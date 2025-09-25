Keménykedni akart Magyar Péter kémbotrányban érintett barátja: magyarul üzent mindenkinek Tseber Roland

Meglehetősen szürreális módon, magyarul üzent a Facebook-oldalán Magyar Péter kémbotrányban érintett barátja, Tseber Roland.

„»Barátaim«, jól tudom, mire készültök. A terveitek már átlátszóak. Ezt mind megiszom és elfelejtem, mint ezt a kávéscsészét...

Figyelek, várok – és készen állok bármilyen kihívásra reagálni”

– fogalmazott Tseber Roland.

Tseber Roland, az ukrán kémbotrány egyik főszereplője évek óta szoros kapcsolatban áll a hazai baloldallal. A férfi – akit időközben kiutasítottak Magyarországról kémkedés miatt – már az orosz–ukrán háború kitörésének évében számos ellenzéki pártot és politikust megkeresett. Képek tucatjain pózol együtt Karácsony Gergely főpolgármesterrel, momentumos képviselőkkel, egykori szocialista politikusokkal, valamint Márki-Zay Péterrel, aki az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje volt a 2022-es országgyűlési választáson.