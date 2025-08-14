Ft
08. 14.
csütörtök
NAZK Tseber Roland vagyonnyilatkoztat

Bajba kerülhet Magyar Péter kémbotrányba keveredett ukrán barátja: nyomoznak a pénzügyei miatt

2025. augusztus 14. 09:04

Tseber Roland vagyonnyilatkozata pontatlan adatot tartalmazott az ukrajnai Korrupciómegelőzési Ügynökség szerint.

2025. augusztus 14. 09:04
null

Az ukrajnai Nemzeti Korrupciómegelőzési Ügynökség (NAZK) megvizsgálta Tseber Roland 2023-as vagyonnyilatkoztatát, amelyben szabálytalanságra bukkantak – számolt be a Transkarpatia.net.



Tseber a cikk szertint több mint 19 millió hrivnya megtakarítást tüntetett fel a pénzeszközök eredetének igazolása nélkül. 

Az ukrán oldal arról írt, hogy az NACP befejezte a Kárpátaljai Regionális Tanács képviselőjének, Tseber Rolandnak a 2023-as évre benyújtott éves vagyonnyilatkozatának teljes ellenőrzését. Az ellenőrzés megállapította, hogy a tisztviselő a nyilatkozat kitöltésekor 19 millió hrivnya (156 millió forint) összegű pontatlan adatot adott meg. A lap arról ír, hogy a „Pénzeszközök” szakaszban a képviselő jelentős összegű megtakarítást jelentett be, megjegyezve, hogy azok állítólag szüleitől kapott pénzadományok. 

Az ellenőrzés során azonban nem nyújtottak be olyan dokumentumokat, amelyek igazolnák a rokonok ilyen adományt nyújtására való pénzügyi képességét. 

A képviselő nyilatkozatával kapcsolatban az ukrán Büntető Törvénykönyv 366². cikkének 2. bekezdése szerinti jogsértés jelei mutatkoznak (a nyilatkozatban tudatosan pontatlan adatok megadása) – állítja a cikk.

A NAZK az ügy anyagát átadta az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Irodának, amely előzetes nyomozást folytat.

Kicsoda Tseber Roland?

Tseber Roland, a kárpátaljai Katonai Közigazgatás magasrangú tisztje, ezen felül a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője, a „Nép Szolgája” párt tagja, amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök alapított.

Mint arról az elmúlt hónapokban a Mandiner részletesen beszámolt, Tseber Roland Ivanovics volt a központi figurája a hazai kémbotránynak, majd pedig kiutasították Magyarországról. Tseber egyébként nagyon szoros kapcsolatot ápol Magyar Péterrel.

Nyitókép: Facebook

 

Agricola
2025. augusztus 14. 09:50
"Tseber Roland vagyonnyilatkozata pontatlan adatot tartalmazott az ukrajnai Korrupciómegelőzési Ügynökség szerint." Ha hibát talának, akkor Tseber cseberből vederbe kerülhetne.
neszteklipschik
•••
2025. augusztus 14. 09:47 Szerkesztve
Roland Ceber Ivanovics... Peter Maghiar "testvére". Az országunkhoz való viszonyulásukban ez tetten is érhető...
pollip
2025. augusztus 14. 09:31
Áramlik a hrivnya.....
Pandaka pygmaea
2025. augusztus 14. 09:21
Pont illik a tiszába. :D
