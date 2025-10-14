Ft
Ft
Ft
Ft
10. 14.
kedd
Európa Tseber Roland küzdelem diktátor Oroszország Donald Trump

Patrióták a célkeresztben

2025. október 14. 05:56

Már Donald Trump első ciklusában azzal vádolták az elnököt, elfogadta Putyin segítségét, és az oroszok beavatkoztak az amerikai választásokba, több módon befolyásolták a voksolást.

2025. október 14. 05:56

Gajdics Ottó
Gajdics Ottó
Magyar Nemzet

„A globalisták és a patrióták politikai küzdelmében sokszor egészen extrém formában jelenik meg a két világértelmezés kibékíthetetlen ellentéte. Az önmagukat a nyugati típusú fejlődés kizárólagos letéteményesének tartó globalisták előszeretettel vádolják ellenfeleiket oroszpártisággal, azzal, hogy az agresszív diktátor, Vlagyimir Putyin szekerét tolják. A vádakat soha nem támasztják alá tényekkel, dokumentumokkal, bizonyítékokkal – azok felmerülő gyanúként, feltételezésekként, innen-onnan levont következtetésekként terjednek el, és akkor is burjánzanak, ha kiderül róluk, hogy szemernyi igazságtartalmuk sincs.

Már Donald Trump első ciklusában próbáltak a demokraták abból politikai tőkét kovácsolni, hogy azzal vádolták az elnököt, elfogadta Putyin segítségét, és az oroszok beavatkoztak az amerikai választásokba, több módon befolyásolták a voksolást. A lefolytatott vizsgálatok mára világosan kimondták, hogy badarság az egész, ettől függetlenül a legenda vígan él tovább progresszív körökben. De ami a mi szempontunkból még riasztóbb, hogy terjed is az alattomos módszer, és ma már mindent az orosz befolyás erősödésével magyaráznak a globalisták, ami nem az ő szájuk íze szerint történik a világban.

Egészen elképesztő, hogy miközben a nemzetközi szerződéseket felrúgó agresszornak tartott Oroszországot legyőzendő, szétdarabolandó, kiiktatandó ellenségnek állítják be, oroszbarátsággal vádolnak mindenkit, aki mást merészel gondolni Európa vagy a saját hazája sorsáról, mint ők.

Ezzel viszont elpusztítandó ellenségnek tekintenek minden patrióta politikai közösséget, többek között a magyar kormányt és támogatóit is. A bűnös ellenséggel szemben pedig szerintük bármilyen eszköz megengedett.

A globalista politika ugyanakkor előszeretettel él a más országok belpolitikáját, választásait kívülről befolyásoló durva eszközök alkalmazásával.”

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

 

 

