11. 04.
kedd
11. 04.
kedd
Tseber Roland liberális magyar kisebbség Magyarország Ukrajna Magyar Péter ellenzék kisebbség Kárpátalja baloldal

Kimutatta a foga fehérjét Magyar Péter ukrán cimborája: Kárpátalja „elmagyarosodásától” retteg

2025. november 04. 14:52

Tseber Roland szerint nagyon jó helyzetben vannak Kárpátalján a magyarok.

2025. november 04. 14:52
null

Tseber Roland, a kárpátaljai régió képviselője szerint ukrán családok anyagi támogatásért – akár 30 ezer hrivnyáért és iskolai felszerelésért – küldik gyermekeiket magyar tannyelvű iskolákba, ami szerinte a gyermekek fokozatos „elmagyarosodásához” vezet – írja a DenníkN.

Tseber hangsúlyozza: miközben a kárpátaljai magyar kisebbség minden lehetőséget megkap identitása megőrzésére és politikai részvételre Ukrajnában,

szerinte Magyarországon az ukrán diaszpóra nem élvez hasonló jogokat vagy intézményi támogatást.

A cikk kiemeli az ebből fakadó feszültségeket Kijev és Budapest között.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Facebook

tapir32
2025. november 04. 15:43
Szavaztunk! Ukrajna nem kell az EU-ba. Ukrajnára pont nincs szüksége az EU-nak. Fasizmust, maffiát, háborút, gazdasági csődöt, korrupciót nem importálunk. Amíg nincs tartós béke Ukrajnában addig, az EU csatlakozásuk szóba sem kerülhet.
Dixtroy
2025. november 04. 15:37
"Tseber hangsúlyozza: miközben a kárpátaljai magyar kisebbség minden lehetőséget megkap identitása megőrzésére és politikai részvételre Ukrajnában, szerinte Magyarországon az ukrán diaszpóra nem élvez hasonló jogokat vagy intézményi támogatást." Serbli Roló úgy natúrban hazudik. Kár ezt cifrázni.
jan36
2025. november 04. 15:23
Ez a Cseber nem a legélesebb kés az ukrán SS-ben. A magyarországi ukrán diaszpóra nagyon-nagy többsége Ukrajnából jött, mert nem akar megdögleni a pianista és sleppje villáiért, autóiért és kimenekített pénzeikért. Tehát: jöttek. A kárpátaljai magyarok, meg maradtak, amikor a területet a SZU-hoz csatolták, amely később Ukrajna kleptokráciává alakul. A Magyar állam pénzzel és anyagi-erkölcsi segéllyel van jelen a magyarok életében. Az Ukrán állam mi a fasszal segíti az itteni "diaszpóráját"? Várom a válaszodat, te renegát műmagyar faszkalap!
Ödenburger
2025. november 04. 15:14
> szerinte Magyarországon az ukrán diaszpóra nem élvez hasonló jogokat vagy intézményi támogatást Az nyilván megvan ennek a pöcsnek, hogy 1. az ukrajnai magyar diaszpóra támogatását a magyar állam fizeti, nem az ukrán. Ha magyarországon nem kapnak az ukránok ilyen támogatást az az ukrán állam sara lenne, ha 2. Magyarországon volna ukrán diaszpóra. És mivel ezeket biztosan tudja, így az egész szövege nem más mint (felelőtlen, ellenségeskedést szító) hergelés. 2.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!