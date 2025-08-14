Bajba kerülhet Magyar Péter kémbotrányba keveredett ukrán barátja: nyomoznak a pénzügyei miatt

Tseber a cikk szertint több mint 19 millió hrivnya megtakarítást tüntetett fel a pénzeszközök eredetének igazolása nélkül.

Az ukrán oldal arról írt, hogy az NACP befejezte a Kárpátaljai Regionális Tanács képviselőjének, Tseber Rolandnak a 2023-as évre benyújtott éves vagyonnyilatkozatának teljes ellenőrzését. Az ellenőrzés megállapította, hogy a tisztviselő a nyilatkozat kitöltésekor 19 millió hrivnya (156 millió forint) összegű pontatlan adatot adott meg. A lap arról ír, hogy a „Pénzeszközök” szakaszban a képviselő jelentős összegű megtakarítást jelentett be, megjegyezve, hogy azok állítólag szüleitől kapott pénzadományok.

Az ellenőrzés során azonban nem nyújtottak be olyan dokumentumokat, amelyek igazolnák a rokonok ilyen adományt nyújtására való pénzügyi képességét.

A képviselő nyilatkozatával kapcsolatban az ukrán Büntető Törvénykönyv 366². cikkének 2. bekezdése szerinti jogsértés jelei mutatkoznak (a nyilatkozatban tudatosan pontatlan adatok megadása) – állítja a cikk.

A NAZK az ügy anyagát átadta az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Irodának, amely előzetes nyomozást folytat.

Kicsoda Tseber Roland? Tseber Roland, a kárpátaljai Katonai Közigazgatás magasrangú tisztje, ezen felül a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője, a „Nép Szolgája” párt tagja, amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök alapított. Mint arról az elmúlt hónapokban a Mandiner részletesen beszámolt, Tseber Roland Ivanovics volt a központi figurája a hazai kémbotránynak, majd pedig kiutasították Magyarországról. Tseber egyébként nagyon szoros kapcsolatot ápol Magyar Péterrel.

