DJ-ként tett szert óriási vagyonra: ezzel védekezik Magyar Péter kémbotrányba keveredett ukrán barátja

Bajba kerülhet Magyar Péter kémbotrányba keveredett ukrán barátja: nyomoznak a pénzügyei miatt
Tseber Roland vagyonnyilatkozata pontatlan adatot tartalmazott az ukrajnai Korrupciómegelőzési Ügynökség szerint.
Folytatódik a nyomozás Tseber Roland pénzügyei miatt.
Ahogy arról a Mandiner beszámolt, az ukrajnai Nemzeti Korrupciómegelőzési Ügynökség (NAZK) vizsgálata szerint jelentős, 19 millió hrivnyányi (156 millió forint), homályos eredetű vagyont tüntetett fel 2023-as vagyonnyilatkozatában Tseber Roland, a Zelenszkij-féle Nép Szolgája párt kárpátaljai képviselője.
Tseber a hatóságoknak azt állította, hogy jövedelme döntően rendezvényeken való fellépésekből származik. Elmondása szerint 2005–2006 környékén kezdett esküvői szolgáltatásokat nyújtani,
majd 2008 óta DJ-ként dolgozik, szezononként akár 50 ezer dolláros bevétellel
– számolt be a Zaxid.net. A NAZK azonban nem kapott olyan dokumentumokat, amelyek alátámasztanák a pénzeszközök legális eredetét, illetve a rokonoktól kapott adományokról szóló állításokat.
A hatóság szerint a vagyonnyilatkozatban szereplő összegek és forrásmegjelölések ellentmondásosak, és felvetik a tudatosan pontatlan adatközlés gyanúját. Az ügy iratait a NAZK átadta az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Irodának, amely előzetes nyomozást indított Tseber ellen.
Ezt is ajánljuk a témában
Tseber Roland vagyonnyilatkozata pontatlan adatot tartalmazott az ukrajnai Korrupciómegelőzési Ügynökség szerint.
Kicsoda Tseber Roland?
Tseber Roland, a kárpátaljai Katonai Közigazgatás magasrangú tisztje, ezen felül a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője, a „Nép Szolgája” párt tagja, amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök alapított.
Mint arról az elmúlt hónapokban a Mandiner részletesen beszámolt, Tseber Roland Ivanovics volt a központi figurája a hazai kémbotránynak, majd pedig kiutasították Magyarországról. Tseber egyébként nagyon szoros kapcsolatot ápol Magyar Péterrel.
Nyitókép: Tseber Roland Ivanovics Facebook-oldala