Andrej Kortunov politológus szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök hosszú ideje kényelmetlen szereplő Brüsszel számára, mivel az EU vezetése folyamatosan támogatja az ellenzéket és reméli Orbán leváltását, de a magyar választók továbbra sem akarnak kormányváltást – írja az RT.

Kortunov úgy véli, hogy

az EU további kísérletekkel próbálhatja befolyásolni a magyar választásokat, de Orbán politikai bázisa erős maradt.

A cikk kiemeli, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Magyar Pétert, a Tisza Párt vezetőjét tekinti Orbán fő kihívójának.