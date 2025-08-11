Hihetetlen tragédia: két bokszoló is halálos sérülést szenvedett egy gálán

Megkérdezték Erdei Zsoltot, hogy pénzért bokszol-e 51 évesen – ezt válaszolta
A japán bokszbizottság azonnali vizsgálatot rendelt el, miután egy tokiói gálát követően két profi ökölvívó is belehalt sérüléseibe, és egy harmadik is kórházba került.
Valami nagyon félresikerült azon a tokiói ökölvívógálán, amelyet egy veterán promóter, Honda Akihiko szervezett a hétvégére.
Az eseményt követően ugyanis két japán bokszoló, Urakava Hiromasza és Kotari Sigetosi is elhunyt a kapott ütésekből eredő agyi vérömleny következtében, míg a profiboksz.hu arról ír, hogy egyikük ellenfele, Hata Jamato ugyancsak kórházba került, az ő állapotáról egymásnak ellentmondó információk keringenek.
Noha mindkét szerencsétlenül járt ökölvívón sürgősségi műtétet hajtottak végre szubdurális hematóma miatt, végül a kiütéssel legyőzött Hiromasza és a 12 menetet végigbokszoló Sigetosi életét sem sikerült megmenteni – előbbi szombaton, utóbbi pénteken halt bele sérüléseibe.
A japán bokszbizottság a tragikus eseményt követően azonnali vizsgálatot indított, egyúttal bejelentette, hogy a Keleti és Csendes-óceáni Bokszszövetség (OPBF) címmérkőzései innentől tíz menetre lerövidülnek az eddigi 12 helyett.
A Boksz Világszervezet (WBO) eközben részvétét fejezte ki az elhunytak családtagjainak.
Az NSO megjegyzi, hogy a két friss halálesettel együtt már három magasan jegyzett ökölvívó vesztette életét idén: februárban az ír John Cooney szenvedett végzetes sérülést Belfastban a walesi Nathan Howells elleni mérkőzésen.
(Nyitókép: X/WBO)