Kimutatta a foga fehérjét Magyar Péter ukrán cimborája: Kárpátalja „elmagyarosodásától” retteg

Tseber Roland, a kárpátaljai régió képviselője szerint ukrán családok anyagi támogatásért – akár 30 ezer hrivnyáért és iskolai felszerelésért – küldik gyermekeiket magyar tannyelvű iskolákba, ami szerinte a gyermekek fokozatos „elmagyarosodásához” vezet – írja a DenníkN.

Tseber hangsúlyozza: miközben a kárpátaljai magyar kisebbség minden lehetőséget megkap identitása megőrzésére és politikai részvételre Ukrajnában,

szerinte Magyarországon az ukrán diaszpóra nem élvez hasonló jogokat vagy intézményi támogatást.

A cikk kiemeli az ebből fakadó feszültségeket Kijev és Budapest között.