Elfoglalták a Szabadság hidat: felfüggesztett börtön járhat a momentumosoknak

Ekkor aktivistáink, kiállva a gyülekezési szabadság mellett a Szabadság hídon ültek, és ameddig csak tudtak, ott is maradtak, így tiltakoztak. Fél óráig, ülődemonstráció keretén belül akadályozták a villamosközlekedést egy tüntetésen, ezért a vád ellenük csoportosan és társtettesként elkövetett, közérdekű üzem működése megzavarása bűntettének kísérlete”

– írta a párt.

A Momentum azzal védekezik, hogy a tüntetők célja csak annyi volt, hogy átmenjenek a híd túloldalára, a budai oldalra, ám ezt a rendőrség nem engedte, ők torlaszolták el az utat. A főügyészség a vádlottakkal szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta. A

„Azért, mert kiálltak a jövőjükért, kiálltak a gyülekezési szabadságért. Aktivistáinkat korábban kihallgatták és rabosították is” – közölte a párt, ami szerintük „azért különösen érdekes, mert a hídon lévő nagyjából ötven ember többsége ellen csak szabálysértési eljárás indult, az öt Momentum-aktivista ellen azonban büntetőeljárás”.