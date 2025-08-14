DJ-ként tett szert óriási vagyonra: ezzel védekezik Magyar Péter kémbotrányba keveredett ukrán barátja

Ahogy arról a Mandiner beszámolt, az ukrajnai Nemzeti Korrupciómegelőzési Ügynökség (NAZK) vizsgálata szerint jelentős, 19 millió hrivnyányi (156 millió forint), homályos eredetű vagyont tüntetett fel 2023-as vagyonnyilatkozatában Tseber Roland, a Zelenszkij-féle Nép Szolgája párt kárpátaljai képviselője.

Tseber a hatóságoknak azt állította, hogy jövedelme döntően rendezvényeken való fellépésekből származik. Elmondása szerint 2005–2006 környékén kezdett esküvői szolgáltatásokat nyújtani,

majd 2008 óta DJ-ként dolgozik, szezononként akár 50 ezer dolláros bevétellel

– számolt be a Zaxid.net. A NAZK azonban nem kapott olyan dokumentumokat, amelyek alátámasztanák a pénzeszközök legális eredetét, illetve a rokonoktól kapott adományokról szóló állításokat.

A hatóság szerint a vagyonnyilatkozatban szereplő összegek és forrásmegjelölések ellentmondásosak, és felvetik a tudatosan pontatlan adatközlés gyanúját. Az ügy iratait a NAZK átadta az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Irodának, amely előzetes nyomozást indított Tseber ellen.