hőségriadó Belügyminisztérium vörös kód

Országos vörös kód: rendkívüli riasztás lépett életbe!

2025. augusztus 14. 16:34

Extrém forróság jön, a hatóságok mindenkit óvatosságra intenek.

2025. augusztus 14. 16:34
Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. előrejelzését és az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztását figyelembe véve 2025. augusztus 15-e (péntek) reggel 8:00 órától 2025. augusztus 17-a (vasárnap) 24:00 óráig 

az egész országra kiadta a vöröskód figyelmeztetést.

A vöröskódnak két fontos célja van, egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécserszolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalan személyeket attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást.

Az éjjeli menedékhelyek kihasználtsága jelenleg országosan és Budapesten is 77 százalék. Nagyon fontos, hogy ha valaki bajba jutott hajléktalan embert lát, hívja a regionális diszpécserszolgálatot, amely a jelzések alapján azonnal tud intézkedni. A speciális eljárásrend idején a hajléktalanellátásban az élet védelme az első.

(MTI) 

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

