08. 14.
Brüsszel Von der Leyen Zelenszkij Kijev Oroszország Magyar Péter Orbán Viktor EU

Az oroszok szerint egy esélye maradt Orbánnak Von der Leyen és Zelenszkij ellen

2025. augusztus 14. 10:28

Az orosz politológus szerint Brüsszel és Kijev mindent megtesz annak érdekében, hogy Magyar Péter hatalomra kerüljön, ám a magyar választók nem akarnak kormányváltást, Orbán Viktor politikai bázisa pedig erős maradt.

2025. augusztus 14. 10:28
null

Andrej Kortunov politológus szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök hosszú ideje kényelmetlen szereplő Brüsszel számára, mivel az EU vezetése folyamatosan támogatja az ellenzéket és reméli Orbán leváltását, de a magyar választók továbbra sem akarnak kormányváltást – írja az RT.

Kortunov úgy véli, hogy

az EU további kísérletekkel próbálhatja befolyásolni a magyar választásokat, de Orbán politikai bázisa erős maradt.

A cikk kiemeli, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Magyar Pétert, a Tisza Párt vezetőjét tekinti Orbán fő kihívójának. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Nicolas Landemard

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

ben2
2025. augusztus 14. 12:13
@hexahelicene 2025. augusztus 14. 10:57 "Orbán Viktor VIDÉKI politikai bázisa pedig erős maradt. Mert megint a vidék fogja megmenteni a Fidesz seggét." Budapest a kb. 18%-át adja az ország teljes lakosságának (9.5 vs. 1.675 millió). Tehát nem a "vidék" menti meg a Fidesz seggét, hanem az ország döntő többsége. Az ellenzék pont azért veszíti el sorban a választásokat, mert másodrangú állampolgárként kezeli az ország 82%-át.
madre79
2025. augusztus 14. 11:59
Egy nagy szart a nyugati elemzőknek!
titi77
2025. augusztus 14. 11:56
pattoghat a vén boszorkány a weber a tusk meg az összes balfasz akkor is újabb 2/3 lesz a fidesznek. ha trump is beavatkozik akkor meg 4/5. jobb ha már most keresgélni kezdik a következő "versenyzőt" a brüsszelita kispadosok
mr-nem-semmi
2025. augusztus 14. 11:53
Ma láttam az ATV-n (elnézést kérek, de néha azt is nézem, ha alacsony a vérnyomásom), hogy Marha Péter azt mondta, hogy az ukrán-magyar rossz kapcsolatokért Kijev a bűnös, meg hogy ha hatalomra kerülne, ő sem szállítana fegyvert az ukiknak. Ezek szerint megkapta az engedélyt a boszorkánykonyháról, hogy most ilyeneket mondjon, hátha így átcsábít egy-két meggondolatlan fideszest. Szerintem hamarosan arra is kap engedélyt, hogy azt (is) hazudja, hogy ha ő lesz M.o. diktátora, akkor kolbászból lesz a kerítés, és ingyen sör jár mindenkinek 4 éven keresztül!
