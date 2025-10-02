Páros lábbal szállt bele Orbán Viktorba Magyar Péter kémbotrányban érintett barátja: végül saját magát égette le (VIDEÓ)

Újra Orbán Viktornak üzent a Facebook-oldalán Magyar Péter kémbotrányban érintett barátja, Tseber Roland.

„Orbán Viktor, megengeded magadnak, hogy kijelentsd, Ukrajna nem szuverén állam. Azt mondod, ha Európa nem támogat minket, mi elpusztulunk. De az igazság más: Ukrajna az Európával való egységnek köszönhető, hogy harcol és kiáll. És ez az egység nem engedi, hogy megtörjünk” –

fogalmazott Tseber, aki Orbán Viktor egyetlen állítását sem tudta megcáfolni, hiszen az elmondása alapján is Európa tartja lélegeztetőgépen Ukrajnát.

Amint a racionalitás talaján megbukott a kémbotrány egyik főszereplője, azonnal megpróbált az érzelmekre hatni. „És te mit csinálsz? Ukrajna pénzügyi támogatását uniós szinten próbálod gátolni. De nézd meg a történelmet: a magyar vezetőség kétszer is a vesztesek oldalára állt a háborúkban. Ma te ezt harmadszor is megteszed. Támogatod a Kremlt és megismétled narratíváit. De ne feledd: nem lesz negyedik alkalom.

Ez esetben a kémbotrányban érintett szereplő nem számolt olyan lehetőséggel, hogy létezik a világon tűzszünet és béke, amit Orbán Viktor évek óta következetesen képvisel, éppen annak érdekében, hogy minél több emberéletet megmentsen, és ne kelljen senkinek oldalt választania.