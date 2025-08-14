Ft
Ft
36°C
17°C
Ft
Ft
36°C
17°C
08. 14.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 14.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
törvényjavaslat Hollik István Fidesz-KDNP

Hollik István törvényjavaslatot nyújtott be a gyermekek digitális védelme érdekében

2025. augusztus 14. 14:43

A politikus tudja, a „digitális kütyük mennyire be tudják szippantani a gyerekeket”.

2025. augusztus 14. 14:43
null

A gyermekek digitális védelméről nyújtott be törvényjavaslatot Hollik István, a KDNP országgyűlési képviselője. A politikus ezt csütörtökön jelentette be Facebook-oldalán. Hollik István azt mondta: háromgyermekes édesapaként pontosan tudja, hogy 

a „digitális kütyük mennyire be tudják szippantani a gyerekeket”.

Ezek az eszközök elsősorban a hat évnél fiatalabbakra veszélyesek, és ezekről a veszélyekről – alvászavar, szorongás, a beszédkészség kialakulásának romlása – minden szülőnek tudnia kell – hangsúlyozta. Hozzátette: ezekről a veszélyekről most már szakmai tanulmányokat is írnak, sőt a WHO, az ENSZ egészségügyi világszervezete is foglalkozik vele.

A kereszténydemokrata politikus közölte: a törvényjavaslatban az szerepel, hogy minden forgalmazónak, aki digitális eszközt forgalmaz, látható helyen egy feliratot kell elhelyezni a digitális eszközök mellé, amelyen feltüntetik, hogy az eszközök használata hatéves kor alatt nem ajánlott. Magyarországnak csak akkor van jövője, ha gyermekeink egészségesen tudnak nevelkedni – fogalmazott Hollik István.

(MTI/Mandiner.hu) 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

***

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Picnic Niki
•••
2025. augusztus 14. 16:13 Szerkesztve
A felírat annyit ér, m halottnak a csók. Cigarettásdoboz is el van látva, ennek ellenére sokan bagóznak, akik már rászoktak A szülőknek kellene minél több időt értelmesen együtt eltölteniük a gyerekeikkel, h unalmukban ne a kütyüzéssel töltsék az idejüket, és függőkké ne váljanak. Gyereknevelés nagy önfeláldozással jár
Válasz erre
0
0
domdodom-3
2025. augusztus 14. 15:36
Na, hát ha azt odaírják, akkor meg is oldottuk a gondot. Tipikus debil kdnp-s.
Válasz erre
0
0
Gubbio
•••
2025. augusztus 14. 15:20 Szerkesztve
Ez mindig így van. A liberálisok létrehozzák a szemetet, amit azután NEKÜNK kell eltakarítanunk. Ők a mindenkori dekonstrukció - mi vagyunk a mindenkori konstrukció. Érintésükre minden rothadásnak indul - nemzetek, családi közösségek, nő és férfi kapcsolata, hitek. De mi nem rendülhetünk meg!
Válasz erre
0
0
tengereszek111
2025. augusztus 14. 15:03
De miért piros a feje?
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!