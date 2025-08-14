Kiderült: Orbán Balázs nem csak olvassa Tarjányit, de ki is osztja, ha kell
Újabb reakció érkezett a miniszterelnök politikai igazgatójától.
Az ellenzéki „szakértőnek” persze fel sem tűnik, hogy Brüsszel a magyar ellenzéki pártokkal összejátszva pénzzel zsarolja az országot.
„Beavatkozni nem közleményekkel szokás, hanem pénzzel. Az ellenzéki »szakértőnek« persze fel sem tűnik, hogy Brüsszel a magyar ellenzéki pártokkal összejátszva pénzzel zsarolja az országot, és dokumentáltan külföldről finanszírozták, sőt ma is finanszírozzák az ellenzéki médiát és politikai kampányaikat. Szégyen és gyalázat!”
