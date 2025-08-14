Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
Európa Brüsszel Harcosok Klubja Orbán Viktor

Orbán Viktor súlyos kijelentést tett: „Magyarország nem várhat Brüsszelre!”

2025. augusztus 14. 13:22

A miniszterelnök a Harcosok Klubja Facebook-oldalán tett közzé egy bejegyzést.

2025. augusztus 14. 13:22
null

Orbán Viktor a Harcosok Klubja Facebook-oldalán élesen bírálta az európai döntéshozatalt, hangsúlyozva, hogy az elmúlt évek politikai és gazdasági kudarcai – az ukrajnai háború elvesztése és az Amerikával szembeni kereskedelmi veszteségek – teljes európai csődöt eredményeztek – szúrta ki a Magyar Nemzet

„Európa feje felett összecsapnak a hullámok. Háborús bűnösnek minősítették az orosz, és évekig gúnyolták az amerikai elnököt. A következmény: teljes európai csőd. Elvesztett háború Ukrajnában, elvesztett kereskedelmi háború Amerikával. Most pedig riadt kibicelés, telefonálgatás, videókonferenciázás, össze-vissza beszéd” – írta a miniszterelnök. 

Orbán szerint a realitásokkal szembenézve fel kell adni az ukrán katonai győzelembe vetett illúziókat, és a pénzügyi erőforrásokat Európa megerősítésére kell fordítani. 

Nekünk nincs időnk megvárni, amíg a brüsszeli bürokraták kijózanodnak. Magyarország nem várhat Brüsszelre!”

– fogalmazott a kormányfő, kiemelve az ország önálló cselekvési képességének fontosságát.

Bejegyzésében kitért a hazai intézkedésekre is: szeptemberben indul az Otthon start program, a csed és a gyed adómentes, a családi adókedvezményt 50 százalékkal emelték, valamint zajlik Európa legnagyobb adócsökkentési programja. Hozzátette, hogy a munkahelyvédelmi és iparvédelmi akciótervről folynak a tárgyalások a vállalatokkal, és az elhibázott brüsszeli vámmegállapodás káros hatásait igyekeznek kivédeni.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

***

Összesen 24 komment

Mich99
2025. augusztus 14. 14:17
Piknik, már megint irigykedsz, de a PRIDE-tól nem sajnáltad a budapesti milliárdokat...
Válasz erre
0
0
Takagi
2025. augusztus 14. 14:16
Nem is. Nekünk a saját útunkat kell járni. Mindenkivel jó üzleteket kötni. Mo. az első.
Válasz erre
1
0
Mich99
2025. augusztus 14. 14:13
"Nekünk nincs időnk megvárni, amíg a brüsszeli bürokraták kijózanodnak" – ami sohasem fog bekövetkezni.
Válasz erre
3
0
Picnic Niki
2025. augusztus 14. 14:08
"telefonálgatás, videókonferenciázás," ----------- Bezzeg OV, Szijjártó repked különgéppel, mert az olcsóbb ;-)
Válasz erre
2
4
