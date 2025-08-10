Ceglédi üzent az ellenzéki médiának Magyar Péter legújabb kirohanása után: Remélem, elégedetten szemlélik a teremtményüket

Magyar Péter legfrissebb Facebook-bejegyzésében a „független sajtót” kritizálja, amiért hírként közölték a székesfehérvári kórház nevében adott választ a Telex kérdésére, miszerint a napokban egy szülés közben nem vízvezetékszerelők mentek be a kismamához, hanem egy műtős. Magyar szerint a kórház válasza a „kormányzat hazugsága”, a független sajtónak pedig

az intézmény megkeresése helyett le kellett volna utaznia hozzá, Békés és Bács-Kiskun megyébe, hogy tőle kérdezzék meg, mi történt Fejér megyében.

Magyar hozzászólásban meg is említi a hibás média orgánumokat, név szerint a Telexet, a 444-et, a HVG-t és a 24.hu-t.

Ceglédi Zoltán saját Facebook-oldalán megosztva a bejegyzést – a politikus kérésének eleget téve, hogy eljusson az érintettekhez – csak ennyit fűzött hozzá:

„Akik, ezt remélem, elégedetten szemlélik a teremtményüket.”

Nyitókép: AFP