Hollik István törvényjavaslatot nyújtott be a gyermekek digitális védelme érdekében

A gyermekek digitális védelméről nyújtott be törvényjavaslatot Hollik István, a KDNP országgyűlési képviselője. A politikus ezt csütörtökön jelentette be Facebook-oldalán. Hollik István azt mondta: háromgyermekes édesapaként pontosan tudja, hogy

a „digitális kütyük mennyire be tudják szippantani a gyerekeket”.

Ezek az eszközök elsősorban a hat évnél fiatalabbakra veszélyesek, és ezekről a veszélyekről – alvászavar, szorongás, a beszédkészség kialakulásának romlása – minden szülőnek tudnia kell – hangsúlyozta. Hozzátette: ezekről a veszélyekről most már szakmai tanulmányokat is írnak, sőt a WHO, az ENSZ egészségügyi világszervezete is foglalkozik vele.

A kereszténydemokrata politikus közölte: a törvényjavaslatban az szerepel, hogy minden forgalmazónak, aki digitális eszközt forgalmaz, látható helyen egy feliratot kell elhelyezni a digitális eszközök mellé, amelyen feltüntetik, hogy az eszközök használata hatéves kor alatt nem ajánlott. Magyarországnak csak akkor van jövője, ha gyermekeink egészségesen tudnak nevelkedni – fogalmazott Hollik István.

(MTI/Mandiner.hu)