„Ne feledjék, hogy az ellenség a frontvonal másik oldalán van, nem pedig ukrán egyenruhában”

Írta a nyugat-ukrajnai mozgósításért felelős hadműveleti parancsnokság májusi közleményében, mely tökéletesen rávilágít a probléma kiterjedésére. Ha egy háborús államnak arról kell győzködnie az állampolgárait, hogy nem a saját hadseregük az ellenség, akkor milyen legitimációja van annak a hadseregnek és kormánynak?

„A mozgósításnak nem szabadna sokkolnia az embereket” – mondta Olekszandr Szirszkij, Ukrajna legfőbb katonai parancsnoka júniusban az újságíróknak, hozzátéve, hogy a toborzóközpontoknak „nem szabadna megengedniük, hogy ilyen szégyenletes incidensek” előforduljanak.

Azóta azonban újabb videók kerültek nyilvánosságra, köztük egy, amelyen egy férfit egy jelöletlen furgonba tuszkolnak Odesszában.

Ez arra kényszerítette az új védelmi minisztert, Denisz Smihalt, hogy a múlt hónapban a törvényhozók kérdéseire válaszoljon. Ő ragaszkodott ahhoz, hogy a mozgósítás „a terv szerint” zajlik, és kijelentette, hogy az erőszakos mozgósítási esetek megszüntetéséhez „a hadseregben minőségi vezetésre, valamint bizalomra a parancsnokok és a katonai vezetés iránt” van szükség. A problémák ott kezdődnek, hogy ezek teljes mértékben hiányoznak.

Míg a háború kezdeti ukrán sikerei után kialakult egy pozitív kép a társadalomban a hadvezetésről, mára ez teljesen megszűnt. Túl sok orosz vérszivattyúba szorult be az ukrán hadsereg (Avdiivka, Bakhmut, stb.) és túl sok stratégiai jelentőséggel nem bíró presztízs kalandba (kurszki betörés, Krynky-hídfő) vitte bele a Zelenszkij az ukrán népet ahhoz, hogy az emberek megbízzanak a parancsnokok elkötelezettségében.

Emiatt látjuk, hogy folyamatosan nő az ellenállás, sőt az erőszak is a toborzótisztekkel szemben. Összességében Ukrajnában az év első hat hónapjában több mint 500 eljárás indult a hadsereg tevékenységének akadályozása miatt, szemben az előző év azonos időszakában regisztrált mintegy 200 esettel – közölte a főügyészség. Az ügyek nem mindig járnak erőszakkal, előfordul köztük olyan is, amikor embereket azzal vádolnak, hogy csoportos üzenetküldő alkalmazásokban figyelmeztették a helyieket a járőröző sorozótisztekre.

Nekünk higgyetek, ne a szemeteknek!

Az FT cikkében azt is kiemeli, hogy az ukrán hadsereg ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy Oroszország felnagyítja, sőt ki is talál ilyen eseteket. A júniusban bejelentett 256 sorozótisztekkel kapcsolatos incidensből a szárazföldi erők parancsnoksága szerint mindössze 36 ügyben folytatnak vizsgálatot, a többit „manipulációnak, hamisítványnak vagy pszichológiai hadműveletnek” minősítették.

Hiszen nyilván egyszerűbb orosz hibrid műveletnek nyilvánítani azt a több száz, bizonyítottan ukrán városokban készült felvételt, amin civilek csapnak össze toborzótisztekkel, mint szembenézni a valósággal.