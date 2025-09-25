Keménykedni akart Magyar Péter kémbotrányban érintett barátja: magyarul üzent mindenkinek Tseber Roland

Tisza szigetet alapított Kárpátalján Magyar Péter kémbotrányba keveredett ukrán barátja
A Magyarországról kiutasított Tseber Roland továbbra is nagyon aktív.
Ennél sejtelmesebb nem is lehetett volna.
Meglehetősen szürreális módon, magyarul üzent a Facebook-oldalán Magyar Péter kémbotrányban érintett barátja, Tseber Roland.
„»Barátaim«, jól tudom, mire készültök. A terveitek már átlátszóak. Ezt mind megiszom és elfelejtem, mint ezt a kávéscsészét...
Figyelek, várok – és készen állok bármilyen kihívásra reagálni”
– fogalmazott Tseber Roland.
Tseber Roland, az ukrán kémbotrány egyik főszereplője évek óta szoros kapcsolatban áll a hazai baloldallal. A férfi – akit időközben kiutasítottak Magyarországról kémkedés miatt – már az orosz–ukrán háború kitörésének évében számos ellenzéki pártot és politikust megkeresett. Képek tucatjain pózol együtt Karácsony Gergely főpolgármesterrel, momentumos képviselőkkel, egykori szocialista politikusokkal, valamint Márki-Zay Péterrel, aki az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje volt a 2022-es országgyűlési választáson.
A Mandiner is beszámolt róla augusztusban, hogy bejegyezték a TISZA Kárpátaljai Magyarok Társasága Polgári Szervezetet, melynek vezetője Tseber Roland Ivanovics, Magyar Péter közeli ismerőse.
Tseber 100 százalékban lojális Volodimir Zelenszkijhez, Magyar Péterhez és a hazai baloldalhoz.
Nyitókép: Facebook