Ft
Ft
32°C
17°C
Ft
Ft
32°C
17°C
08. 12.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 12.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Sopron halálhír baleset

Tragédia Sopronban: negyedik emeletről zuhant ki egy fiú, életét vesztette

2025. augusztus 12. 18:18

A fiú 16 éves volt.

2025. augusztus 12. 18:18
null

Augusztus 11-én reggel tragikus baleset történt Sopronban: egy 16 éves fiú, S. Mátyás életét vesztette, miután otthonuk negyedik emeleti erkélyén rosszul lett, és nekiesett a több mint negyven éve beépített üvegkorlátnak – írja a Blikk.

Az elöregedett üvegtábla az ütés hatására betört, a fiú pedig a mélybe zuhant. 

A mentők három percen belül a helyszínre érkeztek, azonban már nem tudták megmenteni a fiatal életét.

A nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/Komka Péter

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!