Szijjártó bekeményített: a szlovákok és a szerbek példájával nyitná fel Brüsszel szemét

A tárcavezető arról számolt be a szlovák és a szerb kollégájával, Juraj Blanárral és Marko Duriccsal folytatott telefonos egyeztetését követően, hogy „a felmérések, melyek szerint a 'szlovákok már csak a forradalomban bíznak', Von der Leyen és Weber nyílt támogatása a Tisza Pártnak, valamint a tegnap esti szerbiai erőszakos események mind-mind ugyanannak a brüsszeli forgatókönyvnek a különböző fejezetei”.

„A békepárti, patrióta, nemzeti érdeket követő kormányokat el akarják takarítani, hogy helyükre brüsszeli bábkormányokat ültessenek”

– figyelmeztetett.

Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy

Brüsszel végleg megszűnt világpolitikai tényezőnek lenni,

ezt bizonyítja az is, hogy az e heti alaszkai amerikai-orosz tárgyaláson nem osztanak lapot Európának.

„Ez jól láthatóan frusztrálja a mainstream liberális politikai vezetőket, s ennek következtében egyre nő a nyomás a békepárti, nemzeti érdeket követő, Brüsszelnek nem behódoló kormányokon” – hangsúlyozta.

„Ma már a napnál világosabb, hogy egyre durvább destabilizáló, kormánybuktató,

külső beavatkozási kísérletek zajlanak Közép-Európában

a patrióta szlovák, magyar és szerb kormányokkal szemben” – tette hozzá.

„Ma telefonon egyeztettem Juraj Blanár szlovák és Marko Duric szerb kollégámmal, akikkel egyetértettünk, hogy a durva külső beavatkozási kísérletek közepette még erősebben ki kell állnunk a szuverenitásunk és a béke ügye mellett. Megerősítettük, hogy mindebben számíthatunk egymás szolidaritására” – húzta alá.

