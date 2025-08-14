Orbán Viktor súlyos kijelentést tett: „Magyarország nem várhat Brüsszelre!”

„Európa feje felett összecsapnak a hullámok. Háborús bűnösnek minősítették az orosz, és évekig gúnyolták az amerikai elnököt. A következmény: teljes európai csőd. Elvesztett háború Ukrajnában, elvesztett kereskedelmi háború Amerikával. Most pedig riadt kibicelés, telefonálgatás, videókonferenciázás, össze-vissza beszéd” – írta a miniszterelnök.

Orbán szerint a realitásokkal szembenézve fel kell adni az ukrán katonai győzelembe vetett illúziókat, és a pénzügyi erőforrásokat Európa megerősítésére kell fordítani.

Nekünk nincs időnk megvárni, amíg a brüsszeli bürokraták kijózanodnak. Magyarország nem várhat Brüsszelre!”

– fogalmazott a kormányfő, kiemelve az ország önálló cselekvési képességének fontosságát.