Páros lábbal szállt bele Orbán Viktorba Magyar Péter kémbotrányban érintett barátja: végül saját magát égette le (VIDEÓ)

Keménykedni akart Magyar Péter kémbotrányban érintett barátja: magyarul üzent mindenkinek Tseber Roland
Ennél sejtelmesebb nem is lehetett volna.
Egyetlen szó nélkül félvállra fektette a magyar miniszterelnök Tseber Rolandot.
Újra Orbán Viktornak üzent a Facebook-oldalán Magyar Péter kémbotrányban érintett barátja, Tseber Roland.
„Orbán Viktor, megengeded magadnak, hogy kijelentsd, Ukrajna nem szuverén állam. Azt mondod, ha Európa nem támogat minket, mi elpusztulunk. De az igazság más: Ukrajna az Európával való egységnek köszönhető, hogy harcol és kiáll. És ez az egység nem engedi, hogy megtörjünk” –
fogalmazott Tseber, aki Orbán Viktor egyetlen állítását sem tudta megcáfolni, hiszen az elmondása alapján is Európa tartja lélegeztetőgépen Ukrajnát.
Amint a racionalitás talaján megbukott a kémbotrány egyik főszereplője, azonnal megpróbált az érzelmekre hatni. „És te mit csinálsz? Ukrajna pénzügyi támogatását uniós szinten próbálod gátolni. De nézd meg a történelmet: a magyar vezetőség kétszer is a vesztesek oldalára állt a háborúkban. Ma te ezt harmadszor is megteszed. Támogatod a Kremlt és megismétled narratíváit. De ne feledd: nem lesz negyedik alkalom.
Ez esetben a kémbotrányban érintett szereplő nem számolt olyan lehetőséggel, hogy létezik a világon tűzszünet és béke, amit Orbán Viktor évek óta következetesen képvisel, éppen annak érdekében, hogy minél több emberéletet megmentsen, és ne kelljen senkinek oldalt választania.
Majd így folytatta Tseber: „és akkor az igazság nem Önnel lesz Orbán Viktor, hanem azokkal akik a szabadságért az életért és a jövőért harcoltak. Hazudsz. Nem vezetőként, hanem a gonosz szószólójaként fogsz bevonulni a történelembe.
Mi, ukránok, felállunk. Nem csak magunkért, hanem Európáért, a szabadságért és a jövőért is harcolunk”
Ezt is ajánljuk a témában
Ennél sejtelmesebb nem is lehetett volna.
A felvételt itt tudja megtekinteni:
Nyitókép: Facebook
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
„Oroszország válaszlépései nem fognak sokáig váratni magukra” – mondta az orosz elnök.
Egyértelműen fogalmazott a magyar miniszterelnök.
Egyértelműen fogalmazott a Kreml szóvivője.