Oroszországból üzentek: elismerés illeti a magyar kormányt és Orbán Viktort

A magyarok miatt támadta a székelyföldi sportvezetőt a román újságíró

Radu Naum sportújságíró és Szondy Zoltán, a román élvonalbeli labdarúgó-bajnokságba frissen és története során először feljutott FK Csíkszereda elnöke között bőven volt feszültség a romániai Digi Sport „Fotbal Club” című műsorában, amelyben a csapat keretösszetételéről volt szó, miután a feljutó klub túlnyomórészt magyar nemzetiségű játékosokra épít. A Csíkszereda hat új játékost szerződtetett a nyári átigazolási időszakban, közülük öt magyart az NB I-ből: Hegedűs Jánost, Végh Bencét, Ferenczi Jánost, Szalay Szabolcsot és Szabó Bálintot. Rajtuk kívül egy román kapus, a legutóbb az ETO-nál szereplő Eduard Pap csatlakozott hozzájuk – írja a csakfoci.hu. Ennek apropóján Naum, egyben a „Fotbal Club” műsorvezetője élő adásban kérdezte a székelyföldi klubvezetőt. Az egyik ilyen kérdés arra vonatkozott, hogy miért nem igazolnak több román játékost.

Szondy Zoltán: Már a harmadosztálytól kezdve nyíltan vállaljuk, hogy a romániai magyar kisebbséget képviseljük. Ahogy Európa-szerte más klubok is kisebbségeket képviselnek – például az MTK a zsidó közösséget –, mi is ezt tesszük a magyar nemzetiséggel.

Radu Naum: A keret szinte teljes egészében magyar játékosokból áll, csak egy román van. Egyesek szerint egy ilyen Európában nem lenne helye etnikai alapú csapatépítésnek.

Sz. Z.: Ezt a kérdést már legalább tíz éve hallgatom. Mi soha nem voltunk zártak. Most is vannak más nemzetiségű játékosaink. De hadd kérdezzem meg: miért zavarja ez önöket? Hol van leírva, hogy nem lehet? Ez klubfilozófia.

R. N.: Most már a legmagasabb szinten vannak, a Superligában. Ez egy új szint.

Sz. Z.: Köszönöm a tanácsot, de hadd rakjam össze én a saját csapatomat. Ha az akadémiánkról jön egy tehetség, teljesen mindegy, milyen nemzetiségű, ha jó, játszani fog. Nem zárunk ki senkit.

R. N.: Nyitnak más nemzetiségek felé is?

Sz. Z.: Jelenleg is van egy brazil játékosunk, van egy spanyol-marokkói, Palmer félig román állampolgár. Mi nem zárunk ki senkit. De ha egyszer a magyar kisebbség képviselete a cél, akkor próbáljuk ezt magyar játékosokkal elérni. Ahogy az RMDSZ-ben is magyar politikusok vannak, úgy ez itt is természetes. Szerintem ezzel nemcsak a magyar közösséget, hanem egész Romániát is erősítjük. Abban az Európában, amely ma ennyire zaklatott, az, hogy a magyar kisebbségnek csapata van a Superligában, a romániai normalitás jele.