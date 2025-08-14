Elfoglalták a Szabadság hidat: felfüggesztett börtön járhat a momentumosoknak

Elhagyta a süllyedő hajót a Momentum elnöke: egy mondatban sikerült összefoglalnia, mit tett le eddig az asztalra
Nincs mese, elfáradt Tompos Márton.
A főügyészség a vádlottakkal szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta.
Arról számolt be közösségi oldalán a Momentum, hogy a főügyészség felfüggesztett börtönt kért az aktivistáikra, amiért azok áprilisban rövid időre elfoglalták a Szabadság hidat. Mint írják, öt aktivistájuk ellen emelt vádat az ügyészség az április 22-i tüntetés és hídfoglalás után.
Ekkor aktivistáink, kiállva a gyülekezési szabadság mellett a Szabadság hídon ültek, és ameddig csak tudtak, ott is maradtak, így tiltakoztak. Fél óráig, ülődemonstráció keretén belül akadályozták a villamosközlekedést egy tüntetésen, ezért a vád ellenük csoportosan és társtettesként elkövetett, közérdekű üzem működése megzavarása bűntettének kísérlete”
– írta a párt.
A Momentum azzal védekezik, hogy a tüntetők célja csak annyi volt, hogy átmenjenek a híd túloldalára, a budai oldalra, ám ezt a rendőrség nem engedte, ők torlaszolták el az utat. A főügyészség a vádlottakkal szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta. A
„Azért, mert kiálltak a jövőjükért, kiálltak a gyülekezési szabadságért. Aktivistáinkat korábban kihallgatták és rabosították is” – közölte a párt, ami szerintük „azért különösen érdekes, mert a hídon lévő nagyjából ötven ember többsége ellen csak szabálysértési eljárás indult, az öt Momentum-aktivista ellen azonban büntetőeljárás”.
