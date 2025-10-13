Magyar Péter ezt már nem mossa le magáról: kimondta, Ukrajnát a győzelemig kell segíteni

Aki eddig csak egy kicsit is kételkedett abban, hogy Magyar Péter nem háborúpárti, annak mindenképp el kell olvasnia a Gordon.ua által készített interjút Tseber Rolanddal. A beszélgetés során Magyar Péter kémbotrányban érintett barátja kifejtette, hogy be akarja perelni Magyarországot, valamint a magyar kormányt, mert nem utazhat be az országba.

Letette a garast Ukrajna mellett Magyar Péter

Ami viszont ennél is fontosabb, hogy Tseber szerint Magyar Péter nyilvánosan közölte, nem szabad terroristákkal tárgyalni és Ukrajnát a győzelemig kell segíteni.

„És ekkor Péter érkezett a segéllyel, mindezt elítélte, és nyíltan kimondta, hogy nem terroristákkal kell tárgyalni, hanem mindent meg kell tenni azért, hogy segítsünk Ukrajnának győzni” – jelentette ki Tseber Roland.

Tseber Roland korábbi kirohanása