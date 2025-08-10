Ft
Ft
36°C
19°C
Ft
Ft
36°C
19°C
08. 10.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 10.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Székesfehérvár Telex Ceglédi Zoltán Magyar Péter 444

Ceglédi üzent az ellenzéki médiának Magyar Péter legújabb kirohanása után: Remélem, elégedetten szemlélik a teremtményüket

2025. augusztus 10. 20:40

A Tisza-vezér azt nehezményezte, hogy a Telex nem tőle, hanem a székesfehérvári kórháztól informálódott az ott történtekről.

2025. augusztus 10. 20:40
null

Magyar Péter legfrissebb Facebook-bejegyzésében a „független sajtót” kritizálja, amiért hírként közölték a székesfehérvári kórház nevében adott választ a Telex kérdésére, miszerint a napokban egy szülés közben nem vízvezetékszerelők mentek be a kismamához, hanem egy műtős. Magyar szerint a kórház válasza a „kormányzat hazugsága”, a független sajtónak pedig 

az intézmény megkeresése helyett le kellett volna utaznia hozzá, Békés és Bács-Kiskun megyébe, hogy tőle kérdezzék meg, mi történt Fejér megyében.

Magyar hozzászólásban meg is említi a hibás média orgánumokat, név szerint a Telexet, a 444-et, a HVG-t és a 24.hu-t.

Ceglédi Zoltán saját Facebook-oldalán megosztva a bejegyzést – a politikus kérésének eleget téve, hogy eljusson az érintettekhez – csak ennyit fűzött hozzá:

„Akik, ezt remélem, elégedetten szemlélik a teremtményüket.”

Nyitókép: AFP

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyugalom
2025. augusztus 10. 21:00
Ez egy vadbarom komcsi! Anyuka, apuka, bárd et és bandaja?
Válasz erre
1
0
wasserwoman
2025. augusztus 10. 20:57
szét van esve a gyerek,nem sokáig birja már
Válasz erre
4
0
Paplacs
2025. augusztus 10. 20:49
Ha a Mario családról lenne szó, még megérteném. De így?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!