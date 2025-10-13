Szijjártó Péter megálljt parancsolt a Tisza Párt őrületének: Magyar Péter a brüsszeli álláspontot képviseli

Szijjártó Péter kifejtette, hogy ez rengeteg veszéllyel jár Magyarország számára. A külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy amíg a háború tart, addig Magyarországot nap mint nap próbálják majd beleprovokálni a konfliktusba.

El akarják vinni a magyar emberek pénzét, a magyar hadsereg fegyvereit, majd végül a magyar katonákat Ukrajnába”

– részletezte a miniszter.

Szijjártó Péter megerősítette ugyanakkor azt is, hogy a jelenlegi kormány érdekei nem azonosak Magyar Péterével. „Amíg nemzeti kormány van Budapesten, addig a magyar emberek pénzét, magyar fegyvereket és a magyar katonákat nem vihetik Ukrajnába” – fogalmazott a külügyminiszter.

