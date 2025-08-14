Ft
Ft
36°C
17°C
Ft
Ft
36°C
17°C
08. 14.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 14.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
momentumos társtettes aktivista börtön Szabadság híd

Elfoglalták a Szabadság hidat: felfüggesztett börtön járhat a momentumosoknak

2025. augusztus 14. 16:25

A főügyészség a vádlottakkal szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta.

2025. augusztus 14. 16:25
MTI/Illyés Tibor

Arról számolt be közösségi oldalán a Momentum, hogy a főügyészség felfüggesztett börtönt kért az aktivistáikra, amiért azok áprilisban rövid időre elfoglalták a Szabadság hidat. Mint írják, öt aktivistájuk ellen emelt vádat az ügyészség az április 22-i tüntetés és hídfoglalás után.

Ezt is ajánljuk a témában

Ekkor aktivistáink, kiállva a gyülekezési szabadság mellett a Szabadság hídon ültek, és ameddig csak tudtak, ott is maradtak, így tiltakoztak. Fél óráig, ülődemonstráció keretén belül akadályozták a villamosközlekedést egy tüntetésen, ezért a vád ellenük csoportosan és társtettesként elkövetett, közérdekű üzem működése megzavarása bűntettének kísérlete”

– írta a párt. 

A Momentum azzal védekezik, hogy a tüntetők célja csak annyi volt, hogy átmenjenek a híd túloldalára, a budai oldalra, ám ezt a rendőrség nem engedte, ők torlaszolták el az utat. A főügyészség a vádlottakkal szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta. A

„Azért, mert kiálltak a jövőjükért, kiálltak a gyülekezési szabadságért. Aktivistáinkat korábban kihallgatták és rabosították is” – közölte a párt, ami szerintük „azért különösen érdekes, mert a hídon lévő nagyjából ötven ember többsége ellen csak szabálysértési eljárás indult, az öt Momentum-aktivista ellen azonban büntetőeljárás”.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

 

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
survivor
2025. augusztus 14. 17:49
De hisz EL SE INDULTOK a választásokon...
Válasz erre
0
0
Csubszi
2025. augusztus 14. 17:48
Mért csak próbaidőre??? Dutyiban a helyük az anarhistáknak!
Válasz erre
2
0
masikhozzaszolo
2025. augusztus 14. 17:43
Rendes ember szépen felmászik a hídra, turul madarat fogni. És a villamos mehet nyugodtan.
Válasz erre
3
0
Szamóca bácsi
2025. augusztus 14. 17:37
mindazonáltal gyáva szarok vagytok: ha annyira faszagyerek vagy, hogy tudatosan nem tartod be a törvényeket, akkor vállald a következményét emelt fejjel, ne vágd magad áldozati pózba hisztizve, mint egy taknyos kölök.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!