háború Európa Magyarország béke tűzszünet Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Magyar Péter Európai Unió

Páros lábbal szállt bele Orbán Viktorba Magyar Péter kémbotrányban érintett barátja: végül saját magát égette le (VIDEÓ)

2025. október 02. 21:12

Egyetlen szó nélkül félvállra fektette a magyar miniszterelnök Tseber Rolandot.

2025. október 02. 21:12
null

Újra Orbán Viktornak üzent a Facebook-oldalán Magyar Péter kémbotrányban érintett barátja, Tseber Roland.

„Orbán Viktor, megengeded magadnak, hogy kijelentsd, Ukrajna nem szuverén állam. Azt mondod, ha Európa nem támogat minket, mi elpusztulunk. De az igazság más: Ukrajna az Európával való egységnek köszönhető, hogy harcol és kiáll. És ez az egység nem engedi, hogy megtörjünk”

fogalmazott Tseber, aki Orbán Viktor egyetlen állítását sem tudta megcáfolni, hiszen az elmondása alapján is Európa tartja lélegeztetőgépen Ukrajnát.

Amint a racionalitás talaján megbukott a kémbotrány egyik főszereplője, azonnal megpróbált az érzelmekre hatni. „És te mit csinálsz? Ukrajna pénzügyi támogatását uniós szinten próbálod gátolni. De nézd meg a történelmet: a magyar vezetőség kétszer is a vesztesek oldalára állt a háborúkban. Ma te ezt harmadszor is megteszed. Támogatod a Kremlt és megismétled narratíváit. De ne feledd: nem lesz negyedik alkalom.

Ez esetben a kémbotrányban érintett szereplő nem számolt olyan lehetőséggel, hogy létezik a világon tűzszünet és béke, amit Orbán Viktor évek óta következetesen képvisel, éppen annak érdekében, hogy minél több emberéletet megmentsen, és ne kelljen senkinek oldalt választania.

Majd így folytatta Tseber: „és akkor az igazság nem Önnel lesz Orbán Viktor, hanem azokkal akik a szabadságért az életért és a jövőért harcoltak. Hazudsz. Nem vezetőként, hanem a gonosz szószólójaként fogsz bevonulni a történelembe.

Mi, ukránok, felállunk. Nem csak magunkért, hanem Európáért, a szabadságért és a jövőért is harcolunk”

jelentette ki Tseber.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

 Nyitókép: Facebook

szocske74
2025. október 02. 21:53
Hülyegyerek!
Senufed
2025. október 02. 21:46
Biztos, hogy Európáért harcolnak. Tuti ez jár minden szerencsétlen katona fejében. És gondolom mindegyiknek van egy Ursula tetoválása is. Ne szórakozzunk már. Nem vagyok katona, nem is voltam, és remélem nem is leszek. De hogy nem Európáért harcolnak, az annyira igaz, mint hogy a messiás úr a virágok megdicséréséért kapott egy lakást 30 éve.
NeMá
•••
2025. október 02. 21:41 Szerkesztve
Szájhős nem a fronton lenne a helyed, hogy végyed Európát?
Korrupt Kornél
2025. október 02. 21:33
cseber ritka hülye vagy! Miért is nem vagy a fronton? A zenebohóc mennyit tesz a zsebedbe a hülyeségeidért. Mondod "mi ukránok" Akkornem vagy magyar! Így is fogunk kezelni.
