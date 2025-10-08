Vastag a bőr Magyar Péter ukrán barátjának arcán: bírósággal fenyegeti Orbán Viktort Tseber Roland

Megszerkesztett képpel bizonygatja a kitiltott ukrán kém az igazát, reagált a kormány is (VIDEÓ)
Menczer Tamás a videóban mellékelte azt a fotót, amit a Magyarországról kitiltott ukrán kém tett közzé.
A Tisza Párt elnökének ukrán kém barátja büszke, hogy idegesítheti a magyarokat.
Interjút adott Tseber Roland, Magyar Péter ukrán kém barátja egy ukrán hírportálnak. Tseber szerint a magyar média jelentős része propagandára és valótlanságok terjesztésére épül. „Ha megnézzük, mi történik Magyarországon, látható, hogy a kormány finanszíroz minden propagandistát. Nem hiszem, hogy ez független lenne az orosz titkosszolgálatok befolyásától” – fogalmazott.
Tseber szerint Magyarországon jelenleg választási kampány zajlik, és a kormány a közvélemény megfélemlítésére játszik. „Az előző választásokon is Ukrajnát használták kampánytémaként. Most azért lettem céltábla, mert
Magyar Péter barátja vagyok”
– mondta.
Majd arról is beszélt, hogy kémkedés miatt kitiltották Magyarországról. Tseber elmondta, hogy kezdetben azt hitte, csak Magyarország tiltotta ki, hiszen a háború alatt többször utazott különböző ügyekben európai országokba. „Aztán ősszel, amikor Szlovákián keresztül akartam távozni, közölték, hogy a magyar kormány szankciói miatt nem léphetek be az EU területére. Írtam udvarias leveleket nagykövetségeknek és más intézményeknek, hogy megértsem a szankciók okát, de senki sem válaszolt. Most, ügyvédekkel konzultálva, világossá vált, hogy azért nem reagálnak, mert ezek a dokumentumok bíróságon felhasználhatók.
Ezért úgy döntöttem, beperlem a magyar kormányt.”
Arra a kérdésre, hogy melyik bírósághoz fordul, Tseber így válaszolt: „Először Magyarországon próbálkozom, de tisztában vagyok vele, hogy ott nem nyerhetek. Ezután az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulok.”
Tseber megjegyezte: „Európai országokban gyakran tárgyalok tanácsadókkal és képviselőkkel, akik szerint ha egyszerre bosszantod Orbánt és Szijjártót, akkor valamit nagyon jól csinálsz. Számomra megtiszteltetés, hogy egy olyan ember szankciós listáján szerepelhetek, mint Orbán Viktor.”
A nemzetközi helyzetről így nyilatkozott: „A demokratikus világ megérti, mi zajlik, de miközben az Egyesült Államok és Európa támogat minket, sokszor akadályozzák az előrehaladásunkat. Néha jelképes segítséget nyújtanak, majd úgy állítják be, mintha megváltották volna a világot. Nincs szükségünk alamizsnára.”
A 2026-os magyar választásokkal kapcsolatban Tseber azt mondta, hogy Tisza párt győzelmét várja.
Az interjú végén cáfolta, hogy magyar útlevele lenne, és tagadta a korrupciós vádakat, amelyek szerint 19 millió hrivnyát sikkasztott el.
Beállt az ukrán zászló alá a Tisza Párt
Mint ismert, a Tisza Párt szavazóinak 58,18 százaléka támogatta Ukrajna EU-csatlakozását a Nemzet Hangja kampány keretében. Magyar Péter korábban kijelentette, hogy a párt kormányprogramját a kampány eredményei alapján alakítják ki, így a Tisza Párt támogatja Ukrajna EU-tagságát. Brüsszeli szövetségesük, Ursula von der Leyen pedig hangsúlyozta, hogy Ukrajnát 2030 előtt, gyorsított eljárással vennék fel az Európai Unióba.
A Magyar Nemzet kiderítette, hogy az a cím, ami Miroslav Tokar neve mellett szerepelt, kamu. A férfi nem reagált a lap megkeresésére, LinkedIn-profilját pedig törölte.
