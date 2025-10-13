Ft
háború brüsszeli Ukrajna Tseber Roland Magyarország külügyminiszter orosz-ukrán háború Szijjártó Péter

Szijjártó Péter megálljt parancsolt a Tisza Párt őrületének: Magyar Péter a brüsszeli álláspontot képviseli

2025. október 13. 17:24

Tseber Roland szerint Magyar Péter nyilvánosan közölte: Ukrajnát a győzelemig kell segíteni.

2025. október 13. 17:24
null

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Magyar Péter kémbotrányban érintett barátja Tseber Roland egy Gordon.ua által készített interjúban elmondta, hogy Magyar Péter nyilvánosan közölte, Ukrajnát a győzelemig kell segíteni.

Az esetre reagált Facebook-oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is.

Magyar Péter a brüsszeli álláspontot képviseli: még több fegyvert és pénzt Ukrajnába!”

– írta a miniszter.

Szijjártó Péter kifejtette, hogy ez rengeteg veszéllyel jár Magyarország számára. A külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy amíg a háború tart, addig Magyarországot nap mint nap próbálják majd beleprovokálni a konfliktusba.

El akarják vinni a magyar emberek pénzét, a magyar hadsereg fegyvereit, majd végül a magyar katonákat Ukrajnába”

– részletezte a miniszter.

Szijjártó Péter megerősítette ugyanakkor azt is, hogy a jelenlegi kormány érdekei nem azonosak Magyar Péterével. „Amíg nemzeti kormány van Budapesten, addig a magyar emberek pénzét, magyar fegyvereket és a magyar katonákat nem vihetik Ukrajnába” – fogalmazott a külügyminiszter.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

***

 

csulak
2025. október 13. 18:02
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
0
0
madre79
2025. október 13. 17:52
Takarodjon MP oda!
Válasz erre
1
0
Héja
2025. október 13. 17:43
M.Péter a frontra menet itthon ne felejtse Romuluszt!
Válasz erre
4
0
nyugalom
•••
2025. október 13. 17:36 Szerkesztve
A szektasok minden hatart átleptek! A szektasok a frontra mennenek tokaval, rokaval, stb? Ukrajna mekkora terület felett rendelkezik még?
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!