08. 11.
hétfő
gála Japán boksz haláleset ökölvívás

Hihetetlen tragédia: két bokszoló is halálos sérülést szenvedett egy gálán

2025. augusztus 11. 14:41

A japán bokszbizottság azonnali vizsgálatot rendelt el, miután egy tokiói gálát követően két profi ökölvívó is belehalt sérüléseibe, és egy harmadik is kórházba került.

2025. augusztus 11. 14:41
null

Valami nagyon félresikerült azon a tokiói ökölvívógálán, amelyet egy veterán promóter, Honda Akihiko szervezett a hétvégére.

Az eseményt követően ugyanis két japán bokszoló, Urakava Hiromasza és Kotari Sigetosi is elhunyt a kapott ütésekből eredő agyi vérömleny következtében, míg a profiboksz.hu arról ír, hogy egyikük ellenfele, Hata Jamato ugyancsak kórházba került, az ő állapotáról egymásnak ellentmondó információk keringenek. 

Noha mindkét szerencsétlenül járt ökölvívón sürgősségi műtétet hajtottak végre szubdurális hematóma miatt, végül a kiütéssel legyőzött Hiromasza és a 12 menetet végigbokszoló Sigetosi életét sem sikerült megmenteni – előbbi szombaton, utóbbi pénteken halt bele sérüléseibe. 

A japán bokszbizottság a tragikus eseményt követően azonnali vizsgálatot indított, egyúttal bejelentette, hogy a Keleti és Csendes-óceáni Bokszszövetség (OPBF) címmérkőzései innentől tíz menetre lerövidülnek az eddigi 12 helyett.

A Boksz Világszervezet (WBO) eközben részvétét fejezte ki az elhunytak családtagjainak. 

Az NSO megjegyzi, hogy a két friss halálesettel együtt már három magasan jegyzett ökölvívó vesztette életét idén: februárban az ír John Cooney szenvedett végzetes sérülést Belfastban a walesi Nathan Howells elleni mérkőzésen.

(Nyitókép: X/WBO)

 

rugbista
2025. augusztus 11. 16:35
Részvétem.
Potymog
2025. augusztus 11. 15:46
Egymás ütlegelését én nem is nevezném sportnak.
gullwing
2025. augusztus 11. 14:49
Ez az a sport amitől ha befejezet biztosan nem leszel okosabb.. Persze ha túléled.
