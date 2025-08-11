Hihetetlen tragédia: két bokszoló is halálos sérülést szenvedett egy gálán

Valami nagyon félresikerült azon a tokiói ökölvívógálán, amelyet egy veterán promóter, Honda Akihiko szervezett a hétvégére.

Az eseményt követően ugyanis két japán bokszoló, Urakava Hiromasza és Kotari Sigetosi is elhunyt a kapott ütésekből eredő agyi vérömleny következtében, míg a profiboksz.hu arról ír, hogy egyikük ellenfele, Hata Jamato ugyancsak kórházba került, az ő állapotáról egymásnak ellentmondó információk keringenek.

Noha mindkét szerencsétlenül járt ökölvívón sürgősségi műtétet hajtottak végre szubdurális hematóma miatt, végül a kiütéssel legyőzött Hiromasza és a 12 menetet végigbokszoló Sigetosi életét sem sikerült megmenteni – előbbi szombaton, utóbbi pénteken halt bele sérüléseibe.

A japán bokszbizottság a tragikus eseményt követően azonnali vizsgálatot indított, egyúttal bejelentette, hogy a Keleti és Csendes-óceáni Bokszszövetség (OPBF) címmérkőzései innentől tíz menetre lerövidülnek az eddigi 12 helyett.

A Boksz Világszervezet (WBO) eközben részvétét fejezte ki az elhunytak családtagjainak.

The WBO mourns the passing of Japanese boxer Hiromasa Urakawa, who tragically succumbed to injuries sustained during his fight against Yoji Saito on August 2 at Korakuen Hall in Tokyo.



This heartbreaking news comes just days after the passing of Shigetoshi Kotari, who died from… pic.twitter.com/CDzoSmKU2d — WBO (@WorldBoxingOrg) August 9, 2025

Az NSO megjegyzi, hogy a két friss halálesettel együtt már három magasan jegyzett ökölvívó vesztette életét idén: februárban az ír John Cooney szenvedett végzetes sérülést Belfastban a walesi Nathan Howells elleni mérkőzésen.

