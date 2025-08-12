Tragédia Sopronban: negyedik emeletről zuhant ki egy fiú, életét vesztette

Augusztus 11-én reggel tragikus baleset történt Sopronban: egy 16 éves fiú, S. Mátyás életét vesztette, miután otthonuk negyedik emeleti erkélyén rosszul lett, és nekiesett a több mint negyven éve beépített üvegkorlátnak – írja a Blikk.

Az elöregedett üvegtábla az ütés hatására betört, a fiú pedig a mélybe zuhant.

A mentők három percen belül a helyszínre érkeztek, azonban már nem tudták megmenteni a fiatal életét.

A nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/Komka Péter