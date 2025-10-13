Szijjártó Péter megálljt parancsolt a Tisza Párt őrületének: Magyar Péter a brüsszeli álláspontot képviseli

Magyar Péter ezt már nem mossa le magáról: kimondta, Ukrajnát a győzelemig kell segíteni
Borította a bilit a Tisza Párt elnökének a barátja.
Tseber Roland szerint Magyar Péter nyilvánosan közölte: Ukrajnát a győzelemig kell segíteni.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Magyar Péter kémbotrányban érintett barátja Tseber Roland egy Gordon.ua által készített interjúban elmondta, hogy Magyar Péter nyilvánosan közölte, Ukrajnát a győzelemig kell segíteni.
Az esetre reagált Facebook-oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is.
Magyar Péter a brüsszeli álláspontot képviseli: még több fegyvert és pénzt Ukrajnába!”
– írta a miniszter.
Szijjártó Péter kifejtette, hogy ez rengeteg veszéllyel jár Magyarország számára. A külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy amíg a háború tart, addig Magyarországot nap mint nap próbálják majd beleprovokálni a konfliktusba.
El akarják vinni a magyar emberek pénzét, a magyar hadsereg fegyvereit, majd végül a magyar katonákat Ukrajnába”
– részletezte a miniszter.
Szijjártó Péter megerősítette ugyanakkor azt is, hogy a jelenlegi kormány érdekei nem azonosak Magyar Péterével. „Amíg nemzeti kormány van Budapesten, addig a magyar emberek pénzét, magyar fegyvereket és a magyar katonákat nem vihetik Ukrajnába” – fogalmazott a külügyminiszter.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
