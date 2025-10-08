Vastag a bőr Magyar Péter ukrán barátjának arcán: bírósággal fenyegeti Orbán Viktort Tseber Roland

Majd arról is beszélt, hogy kémkedés miatt kitiltották Magyarországról. Tseber elmondta, hogy kezdetben azt hitte, csak Magyarország tiltotta ki, hiszen a háború alatt többször utazott különböző ügyekben európai országokba. „Aztán ősszel, amikor Szlovákián keresztül akartam távozni, közölték, hogy a magyar kormány szankciói miatt nem léphetek be az EU területére. Írtam udvarias leveleket nagykövetségeknek és más intézményeknek, hogy megértsem a szankciók okát, de senki sem válaszolt. Most, ügyvédekkel konzultálva, világossá vált, hogy azért nem reagálnak, mert ezek a dokumentumok bíróságon felhasználhatók.

Ezért úgy döntöttem, beperlem a magyar kormányt.”

Arra a kérdésre, hogy melyik bírósághoz fordul, Tseber így válaszolt: „Először Magyarországon próbálkozom, de tisztában vagyok vele, hogy ott nem nyerhetek. Ezután az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulok.”

Tseber megjegyezte: „Európai országokban gyakran tárgyalok tanácsadókkal és képviselőkkel, akik szerint ha egyszerre bosszantod Orbánt és Szijjártót, akkor valamit nagyon jól csinálsz. Számomra megtiszteltetés, hogy egy olyan ember szankciós listáján szerepelhetek, mint Orbán Viktor.”