szerkesztőséget géppisztollyal likvidálták.
Válasz erre
1
0
herden100
2025. augusztus 11. 11:44
SENKI PÉTER NEM LESZ MAGYARORSZÁG MINISZTERELNÖKE.
Válasz erre
0
0
nyugalom
•••
2025. augusztus 11. 11:43 Szerkesztve
szotyipeti! Anya, anya, latod, en milyen ügyes vagyok?! Na, hát ezt csinalja ez a ripacs! Anyuka igy nem szerette.
Válasz erre
0
0
