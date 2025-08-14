Ft
Ft
36°C
17°C
Ft
Ft
36°C
17°C
08. 14.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 14.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Orbán Balázs szakértő vélemény

Beavatkozni nem közleményekkel szokás, hanem pénzzel

2025. augusztus 14. 15:34

Az ellenzéki „szakértőnek” persze fel sem tűnik, hogy Brüsszel a magyar ellenzéki pártokkal összejátszva pénzzel zsarolja az országot.

2025. augusztus 14. 15:34
null
Orbán Balázs
Orbán Balázs
Facebook

„Beavatkozni nem közleményekkel szokás, hanem pénzzel. Az ellenzéki »szakértőnek« persze fel sem tűnik, hogy Brüsszel a magyar ellenzéki pártokkal összejátszva pénzzel zsarolja az országot, és dokumentáltan külföldről finanszírozták, sőt ma is finanszírozzák az ellenzéki médiát és politikai kampányaikat. Szégyen és gyalázat!”

Forrás: Orbán Balázs Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Képernyőkép/YouTube

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rasdi1
•••
2025. augusztus 14. 15:51 Szerkesztve
Ami azt illeti, nem az orosz titkosszolgálat jelentésével van a baj, hisz minden titkosszolgálatnak az a feladata, hogy különböző információkat csipegessen idegen országok területén azok viszonyairól, az azokon belüli történésekről. A probléma a KISZIVÁROGTATÁS körül lehet. Ki miért szivárogtatta ki? Ez leginkább a hatás alapján vélelmezhető. Tekintettel arra, hogy MP. pártkonglerátumáról már csak a kora miatt se nagyon feltételezhető, hogy beépített embere lehetne az orosz titkosszolgálatnál, leginkább az valószínűsíthető, hogy ebben valahol az ukrajnai titkosszolgálatnak a keze kereshető. Itt viszont az volna a kérdés, miért veszélyeztethető ennek a kapcsolatnak a lebuktatása a kiszivárogtatással? Ezt indokolja meg a "szakértő elemző"!
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. augusztus 14. 15:36
Ez a kopasz akkora kretén hogy elqró könyvének kiadására csak jó...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!