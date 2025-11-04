Kimutatta a foga fehérjét Magyar Péter ukrán cimborája: Kárpátalja „elmagyarosodásától” retteg

Zelenszkij asztalán landoltak a magyar követelések: csak egy módja van Ukrajna uniós csatlakozásának
Mindenkit átvert az ukrán elnök Brüsszelben.
Tseber Roland szerint nagyon jó helyzetben vannak Kárpátalján a magyarok.
Tseber Roland, a kárpátaljai régió képviselője szerint ukrán családok anyagi támogatásért – akár 30 ezer hrivnyáért és iskolai felszerelésért – küldik gyermekeiket magyar tannyelvű iskolákba, ami szerinte a gyermekek fokozatos „elmagyarosodásához” vezet – írja a DenníkN.
Tseber hangsúlyozza: miközben a kárpátaljai magyar kisebbség minden lehetőséget megkap identitása megőrzésére és politikai részvételre Ukrajnában,
szerinte Magyarországon az ukrán diaszpóra nem élvez hasonló jogokat vagy intézményi támogatást.
A cikk kiemeli az ebből fakadó feszültségeket Kijev és Budapest között.
Ezt is ajánljuk a témában
Mindenkit átvert az ukrán elnök Brüsszelben.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Facebook