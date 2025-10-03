Ft
10. 03.
péntek
Orbán Balázs háború Európa Tisza Párt Ukrajna Tseber Roland orosz-ukrán háború Magyar Péter Orbán Viktor Európai Unió

Megfenyegette Magyarországot Magyar Péter ukrán barátja: gyorsan megérkezett a válasz

2025. október 03. 20:14

Egyértelmű üzenetet kapott Tseber Roland.

2025. október 03. 20:14
Tseber Roland és Magyar Péter

A Mandiner beszámolt róla csütörtökön, hogy újra Orbán Viktornak üzent Magyar Péter kémbotrányban érintett barátja, Tseber Roland.

„Orbán Viktor, megengeded magadnak, hogy kijelentsd, Ukrajna nem szuverén állam. Azt mondod, ha Európa nem támogat minket, mi elpusztulunk. De az igazság más: Ukrajna az Európával való egységnek köszönhető, hogy harcol és kiáll. És ez az egység nem engedi, hogy megtörjünk” – fogalmazott Tseber, aki Orbán Viktor egyetlen állítását sem tudta megcáfolni, hiszen az elmondása alapján is Európa tartja lélegeztetőgépen Ukrajnát.

Végül tovább is ment Tseber, egyenesen megfenyegette Magyarországot.

Magyar Péter ukrán barátja, Tseber Roland megfenyegette Magyarországot.

Szerinte hazánk háromszor állt rossz oldalon a történelemben, de negyedik alkalom már nem lesz. Akárhogy is fenyegetőzik a Tisza Párt ukrán tagozatának vezetője, nem fogunk valamelyik harcoló fél oldalára állni”jelentette ki Orbán Balázs. „Mert nekünk a magyar emberek érdeke az első. Ezt pedig a béke szolgálja – emelte ki.

Nyitókép: Facebook

Összesen 5 komment

nemecsekerno-007-01
•••
2025. október 03. 20:47 Szerkesztve
Még az a föld se a tiétek ami a cipődre ragad, te faszrakéta. Ha Sugar Daddy nem ad pénzt, mehetek a kamionsorra akciós konzervért szopni.
Válasz erre
1
0
BAJA
2025. október 03. 20:47
No, mi történt? Megrakta anyját hátulról a ravatalon, oszt beletört a csöpp lábujja?
Válasz erre
0
0
Partikula
2025. október 03. 20:37
Hú! és hűha! Ez a Tseber! Valyon mit tud? Egyébként a Mandi emelhetne a színvonalán, és nem senkiházi idiótákat szemlézne. Ez egy kritika.:)
Válasz erre
0
0
Vata Aripeit
2025. október 03. 20:35
Az ukránnak sikerült, ami keveseknek. Nincs ember , aki ezeket kedvelné, nincs ország aki ezeket szívesen látná. Pökhendi alja emberek alkotják az ukrán elitet. Soha nem kérnek, soha nem köszönnek meg semmit. Sokan voltak , kevesen maradtak. Pl ez is legalább 3× ingatlannal rendelkezik nyugaton, ahová menekülni fog. Mert menekülni fog. Az aljasság mintapéldányai. Frontra nem megy, harcolni nem fog.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!