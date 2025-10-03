Megfenyegette Magyarországot Magyar Péter ukrán barátja: gyorsan megérkezett a válasz

A Mandiner beszámolt róla csütörtökön, hogy újra Orbán Viktornak üzent Magyar Péter kémbotrányban érintett barátja, Tseber Roland.

„Orbán Viktor, megengeded magadnak, hogy kijelentsd, Ukrajna nem szuverén állam. Azt mondod, ha Európa nem támogat minket, mi elpusztulunk. De az igazság más: Ukrajna az Európával való egységnek köszönhető, hogy harcol és kiáll. És ez az egység nem engedi, hogy megtörjünk” – fogalmazott Tseber, aki Orbán Viktor egyetlen állítását sem tudta megcáfolni, hiszen az elmondása alapján is Európa tartja lélegeztetőgépen Ukrajnát.

Végül tovább is ment Tseber, egyenesen megfenyegette Magyarországot.

Szerinte hazánk háromszor állt rossz oldalon a történelemben, de negyedik alkalom már nem lesz. Akárhogy is fenyegetőzik a Tisza Párt ukrán tagozatának vezetője, nem fogunk valamelyik harcoló fél oldalára állni” – jelentette ki Orbán Balázs. „Mert nekünk a magyar emberek érdeke az első. Ezt pedig a béke szolgálja” – emelte ki.