Kiderült Brüsszel féltve őrzött titka: hatalomváltást akarnak Magyarországon, Von der Leyen kijelölte Orbán Viktor utódját
Az orosz politológus szerint Brüsszel és Kijev mindent megtesz annak érdekében, hogy Magyar Péter hatalomra kerüljön, ám a magyar választók nem akarnak kormányváltást, Orbán Viktor politikai bázisa pedig erős maradt.
Andrej Kortunov politológus szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök hosszú ideje kényelmetlen szereplő Brüsszel számára, mivel az EU vezetése folyamatosan támogatja az ellenzéket és reméli Orbán leváltását, de a magyar választók továbbra sem akarnak kormányváltást – írja az RT.
Kortunov úgy véli, hogy
az EU további kísérletekkel próbálhatja befolyásolni a magyar választásokat, de Orbán politikai bázisa erős maradt.
A cikk kiemeli, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Magyar Pétert, a Tisza Párt vezetőjét tekinti Orbán fő kihívójának.
Az is érdekes, ki szellőztette meg a hírt.
