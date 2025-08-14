Orbán Viktor súlyos kijelentést tett: „Magyarország nem várhat Brüsszelre!”

Európa leghatalmasabb vezetői könyörögtek Trumpnak, aki erre bemondta: Orbán
A miniszterelnök a Harcosok Klubja Facebook-oldalán tett közzé egy bejegyzést.
Orbán Viktor a Harcosok Klubja Facebook-oldalán élesen bírálta az európai döntéshozatalt, hangsúlyozva, hogy az elmúlt évek politikai és gazdasági kudarcai – az ukrajnai háború elvesztése és az Amerikával szembeni kereskedelmi veszteségek – teljes európai csődöt eredményeztek – szúrta ki a Magyar Nemzet.
Merz, Macron és Costa is győzködte az amerikai elnököt.
„Európa feje felett összecsapnak a hullámok. Háborús bűnösnek minősítették az orosz, és évekig gúnyolták az amerikai elnököt. A következmény: teljes európai csőd. Elvesztett háború Ukrajnában, elvesztett kereskedelmi háború Amerikával. Most pedig riadt kibicelés, telefonálgatás, videókonferenciázás, össze-vissza beszéd” – írta a miniszterelnök.
Orbán szerint a realitásokkal szembenézve fel kell adni az ukrán katonai győzelembe vetett illúziókat, és a pénzügyi erőforrásokat Európa megerősítésére kell fordítani.
Nekünk nincs időnk megvárni, amíg a brüsszeli bürokraták kijózanodnak. Magyarország nem várhat Brüsszelre!”
– fogalmazott a kormányfő, kiemelve az ország önálló cselekvési képességének fontosságát.
Bejegyzésében kitért a hazai intézkedésekre is: szeptemberben indul az Otthon start program, a csed és a gyed adómentes, a családi adókedvezményt 50 százalékkal emelték, valamint zajlik Európa legnagyobb adócsökkentési programja. Hozzátette, hogy a munkahelyvédelmi és iparvédelmi akciótervről folynak a tárgyalások a vállalatokkal, és az elhibázott brüsszeli vámmegállapodás káros hatásait igyekeznek kivédeni.
