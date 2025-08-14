Az oroszok felhívták Szijjártót: tisztázták, milyen következményei lesznek az ukránok támadásának
Ukrajna szerdán intézett dróntámadást a Barátság kőolajvezeték ellen.
A nemzeti kormányokat el akarják takarítani, hogy helyükre bábkormányokat ültessenek.
Egyre durvább külső beavatkozási kísérletek zajlanak Közép-Európában, Brüsszel el akarja takarítani a békepárti, patrióta kormányokat, ezért a térség országainak még erősebben ki kell állniuk a szuverenitásuk mellett – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebookon.
Az ellenzéki „szakértőnek” persze fel sem tűnik, hogy Brüsszel a magyar ellenzéki pártokkal összejátszva pénzzel zsarolja az országot.
A tárcavezető arról számolt be a szlovák és a szerb kollégájával, Juraj Blanárral és Marko Duriccsal folytatott telefonos egyeztetését követően, hogy „a felmérések, melyek szerint a 'szlovákok már csak a forradalomban bíznak', Von der Leyen és Weber nyílt támogatása a Tisza Pártnak, valamint a tegnap esti szerbiai erőszakos események mind-mind ugyanannak a brüsszeli forgatókönyvnek a különböző fejezetei”.
„A békepárti, patrióta, nemzeti érdeket követő kormányokat el akarják takarítani, hogy helyükre brüsszeli bábkormányokat ültessenek”
– figyelmeztetett.
Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy
Brüsszel végleg megszűnt világpolitikai tényezőnek lenni,
ezt bizonyítja az is, hogy az e heti alaszkai amerikai-orosz tárgyaláson nem osztanak lapot Európának.
„Ez jól láthatóan frusztrálja a mainstream liberális politikai vezetőket, s ennek következtében egyre nő a nyomás a békepárti, nemzeti érdeket követő, Brüsszelnek nem behódoló kormányokon” – hangsúlyozta.
„Ma már a napnál világosabb, hogy egyre durvább destabilizáló, kormánybuktató,
külső beavatkozási kísérletek zajlanak Közép-Európában
a patrióta szlovák, magyar és szerb kormányokkal szemben” – tette hozzá.
„Ma telefonon egyeztettem Juraj Blanár szlovák és Marko Duric szerb kollégámmal, akikkel egyetértettünk, hogy a durva külső beavatkozási kísérletek közepette még erősebben ki kell állnunk a szuverenitásunk és a béke ügye mellett. Megerősítettük, hogy mindebben számíthatunk egymás szolidaritására” – húzta alá.
