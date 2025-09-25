Ft
Tseber Roland Magyarország kémbotrány üzenet Ukrajna Magyar Péter

Keménykedni akart Magyar Péter kémbotrányban érintett barátja: magyarul üzent mindenkinek Tseber Roland

2025. szeptember 25. 17:24

Ennél sejtelmesebb nem is lehetett volna.

2025. szeptember 25. 17:24


Meglehetősen szürreális módon, magyarul üzent a Facebook-oldalán Magyar Péter kémbotrányban érintett barátja, Tseber Roland.

„»Barátaim«, jól tudom, mire készültök. A terveitek már átlátszóak. Ezt mind megiszom és elfelejtem, mint ezt a kávéscsészét...

Figyelek, várok – és készen állok bármilyen kihívásra reagálni”

– fogalmazott Tseber Roland.

Tseber Roland, az ukrán kémbotrány egyik főszereplője évek óta szoros kapcsolatban áll a hazai baloldallal. A férfi – akit időközben kiutasítottak Magyarországról kémkedés miatt – már az orosz–ukrán háború kitörésének évében számos ellenzéki pártot és politikust megkeresett. Képek tucatjain pózol együtt Karácsony Gergely főpolgármesterrel, momentumos képviselőkkel, egykori szocialista politikusokkal, valamint Márki-Zay Péterrel, aki az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje volt a 2022-es országgyűlési választáson.

Egy húron pendül Magyar Péterrel

A Mandiner is beszámolt róla augusztusban, hogy bejegyezték a TISZA Kárpátaljai Magyarok Társasága Polgári Szervezetet, melynek vezetője Tseber Roland Ivanovics, Magyar Péter közeli ismerőse.

Tseber 100 százalékban lojális Volodimir Zelenszkijhez, Magyar Péterhez és a hazai baloldalhoz.

Nyitókép: Facebook

Bitrex®
2025. szeptember 25. 19:12
Magyarul alig makog valamit ez a cseberből vederbe pöcsfej.
balatontihany-25
2025. szeptember 25. 19:06
Ez egy szintén önimádó, lökött pojáca, mint a lopós Petike "testvére".
herden100
2025. szeptember 25. 19:05
Egyre rosszabb az idő Esik mindjárt Egy kis eső. KEDDEN DUGÓ. 🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
bagira004
2025. szeptember 25. 19:02
Üzenet azt jelenti , ha poloskás győz akkor az ukrán verőlegények Magyarországra jönnek magyar fiatal férfiakat ukrán mintára összegyűjtik háborúba deportálják . Üzenetnek ez az értelme .
